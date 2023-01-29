Неделя 48
сегодня, 08:00
Не строй на будущее планы, ведь у него они свои
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#комплексная застройка #Военный городок #концессия #аварийное жилье #мусорный полигон #бюджет #сквер #бесхозяйные сети #взятка
Итоги недели.
«На месте частного сектора улиц Радиаторной и Калинина планируется строительство нового микрорайона». Случится ли плану сбыться, узнаем по итогам объявленного мэрией аукциона на контракт по комплексному развитию квартала, в трущобах которого (с туалетами на улицах) вот уже больше полувека живут люди.
Застройщику придется взять на себя расселение 14 бараков и пяти десятков частных домов. В конкурсной документации указано, что построенные на их месте здания не должны быть выше девяти этажей. Минимальный размер земельного участка под дом – 1700 кв. м. Инвестор может занять под строительство жилья не более 30% участка, который он должен полностью освоить за 10 лет после подписания договора с мэрией. Кроме того, он обязан за свой счет провести коммунальные сети и благоустроить территорию квартала, четверть которой отводится под газоны, цветники, кустарники и деревья. По информации главы Липецка Евгении Уваркиной, в обновленном районе должен появиться и детский сад, но, если его и возведут, то на федеральные деньги.
– Давно пора. Только застраивать надо домами малой этажности, – отреагировал на новость Андрей.
Но его голос утонул в шквале сарказма и критики других читателей.
– Кусок очень лакомый, болото без инфраструктуры. Сделают опять «элитные» точечные высотки – это когда выходишь из дома, а вокруг вместо детских площадок и парковой зоны парковка, а за ней грязь и болото, – написал Зоркий.
– Просьба новый микрорайона назвать «Нью Васюки» и устраивать летом велопробег с заездом на набережную под названием: «Купаться запрещено», – блеснул эрудицией Mikl.
Бульдозерист сказал: «По плану здесь будут строить небоскрёб»,
завел мотор и пять хрущёвок соскрёб
А вот и новость, которую, в свою очередь, долго ждали горожане, живущие в границах улиц Космонавтов, Терешковой, Игнатьева: «Военный городок стал полноценной частью Липецка». Минобороны передало земельные участки и недвижимость на них муниципалитету. Все акты их приема-передачи между Минобороны РФ и мэрией закончатся в феврале. И тогда на городок распространятся региональные и городские программы (мэрия уже прорабатывает планы его благоустройства, ремонта дорог, строительства школы и детского сада).
Если говорить о знаменитых долгостроях городка, то здание рембазы уже приобретено иногородним коммерсантом для каких-то его целей. Весной будет объявлен аукцион по продаже заброшенной бани. Остается неопределенной судьба трех 17-этажных жилых домов, которые Минобороны начло возводить для военных летчиков в 2014 году и бросило на стадии 80-процентной готовности.
А вот что думают о будущем уже не военного городка наши читатели:
– Что-то разбежались с количеством построек. И школу, и садик, и стадион? Прекрасный стадион уже есть, спасибо меценату! Из остального если только садик и вместится. Который, в принципе, не нужен, как и школа, т. к. не наберут столько детей необходимого возраста…
– Забор обновить, но не убирать. И все деревья обновить, сделать прогулочные скверы…
– Поликлинику постройте! Детский сад №124 недобор детей в этом году! Не надо нам школ и детсадов, хватает в округе и так. Приведите в порядок дороги и освещение…
Если говорить о социальных объектах, которые все же необходимы городу, то в этом году в Липецке построят два детсада – в «Звездном» и в «Университетском». Построили бы и больше, но своих денег на такие стройки у города нет. А облизываться на новые федеральные транши из-за всем понятных обстоятельств не стоит. Еще в этом году достроят пять многоэтажек для переселенцев из аварийного жилья в поселке ЛТЗ и в «Звездном».
– Построили дом на улице Бачурина, 8. Это хорошо. Плохо, что территорией у дома никто не занимался. Дом заселяем, а рядом – руины хозпостроек, старые гаражи. При строительстве этот дом оградили, но теперь под забором появилась мусорная свалка. У этого дома на 70 квартир нет и двадцати парковочных мест. У других строящихся домов в этом же районе ситуация с паковочными местами будет еще хуже. Почему, если в поселке ЛТЗ полно мест, где можно было бы строить дома с большими парковками? – задал вопрос депутат Игорь Крутских, но ответа на него не услышал.
