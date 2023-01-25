Общество
сегодня, 15:03
В мэрии пока передумали делать цивилизованный «блошиный рынок»
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Жильцы многоэтажек, которые находятся недалеко от сквера Маркова, выступили против этой идеи.
Управление потребительского рынка приостановило конкурс на размещение «блошиного рынка», об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка. Напомним, стихийную торговлю, которая в выходные действует рядом с рынком 9-го района, планировалось перенести в сквер Маркова (он располагается около Областного ДК).
Журналисты GOROD48 на днях посетили рынок и спросили продавцов, что они думают по этому поводу. Торговцы идею превратить «блошку» в цивилизованное место, в принципе, поддержали, но предложенную территорию не одобрили, там не будет трафика.
В управлении потребрынка приостановку конкурса объяснили обращениями жильцов многоквартирных домов, расположенных неподалеку от сквера Маркова.
— После объявления конкурса к нам поступило несколько обращений от липчан. Многие опасаются, что торговцы навредят скверу — будут топтать газон, ломать деревья и оставлять мусор. Поэтому мы приняли решение пока приостановить торги и провести серию встреч — как с продавцами, так и с местными жителями, — рассказала начальник управления Ася Франценюк.
Стоит добавить, что перед объявлением конкурса в управлении потребрынка уже изучали мнения граждан.
— Мы изучали мнения горожан о том, как нам поступить с блошиным рынком. Многие отметили, такая ярмарка действительно необходима, но формат и место нужно поменять. Поэтому проработали вопрос с участниками торговли, предпринимателями и решили объявить конкурс на размещение организованного пространства там, где традиционно проводятся большие ярмарки. Так, липчане смогут реализовать свои товары законно и на удобных прилавках, а не на земле, — рассказала начальник управления потребительского рынка Ася Франценюк.
От самой идеи сделать «блошку» цивилизованной чиновники не отказываются. И просят с предложениями об организации «блошиного рынка» обращаться в управление потребительского рынка по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
Журналисты GOROD48 на днях посетили рынок и спросили продавцов, что они думают по этому поводу. Торговцы идею превратить «блошку» в цивилизованное место, в принципе, поддержали, но предложенную территорию не одобрили, там не будет трафика.
В управлении потребрынка приостановку конкурса объяснили обращениями жильцов многоквартирных домов, расположенных неподалеку от сквера Маркова.
— После объявления конкурса к нам поступило несколько обращений от липчан. Многие опасаются, что торговцы навредят скверу — будут топтать газон, ломать деревья и оставлять мусор. Поэтому мы приняли решение пока приостановить торги и провести серию встреч — как с продавцами, так и с местными жителями, — рассказала начальник управления Ася Франценюк.
Стоит добавить, что перед объявлением конкурса в управлении потребрынка уже изучали мнения граждан.
— Мы изучали мнения горожан о том, как нам поступить с блошиным рынком. Многие отметили, такая ярмарка действительно необходима, но формат и место нужно поменять. Поэтому проработали вопрос с участниками торговли, предпринимателями и решили объявить конкурс на размещение организованного пространства там, где традиционно проводятся большие ярмарки. Так, липчане смогут реализовать свои товары законно и на удобных прилавках, а не на земле, — рассказала начальник управления потребительского рынка Ася Франценюк.
От самой идеи сделать «блошку» цивилизованной чиновники не отказываются. И просят с предложениями об организации «блошиного рынка» обращаться в управление потребительского рынка по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
9 690
Лучше
Предлагаю перенести
А что
А что
Ася
Вертолет надо преобретать.
Витас
Колян
Сергей