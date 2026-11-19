«Форд» притормозил, объезжая машину электриков, и автобус снёс бампер легкового автомобиля.

Около 09:30 на Сокольском мосту автобус 352-го маршрута столкнулся с автомобилем «Форд». По словам очевидцев аварии, легковой автомобиль притормозил перед автовышкой энергетиков, и его по касательной задел автобус, объезжавший ту же вышку. Автобус получил повреждения крыла и бампера.В аварии никто не пострадал.Водитель автобуса связался по телефону с коллегой, который забрал пассажиров.