Тем временем в Госдуме ожидают секвестра госбюджета уже весной. Как правило, в таком случае отодвигают в сторону затратные проекты и замораживают строительство объектов, находящихся в невысокой степени готовности (Кабмин уже сообщил, например, о секвестре сразу на 11 млрд рублей бюджета трассы «Меридиан», которая соединит Китай и Белоруссию – по территории Липецкой области должны пройти 196 км магистрали). На уровне муниципалитетов режут обычно необязательные проекты: создания новых скверов (в этом году в планах мэрии обустройство 15 общественных пространств), очередных этапов строек там, где благоустройство уже состоялось, прекращают финансирование того, без чего годами жили и еще можно жить, например, принятия на баланс бесхозяйных коммунальных сетей (на завершение этой работы нужны 100 млн рублей, но на этот год городской департамент ЖКХ получил всего четыре миллиона).
Мэрии нужно искать возможности содержать то, что есть. Например, взятую в конце 2021 года на свой баланс Крепость, уникальный игровой объект во дворе домов по улице Водопьянова. «Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется!» – заявила депутат горсовета Светлана Бессонова. Но, кажется, чиновникам легче ее демонтировать, чем отремонтировать.
Скорее всего, снесут и мост через лог, по которому ходят жители Сокола. Мэрия уже рекомендовала не пользоваться построенным 80 лет назад мостом на улице 40 лет Октября, который считается аварийным.
Все депутаты пьют за это –
за наполняемость бюджета
Параллельно городская администрация расстается с имуществом, которое еще недавно было муниципальным. Коммерсанты, конечно, обещают сделать лучше, чем прежде. Но случится ли? На этой неделе депутаты горсовета, например, не смогли узнать, что в этом году будут делать инвесторы, взявшие в свой оборот электротранспорт, водопровод и канализацию?
ООО «Мовиста регионы Липецк» задекларировала расходы на реконструкцию комплекса наземного электротранспорта в размере 14,5 миллиарда рублей, а ООО «РВК-Липецк» – 16 миллиардов на обновление водопроводных и канализационных сетей. Но эти концессионеры все еще разрабатывают проекты и сметы будущих работ. Так, по крайней мере, депутатам сообщили чиновники.
– Получается, мы отдаем в концессию муниципальные объекты, а потом постфактум реализуем проектно-сметную документацию. Как мы определяем тогда объем инвестиций? – удивился депутат Алексей Харин.
Оказалось, что первоначальную оценку затрат концессионеров экспертным путем определили отраслевые департаменты мэрии. И уже потом такую примерную проектно-сметную документацию привязывают к местности.
Депутаты возмутились ежедневными отключениями воды то в одном районе, то в другом, текущими по дорогам потоками питьевой воды. Но вот уже год «РВК-Липецк» занимается лишь аварийным латанием сетей. Когда же компания начнет плановую замену коммуникаций? Оказалось, что концессионер скоро лишь предоставит городской администрации «раскладку по улицам и объектам». Впрочем, чиновники все же признали, что было бы правильно разрабатывать проекты и сметы еще до заключения концессионных договоров, а не после их подписания.
Подходит к концу концессия на использование полигона захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской, заключенная с АО «ЭкоПром-Липецк» еще в июне 2010 года сроком на 15 лет (потом пользование полигоном продлевали допсоглашением). Где региональный оператор будет закапывать мусор с апреля, когда закончится договор?
На этот вопрос ответила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. По ее словам, работа полигона для утилизации мусора на улице Юношеской продлена на год, до апреля 2023 года. В планах правительства области и регионального оператора – строительство новой площадки для захоронения бытового мусора. Неподалеку от села Никольское и деревни Круглое в Липецком районе. «Концессия по строительству Экотехнопарка будет вынесена на ближайшую сессию облсовета».
А еще в горсовете с сожалением расстались со зданием ЗАГС, безвозмездно переданном мэрией правительству области. Депутаты констатировали, что «Липецк в очередной раз лишился ликвидного объекта» (балансовая стоимость Дворца бракосочетаний площадью 1028 км.м. и земельного участка в 5 950 кв.м. – 69 млн рублей). Рыночная, конечно, во много крат больше, но ее никто не определял, так как она не предусмотрена при безвозмездной передаче органам государственной власти.
