Общество

сегодня, 15:03

В мэрии пока передумали делать цивилизованный «блошиный рынок»

9 690
#«блошиный рынок» #конкурс
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В мэрии пока передумали делать цивилизованный «блошиный рынок»

Жильцы многоэтажек, которые находятся недалеко от сквера Маркова, выступили против этой идеи.

Управление потребительского рынка приостановило конкурс на размещение «блошиного рынка», об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка. Напомним, стихийную торговлю, которая в выходные действует рядом с рынком 9-го района, планировалось перенести в сквер Маркова (он располагается около Областного ДК).

Журналисты GOROD48 на днях посетили рынок и спросили продавцов, что они думают по этому поводу. Торговцы идею превратить «блошку» в цивилизованное место, в принципе, поддержали, но предложенную территорию не одобрили, там не будет трафика.

В управлении потребрынка приостановку конкурса объяснили обращениями жильцов многоквартирных домов, расположенных неподалеку от сквера Маркова.

 — После объявления конкурса к нам поступило несколько обращений от липчан. Многие опасаются, что торговцы навредят скверу — будут топтать газон, ломать деревья и оставлять мусор. Поэтому мы приняли решение пока приостановить торги и провести серию встреч — как с продавцами, так и с местными жителями, — рассказала начальник управления Ася Франценюк.

Стоит добавить, что перед объявлением конкурса в управлении потребрынка уже изучали мнения граждан.

 — Мы изучали мнения горожан о том, как нам поступить с блошиным рынком. Многие отметили, такая ярмарка действительно необходима, но формат и место нужно поменять. Поэтому проработали вопрос с участниками торговли, предпринимателями и решили объявить конкурс на размещение организованного пространства там, где традиционно проводятся большие ярмарки. Так, липчане смогут реализовать свои товары законно и на удобных прилавках, а не на земле, — рассказала начальник управления потребительского рынка Ася Франценюк.

От самой идеи сделать «блошку» цивилизованной чиновники не отказываются. И просят с предложениями об организации «блошиного рынка» обращаться в управление потребительского рынка по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
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#«блошиный рынок» #конкурс
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Комментарии (9)

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7 минут назад
Предлагаю перенести, на Первомайск 35а. Так гармоничней будет.
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Предлагаю перенести

12 минут назад
блошиный рынок поближе к обкому
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А что

20 минут назад
Слабо,в Ссёлках на территории бывшего под.хоз.Территория большая,автобус ходит,хранилища есть.
ответить

А что

21 минуту назад
Слабо,в Ссёлках на территории бывшего под.хоз.Территория большая,автобус ходит,хранилища есть.
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Ася

23 минуты назад
А слабо было изначально спросить у граждан?
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Вертолет надо преобретать.

27 минут назад
Витас, А добираться туда через путя железной дороги. Так как большинство людей идут туда и тащат свои вещи на телешках и в сумках. На автобусе который ходит раз в пятилетку ездить не кто не будет да и ноша не войдёт. А через путя будут ЧП.
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Витас

39 минут назад
Зачем перед рынком 9-го микр. и Перекрёстком что-то городить. Организовать рынок Блошки на Опытной, на ул. С. Музыки. Там есть крытый торговый центр, есть земельная площадь, есть место для стоянки автомобилей и место для WC. Сделать подобному Авторынка. Сначала будет много недовольных, а потом как всегда, - не выгонишь и доступность шаговая от транспортного движения и хоз. магазинов. Великолепное место получится.
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Колян

45 минут назад
На Соборной площади очень хороший трафик, там люди с деньгами
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Сергей

56 минут назад
Перед Перекрестком перед рынком 9 мкр огромная стоянка. На субботу-воскресенье организовывать там блошки. Туалеты рядом. Чем сбоку Ноябрьского городить городушки, возможно там все организовать.
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