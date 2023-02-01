Общество
сегодня, 15:30
Потоп на Папина: вода отключена на 16 улицах
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Ориентировочно ремонтные работы продлятся до восьми часов вечера.
На время ремонта лопнувшей у дома №6 по улице Папина 300-миллиметровой трубы вода отключена в домах на 16 улицах города. В списке «РВК-Липецк» следующие адреса:
дома №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2 ст.2, 2 ст. 1, 2/1, 2в, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19б по улице Папина, вся улица Доватора, дома №№1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, улицы Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная, Богдана Хмельницкого, Айвазовского, Ульяны Громовой, Крайняя, Индустриальная, переулки Балакирева и Яблочкина, дом №6 по площади Победы.
«Подвоз воды организован по адресу: ул. Юных Натуралистов, 12а. Ориентировочный срок возобновления водоснабжения — 20:00», — рассказали в «РВК-Липецк».
Напомним, трубу на улице Папина прорвало сегодня около 11:00. Потоки воды залили проезжую часть.
дома №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2 ст.2, 2 ст. 1, 2/1, 2в, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19б по улице Папина, вся улица Доватора, дома №№1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, улицы Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная, Богдана Хмельницкого, Айвазовского, Ульяны Громовой, Крайняя, Индустриальная, переулки Балакирева и Яблочкина, дом №6 по площади Победы.
«Подвоз воды организован по адресу: ул. Юных Натуралистов, 12а. Ориентировочный срок возобновления водоснабжения — 20:00», — рассказали в «РВК-Липецк».
Напомним, трубу на улице Папина прорвало сегодня около 11:00. Потоки воды залили проезжую часть.
9 1087
Гость
Тикток Город
Шапокляк
Житель Сокола
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ОГО
Mikl
Житель
Думаю