Выгулять животных разрешила власть
с хомяком сегодня нагуляюсь всласть
С недавних пор отловом собак в Липецке занимается компания из Тамбова. После новогодних праздников мэрия проверила ее работу. «К работе по отлову животных у есть замечания. С момента заключения контракта подрядчику было передано около 90 заявок от липчан. У нас вызывают опасения «нулевые выезды». Готовим претензионное письмо и планируем следующую проверку. Условия контракта должны соблюдаться, в противном случае подрядчику грозят штрафы», – сообщили GOROD48 в мэрии.
На этой неделе проблема бездомных животных снова стала актуальной. «По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов». Новость об окруженном бродячими собаками душевнобольном человеке вызвала большой резонанс. Ведь какое бы ИП не занималось отловом по программе «ОСВВ» (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания), жалобы на агрессивных собак по телефону вызова экстренных служб «112» – ежедневны.
В городской администрации оперативно отреагировали на это сообщение. В тот же день «Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны». Но проблема осталась: душевнобольному негде жить – в его доме из-за долгов нет ни газа, ни электроэнергии, а выловленные пять собак проблемы с оккупировавшими город бродячими животными не решают. Просто потому, что международная программа «ОСВВ», очевидно, не то, что нужно России.
Кстати, «За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки». На 2 тысячи больше, чем в 2021-м. 1 520 собак нашли старых и новых хозяев. А 3 224 отловленных животных вернули в прежнюю среду обитания – на улицы городов и сел.
– Человек – самая опасная форма жизни на земле. По уничтожению они всех обскакали. Радуйтесь, пока вас стерилизовать не стали, – написал Александр всем тем, кто схлестнулся в разнополярных комментариях под «собачьими» новостями.
Сколько гениальных планов каждый день
губят два проклятья: здравый смысл и лень
Есть в Липецке и другая категория «лунных людей». Тех, кто до сих пор ищет покупателей на VHS-кассеты с фильмами, стоптанные сапоги фабрики «Красный треугольник» и траченные молью заячьи тулупчики. Для таких управление потребительского рынка мэрии решило организовать цивилизованный «блошиный рынок». Что продают и покупают на том, который есть, можно прочитать с публикации «Где бы не стоять, лишь бы не гоняли!»
Нелегальное торжище у «железного» рынка, где можно найти редкий антиквариат между грудами никому не нужных старых вещей, по выходным растягивается на несколько сот метров. Конечно, это не классический «блошиный рынок», которыми изобилует Европа. Жителей ближайших многоэтажек с улицы Космонавтов эта ярмарка сильно раздражает, но большинству она абсолютно безразлична. Мэрия не раз пыталась выгнать с тротуара и вытоптанных газонов торговцев, но без толку. И вот объявила о желании навести порядок, предложить им переместиться в обновленный в прошлом году сквер Маркова (район областного ДК). Власть пообещала обустроить 120 прилавков, половину из них сделать бесплатными.
GOROD48 тут же спросил у липчан: «Что делать с нелегальной торговлей в Липецке?»
Как оказалось, горожане к нелегальной торговле относятся лояльно. Да, она незаконная, но жить-то на что-то ведь надо. Некоторые наши респонденты сами покупают на улице продукты и вещи. И многие выступают за то, чтобы легализовать незаконное.
- Могадишо в центре города какое-то развели и еще спрашивают «а что с этим делать?»... Пипец какой-то. Расширить и углубить! – возмутился желанием земляков жить посреди базара Бим.
Но не прошло и трех дней, как чиновники дали новую вводную: они пока передумали сделать «блошиный рынок» цивилизованным. Оказалось, жильцы многоэтажек, находящихся недалеко от сквера Маркова, выступили против этой идеи.
– Липчане опасаются, что торговцы навредят скверу: будут вытаптывать газон, ломать деревья, мусорить. Поэтому мы приняли решение приостановить торги и провести серию встреч и с продавцами, и с местными жителями, – сказала начальник управления потребрынка Ася Франценюк.
Ну и ну!
«Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки». На нем – кино из Доброго: мальчик кричит: «Не буду! Нет!», но двух тепло одетых взрослых это не останавливает.
«В Хлевном инспектор ДПС отказался от взятки в 20 000 рублей», а в другом случае «Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался».
