Общество

сегодня, 15:30

Потоп на Папина: вода отключена на 16 улицах

9 1087
#коммунальная авария #отключения
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Потоп на Папина: вода отключена на 16 улицах

Ориентировочно ремонтные работы продлятся до восьми часов вечера.

На время ремонта лопнувшей у дома №6 по улице Папина 300-миллиметровой трубы вода отключена в домах на 16 улицах города. В списке «РВК-Липецк» следующие адреса: 

дома №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2 ст.2, 2 ст. 1, 2/1, 2в, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19б по улице Папина, вся улица Доватора, дома №№1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, улицы Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная, Богдана Хмельницкого, Айвазовского, Ульяны Громовой, Крайняя, Индустриальная, переулки Балакирева и Яблочкина, дом №6 по площади Победы. 

«Подвоз воды организован по адресу: ул. Юных Натуралистов, 12а. Ориентировочный срок возобновления водоснабжения — 20:00», —  рассказали в «РВК-Липецк».

Напомним, трубу на улице Папина прорвало сегодня около 11:00. Потоки воды залили проезжую часть

9 1087
#коммунальная авария #отключения
2

Комментарии (9)

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Гость

2 минуты назад
Срочно верните нас в СССР!
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Тикток Город

12 минут назад
Это не в этом ли районе за последние 10 дней раз 5 воду отключали? Финита ля комедия....
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Шапокляк

15 минут назад
Это уже задолбало. Где мэрия, где прокуратура? Город постоянно без воды!
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Житель Сокола

31 минуту назад
Как они могут закончить ремонт к 20:00 если они ещё к нему не преступали.
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.

33 минуты назад
Проспект победы 12 тоде воды нет.
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ОГО

35 минут назад
Подвоз воды они организовали на Юных Натуралистов, 12а, какие молодцы! Воды нет на 16!!! улицах города, а подвоз воды в одном месте! Я прям представляю, как люди с ведрами от центрального рынка до 72 школы бредут...
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Mikl

37 минут назад
Кто там сейчас работает? Сантехники или концессионеры?Кто в руках умеет держать молоток?
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Житель

44 минуты назад
РВК главное отчитаться как быстро включили! Какое руководство города, такое и обслуживание населения! Только тарифы повышать!
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Думаю

49 минут назад
Это хорошая новость для жителей деревни.
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