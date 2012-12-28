Теплая погода задерживается в Липецкой области.



В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять атмосферные фронты североатлантического циклона, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 1–5 градусов тепла, что на 2–6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днём местами небольшие дожди. Ветер ночью южный, днём восточный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +4 до +9.В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью — от +2 до +4, днём — от +6 до +8 градусов.День 19 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1940 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 21 градус мороза.