«В Липецке полицейского осудили за превышение должностных полномочий: он побил ни в чём не повинную женщину», приняв ее, по его словам, за наркоторговку.
Застройщику придется взять на себя расселение 14 бараков и пяти десятков частных домов. В конкурсной документации указано, что построенные на их месте здания не должны быть выше девяти этажей. Минимальный размер земельного участка под дом – 1700 кв. м. Инвестор может занять под строительство жилья не более 30% участка, который он должен полностью освоить за 10 лет после подписания договора с мэрией. Кроме того, он обязан за свой счет провести коммунальные сети и благоустроить территорию квартала, четверть которой отводится под газоны, цветники, кустарники и деревья. По информации главы Липецка Евгении Уваркиной, в обновленном районе должен появиться и детский сад, но, если его и возведут, то на федеральные деньги.
– Давно пора. Только застраивать надо домами малой этажности, – отреагировал на новость Андрей.
Но его голос утонул в шквале сарказма и критики других читателей.
– Кусок очень лакомый, болото без инфраструктуры. Сделают опять «элитные» точечные высотки – это когда выходишь из дома, а вокруг вместо детских площадок и парковой зоны парковка, а за ней грязь и болото, – написал Зоркий.
– Просьба новый микрорайона назвать «Нью Васюки» и устраивать летом велопробег с заездом на набережную под названием: «Купаться запрещено», – блеснул эрудицией Mikl.
Бульдозерист сказал: «По плану здесь будут строить небоскрёб»,
завел мотор и пять хрущёвок соскрёб
А вот и новость, которую, в свою очередь, долго ждали горожане, живущие в границах улиц Космонавтов, Терешковой, Игнатьева: «Военный городок стал полноценной частью Липецка». Минобороны передало земельные участки и недвижимость на них муниципалитету. Все акты их приема-передачи между Минобороны РФ и мэрией закончатся в феврале. И тогда на городок распространятся региональные и городские программы (мэрия уже прорабатывает планы его благоустройства, ремонта дорог, строительства школы и детского сада).
Если говорить о знаменитых долгостроях городка, то здание рембазы уже приобретено иногородним коммерсантом для каких-то его целей. Весной будет объявлен аукцион по продаже заброшенной бани. Остается неопределенной судьба трех 17-этажных жилых домов, которые Минобороны начло возводить для военных летчиков в 2014 году и бросило на стадии 80-процентной готовности.
А вот что думают о будущем уже не военного городка наши читатели:
– Что-то разбежались с количеством построек. И школу, и садик, и стадион? Прекрасный стадион уже есть, спасибо меценату! Из остального если только садик и вместится. Который, в принципе, не нужен, как и школа, т. к. не наберут столько детей необходимого возраста…
– Забор обновить, но не убирать. И все деревья обновить, сделать прогулочные скверы…
– Поликлинику постройте! Детский сад №124 недобор детей в этом году! Не надо нам школ и детсадов, хватает в округе и так. Приведите в порядок дороги и освещение…
Если говорить о социальных объектах, которые все же необходимы городу, то в этом году в Липецке построят два детсада – в «Звездном» и в «Университетском». Построили бы и больше, но своих денег на такие стройки у города нет. А облизываться на новые федеральные транши из-за всем понятных обстоятельств не стоит. Еще в этом году достроят пять многоэтажек для переселенцев из аварийного жилья в поселке ЛТЗ и в «Звездном».
– Построили дом на улице Бачурина, 8. Это хорошо. Плохо, что территорией у дома никто не занимался. Дом заселяем, а рядом – руины хозпостроек, старые гаражи. При строительстве этот дом оградили, но теперь под забором появилась мусорная свалка. У этого дома на 70 квартир нет и двадцати парковочных мест. У других строящихся домов в этом же районе ситуация с паковочными местами будет еще хуже. Почему, если в поселке ЛТЗ полно мест, где можно было бы строить дома с большими парковками? – задал вопрос депутат Игорь Крутских, но ответа на него не услышал.
