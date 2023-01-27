На месте частного сектора улиц Радиаторная и Калинина планируется строительство нового микрорайона

Глава Липецка сообщила, что объявлен аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторная и Калинина.

Реновация района планировалась давно. Это один из самых старых районов города, затапливаемый каждую весну талыми водами или из отводного канала. Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, район решено преобразить.



«Сделали очередной шаг к решению проблем жителей улиц Радиаторная и Калинина – объявили аукцион на комплексное развитие квартала. Сейчас здесь 57 индивидуальных домов, 14 МКД и пять нежилых объектов. Большинство зданий имеют значительный износ.



Застройщику, выигравшему аукцион, предстоит возвести новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой. На реализацию проекта отводится 10 лет. Общая площадь территории, которую ждёт преображение, – 8,09 га.



В плане: строительство многоквартирных домов, детского сада, сетей электро-, водо- и теплоснабжения, обустройство спортивных и игровых площадок, озеленение и создание транспортной инфраструктуры», - сообщила глава Липецка в своем телеграмм-канале.

