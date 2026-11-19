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Происшествия
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сегодня, 10:10
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На Сокольском мосту столкнулись автобус и автомобиль
«Форд» притормозил, объезжая машину электриков, и автобус снёс бампер легкового автомобиля.
В аварии никто не пострадал.
Водитель автобуса связался по телефону с коллегой, который забрал пассажиров.
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