Тем временем в Госдуме ожидают секвестра госбюджета уже весной. Как правило, в таком случае отодвигают в сторону затратные проекты и замораживают строительство объектов, находящихся в невысокой степени готовности (Кабмин уже сообщил, например, о секвестре сразу на 11 млрд рублей бюджета трассы «Меридиан», которая соединит Китай и Белоруссию – по территории Липецкой области должны пройти 196 км магистрали). На уровне муниципалитетов режут обычно необязательные проекты: создания новых скверов (в этом году в планах мэрии обустройство 15 общественных пространств), очередных этапов строек там, где благоустройство уже состоялось, прекращают финансирование того, без чего годами жили и еще можно жить, например, принятия на баланс бесхозяйных коммунальных сетей (на завершение этой работы нужны 100 млн рублей, но на этот год городской департамент ЖКХ получил всего четыре миллиона).
Мэрии нужно искать возможности содержать то, что есть. Например, взятую в конце 2021 года на свой баланс Крепость, уникальный игровой объект во дворе домов по улице Водопьянова. «Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется!» – заявила депутат горсовета Светлана Бессонова. Но, кажется, чиновникам легче ее демонтировать, чем отремонтировать.
Скорее всего, снесут и мост через лог, по которому ходят жители Сокола. Мэрия уже рекомендовала не пользоваться построенным 80 лет назад мостом на улице 40 лет Октября, который считается аварийным.
Все депутаты пьют за это –
за наполняемость бюджета
Параллельно городская администрация расстается с имуществом, которое еще недавно было муниципальным. Коммерсанты, конечно, обещают сделать лучше, чем прежде. Но случится ли? На этой неделе депутаты горсовета, например, не смогли узнать, что в этом году будут делать инвесторы, взявшие в свой оборот электротранспорт, водопровод и канализацию?
ООО «Мовиста регионы Липецк» задекларировала расходы на реконструкцию комплекса наземного электротранспорта в размере 14,5 миллиарда рублей, а ООО «РВК-Липецк» – 16 миллиардов на обновление водопроводных и канализационных сетей. Но эти концессионеры все еще разрабатывают проекты и сметы будущих работ. Так, по крайней мере, депутатам сообщили чиновники.
– Получается, мы отдаем в концессию муниципальные объекты, а потом постфактум реализуем проектно-сметную документацию. Как мы определяем тогда объем инвестиций? – удивился депутат Алексей Харин.
Оказалось, что первоначальную оценку затрат концессионеров экспертным путем определили отраслевые департаменты мэрии. И уже потом такую примерную проектно-сметную документацию привязывают к местности.
Депутаты возмутились ежедневными отключениями воды то в одном районе, то в другом, текущими по дорогам потоками питьевой воды. Но вот уже год «РВК-Липецк» занимается лишь аварийным латанием сетей. Когда же компания начнет плановую замену коммуникаций? Оказалось, что концессионер скоро лишь предоставит городской администрации «раскладку по улицам и объектам». Впрочем, чиновники все же признали, что было бы правильно разрабатывать проекты и сметы еще до заключения концессионных договоров, а не после их подписания.
Подходит к концу концессия на использование полигона захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской, заключенная с АО «ЭкоПром-Липецк» еще в июне 2010 года сроком на 15 лет (потом пользование полигоном продлевали допсоглашением). Где региональный оператор будет закапывать мусор с апреля, когда закончится договор?
На этот вопрос ответила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. По ее словам, работа полигона для утилизации мусора на улице Юношеской продлена на год, до апреля 2023 года. В планах правительства области и регионального оператора – строительство новой площадки для захоронения бытового мусора. Неподалеку от села Никольское и деревни Круглое в Липецком районе. «Концессия по строительству Экотехнопарка будет вынесена на ближайшую сессию облсовета».
А еще в горсовете с сожалением расстались со зданием ЗАГС, безвозмездно переданном мэрией правительству области. Депутаты констатировали, что «Липецк в очередной раз лишился ликвидного объекта» (балансовая стоимость Дворца бракосочетаний площадью 1028 км.м. и земельного участка в 5 950 кв.м. – 69 млн рублей). Рыночная, конечно, во много крат больше, но ее никто не определял, так как она не предусмотрена при безвозмездной передаче органам государственной власти.
Выгулять животных разрешила власть
с хомяком сегодня нагуляюсь всласть
С недавних пор отловом собак в Липецке занимается компания из Тамбова. После новогодних праздников мэрия проверила ее работу. «К работе по отлову животных у есть замечания. С момента заключения контракта подрядчику было передано около 90 заявок от липчан. У нас вызывают опасения «нулевые выезды». Готовим претензионное письмо и планируем следующую проверку. Условия контракта должны соблюдаться, в противном случае подрядчику грозят штрафы», – сообщили GOROD48 в мэрии.
