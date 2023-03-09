Погода в Липецке

19 минут назад

Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5

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#потепление
Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5
В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будет определять череда атмосферных фронтов атлантических циклонов. На территории Липецкой области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 марта – 0-2 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 12 марта – 5-6 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью и днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшие дождь и мокрый снег. Ночью — до +2 градусов, днем — от 1 до 3 градусов тепла.

День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1933 году – 23 градусов мороза. 

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#потепление

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