Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Погода в Липецке
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52 минуты назад
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В Липецкой области дождливо и тепло
Теплая погода задерживается в Липецкой области.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днём местами небольшие дожди. Ветер ночью южный, днём восточный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +4 до +9.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью — от +2 до +4, днём — от +6 до +8 градусов.
День 19 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1940 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 21 градус мороза.
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