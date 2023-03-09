Происшествия

37 минут назад

Опубликовано фото разосланных вчера липчанам посылок с гранатами

5 1297
#боеприпасы
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Опубликовано фото разосланных вчера липчанам посылок с гранатами
Администрация области опубликовала фотографию одной из посылок с гранатами, которые вчера получили несколько жителей Липецка. В коробках помимо муляжей гранат Ф-1 находись записки с угрозами. По данным GOROD48, таких посылок было шесть.

Напомним, что посылки липчанам приносили курьеры службы доставки. После того как получившие коробки обращались в полицию начинались проверочные мероприятия. В городе были оцеплены как минимум три дома: №№3 и 106а по проспекту Победы, №59 по улице Стаханова. Из дома на улице Стаханова эвакуировали жильцов, а  их автомобили отгонялись на безопасное расстояние.

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«В то время когда я была на работе курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он оставил коробочку, вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена», - рассказала о произошедшем вчера одна из получательниц коробок.

— Правоохранительными органами организованы соответствующие проверочные мероприятия. Ситуация находится под контролем, — сообщило сегодня правительство области.

 
5 1297
#боеприпасы
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Комментарии (7)

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==иван

2 минуты назад
завози что хочешь валбериз .казань экспресс .а кто нибуть проверяет их на наличие наркоты .все приходят запечатоны.открывают дома.
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фигня какая то

7 минут назад
зачем получать посылки неизвестно от кого???
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первый

9 минут назад
страшно .в 90 было .взрывы домов .вот тогда была паника .
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Чпп

10 минут назад
Ну вот молодцы испавились
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Гость

11 минут назад
Ну про муляж пончли а что в угрозах то было написано страна должна знать героев :)
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60+

16 минут назад
Почему пенсионерам не прислали , обидели яб оставил себе чтобы пугать гопников на дороге .
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Чпп

23 минуты назад
А фото то где?
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