Общество
55 минут назад
«Липецк в очередной раз лишился ликвидного объекта»
В городском Совете депутатов с сожалением расстались со зданием ЗАГС, безвозмездно переданном мэрией правительству области.
Сегодня проходной, казалось бы, вопрос передачи из собственности Липецка в государственную областную здания ЗАГС стал причиной дебатов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета.
Мэрия попросила согласия депутатов на передачу здания ЗАГС на улице Ленина как говорится, де-факто. Де-юре городской Дворец бракосочетаний горсовет передал правительству области на последней в прошлом году сессии. Регистрация актов гражданского состояния на территории Липецка с января этого года осуществляется управлением ЗАГС и архивов Липецкой области, а иные полномочия городского ЗАГСа перешли в ведение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сегодня начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева сообщила депутатам, чего лишился муниципалитет: здания ЗАГС в Верхнем парке и земельного участка площадью 5 550 кв.м., а также нежилого помещения Советского районного отдела ЗАГС площадью 122,7 кв. м. в здании на улице Липовской, 44.
Депутат Светлана Рассказова спросила, какова рыночная стоимость здания ЗАГС? Оказалось, что такой оценки мэрия не проводила, так как безвозмездная передача объекта для использования органами государственной власти не предполагает такой оценки. Но известна балансовая стоимость Дворца бракосочетаний постройки первой половины XIX века (известный краеведам как дом купца Русинова, в котором после революции разместили Дворец пионеров) - 69 млн рублей. Услышав эту сумму, депутаты ахнули!
Оказалось, что полномочия управления ЗАГС мэрии Липецка забрало себе управление ЗАГС и архивов Липецкой области в плане управленческой реформы, предполагающей оптимизацию чиновников и избавление от ряда одинаковых функций, осуществляемых ведомствами. По словам начальника регионального управления ЗАГС и архивов Светланы Королевой (снохи экс-губернатора Олега Королева), ликвидация липецкого ЗАГС была совместной инициативой и мэрии, и правительства области.
- В свое время в реконструкцию бывшего Дворца пионеров было вложено несколько десятков миллионов средств городского бюджета. И вот этот ликвидный объект уходит в область и... И все! Это вызывает живой интерес, - сказал депутат Евгений Павлов.
Коллегу поддержал председатель комиссии Андрей Выжанов. По его словам, ЗАГС на Ленина требует, конечно, ремонта, «но Липецк в очередной раз лишился ликвидного объекта».
В ответ Вера Андреева заявила, что на содержание Дворца бракосочетаний и его коллектива мэрия тратила приличные средства (в прошлом году расходы на содержание городского управления ЗАГС составили почти 31 млн рублей). И предположила, что, возможно, это уже отремонтированное за средства облбюджета здание снова станет муниципальным.
- Жениться там будем или в МФЦ? - спросил Евгений Павлов.
- Там, - ответила ему Светлана Королева.
Куда делись сотрудники городского управления ЗАГС? Отвечая на этот вопрос, Светлана Королева сказала, что с каждым из них провели разговор, и его итогами не все оказались довольны. В итоге в областную структуру трудоустроили 21 муниципального служащего. Еще несколько специалистов перешли в МФЦ.
В Липецке есть еще три помещения, ранее входившие в структуру городского управления ЗАГС, - его районные отделы. Сейчас в мэрии решают, что с ними делать? Отдать под иные муниципальные нужды (например, под управы, которых должно быть 36, но по факту ни у одной из этих структурных единиц департамента развития территорий нет своих отдельных помещений)? Или сдать в аренду?
Мэрия попросила согласия депутатов на передачу здания ЗАГС на улице Ленина как говорится, де-факто. Де-юре городской Дворец бракосочетаний горсовет передал правительству области на последней в прошлом году сессии. Регистрация актов гражданского состояния на территории Липецка с января этого года осуществляется управлением ЗАГС и архивов Липецкой области, а иные полномочия городского ЗАГСа перешли в ведение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сегодня начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева сообщила депутатам, чего лишился муниципалитет: здания ЗАГС в Верхнем парке и земельного участка площадью 5 550 кв.м., а также нежилого помещения Советского районного отдела ЗАГС площадью 122,7 кв. м. в здании на улице Липовской, 44.
Депутат Светлана Рассказова спросила, какова рыночная стоимость здания ЗАГС? Оказалось, что такой оценки мэрия не проводила, так как безвозмездная передача объекта для использования органами государственной власти не предполагает такой оценки. Но известна балансовая стоимость Дворца бракосочетаний постройки первой половины XIX века (известный краеведам как дом купца Русинова, в котором после революции разместили Дворец пионеров) - 69 млн рублей. Услышав эту сумму, депутаты ахнули!
Оказалось, что полномочия управления ЗАГС мэрии Липецка забрало себе управление ЗАГС и архивов Липецкой области в плане управленческой реформы, предполагающей оптимизацию чиновников и избавление от ряда одинаковых функций, осуществляемых ведомствами. По словам начальника регионального управления ЗАГС и архивов Светланы Королевой (снохи экс-губернатора Олега Королева), ликвидация липецкого ЗАГС была совместной инициативой и мэрии, и правительства области.
- В свое время в реконструкцию бывшего Дворца пионеров было вложено несколько десятков миллионов средств городского бюджета. И вот этот ликвидный объект уходит в область и... И все! Это вызывает живой интерес, - сказал депутат Евгений Павлов.
Коллегу поддержал председатель комиссии Андрей Выжанов. По его словам, ЗАГС на Ленина требует, конечно, ремонта, «но Липецк в очередной раз лишился ликвидного объекта».
В ответ Вера Андреева заявила, что на содержание Дворца бракосочетаний и его коллектива мэрия тратила приличные средства (в прошлом году расходы на содержание городского управления ЗАГС составили почти 31 млн рублей). И предположила, что, возможно, это уже отремонтированное за средства облбюджета здание снова станет муниципальным.
- Жениться там будем или в МФЦ? - спросил Евгений Павлов.
- Там, - ответила ему Светлана Королева.
Куда делись сотрудники городского управления ЗАГС? Отвечая на этот вопрос, Светлана Королева сказала, что с каждым из них провели разговор, и его итогами не все оказались довольны. В итоге в областную структуру трудоустроили 21 муниципального служащего. Еще несколько специалистов перешли в МФЦ.
В Липецке есть еще три помещения, ранее входившие в структуру городского управления ЗАГС, - его районные отделы. Сейчас в мэрии решают, что с ними делать? Отдать под иные муниципальные нужды (например, под управы, которых должно быть 36, но по факту ни у одной из этих структурных единиц департамента развития территорий нет своих отдельных помещений)? Или сдать в аренду?
Влад
Ссёлки
Василий