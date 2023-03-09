Происшествия
37 минут назад
Опубликовано фото разосланных вчера липчанам посылок с гранатами
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Администрация области опубликовала фотографию одной из посылок с гранатами, которые вчера получили несколько жителей Липецка. В коробках помимо муляжей гранат Ф-1 находись записки с угрозами. По данным GOROD48, таких посылок было шесть.
Напомним, что посылки липчанам приносили курьеры службы доставки. После того как получившие коробки обращались в полицию начинались проверочные мероприятия. В городе были оцеплены как минимум три дома: №№3 и 106а по проспекту Победы, №59 по улице Стаханова. Из дома на улице Стаханова эвакуировали жильцов, а их автомобили отгонялись на безопасное расстояние.
«В то время когда я была на работе курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он оставил коробочку, вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена», - рассказала о произошедшем вчера одна из получательниц коробок.
— Правоохранительными органами организованы соответствующие проверочные мероприятия. Ситуация находится под контролем, — сообщило сегодня правительство области.
Напомним, что посылки липчанам приносили курьеры службы доставки. После того как получившие коробки обращались в полицию начинались проверочные мероприятия. В городе были оцеплены как минимум три дома: №№3 и 106а по проспекту Победы, №59 по улице Стаханова. Из дома на улице Стаханова эвакуировали жильцов, а их автомобили отгонялись на безопасное расстояние.
«В то время когда я была на работе курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он оставил коробочку, вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена», - рассказала о произошедшем вчера одна из получательниц коробок.
— Правоохранительными органами организованы соответствующие проверочные мероприятия. Ситуация находится под контролем, — сообщило сегодня правительство области.
5 1297
==иван
фигня какая то
первый
Чпп
Гость
60+
Чпп