На этой неделе проблема бездомных животных снова стала актуальной. «По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов». Новость об окруженном бродячими собаками душевнобольном человеке вызвала большой резонанс. Ведь какое бы ИП не занималось отловом по программе «ОСВВ» (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания), жалобы на агрессивных собак по телефону вызова экстренных служб «112» – ежедневны.
В городской администрации оперативно отреагировали на это сообщение. В тот же день «Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны». Но проблема осталась: душевнобольному негде жить – в его доме из-за долгов нет ни газа, ни электроэнергии, а выловленные пять собак проблемы с оккупировавшими город бродячими животными не решают. Просто потому, что международная программа «ОСВВ», очевидно, не то, что нужно России.
Кстати, «За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки». На 2 тысячи больше, чем в 2021-м. 1 520 собак нашли старых и новых хозяев. А 3 224 отловленных животных вернули в прежнюю среду обитания – на улицы городов и сел.
– Человек – самая опасная форма жизни на земле. По уничтожению они всех обскакали. Радуйтесь, пока вас стерилизовать не стали, – написал Александр всем тем, кто схлестнулся в разнополярных комментариях под «собачьими» новостями.
Сколько гениальных планов каждый день
губят два проклятья: здравый смысл и лень
Есть в Липецке и другая категория «лунных людей». Тех, кто до сих пор ищет покупателей на VHS-кассеты с фильмами, стоптанные сапоги фабрики «Красный треугольник» и траченные молью заячьи тулупчики. Для таких управление потребительского рынка мэрии решило организовать цивилизованный «блошиный рынок». Что продают и покупают на том, который есть, можно прочитать с публикации «Где бы не стоять, лишь бы не гоняли!»
Нелегальное торжище у «железного» рынка, где можно найти редкий антиквариат между грудами никому не нужных старых вещей, по выходным растягивается на несколько сот метров. Конечно, это не классический «блошиный рынок», которыми изобилует Европа. Жителей ближайших многоэтажек с улицы Космонавтов эта ярмарка сильно раздражает, но большинству она абсолютно безразлична. Мэрия не раз пыталась выгнать с тротуара и вытоптанных газонов торговцев, но без толку. И вот объявила о желании навести порядок, предложить им переместиться в обновленный в прошлом году сквер Маркова (район областного ДК). Власть пообещала обустроить 120 прилавков, половину из них сделать бесплатными.
GOROD48 тут же спросил у липчан: «Что делать с нелегальной торговлей в Липецке?»
Как оказалось, горожане к нелегальной торговле относятся лояльно. Да, она незаконная, но жить-то на что-то ведь надо. Некоторые наши респонденты сами покупают на улице продукты и вещи. И многие выступают за то, чтобы легализовать незаконное.
- Могадишо в центре города какое-то развели и еще спрашивают «а что с этим делать?»... Пипец какой-то. Расширить и углубить! – возмутился желанием земляков жить посреди базара Бим.
Но не прошло и трех дней, как чиновники дали новую вводную: они пока передумали сделать «блошиный рынок» цивилизованным. Оказалось, жильцы многоэтажек, находящихся недалеко от сквера Маркова, выступили против этой идеи.
– Липчане опасаются, что торговцы навредят скверу: будут вытаптывать газон, ломать деревья, мусорить. Поэтому мы приняли решение приостановить торги и провести серию встреч и с продавцами, и с местными жителями, – сказала начальник управления потребрынка Ася Франценюк.
Ну и ну!
«Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки». На нем – кино из Доброго: мальчик кричит: «Не буду! Нет!», но двух тепло одетых взрослых это не останавливает.
«В Хлевном инспектор ДПС отказался от взятки в 20 000 рублей», а в другом случае «Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался».
«В Липецке полицейского осудили за превышение должностных полномочий: он побил ни в чём не повинную женщину», приняв ее, по его словам, за наркоторговку.
3 392
#комплексная застройка #Военный городок #концессия #аварийное жилье #мусорный полигон #бюджет #сквер #бесхозяйные сети #взятка
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11.12.2022 08:00Неделя 48
не-а че
Koммунист
Егерь Кузьмич