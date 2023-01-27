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На месте частного сектора улиц Радиаторная и Калинина планируется строительство нового микрорайона

24 1465
#реновация #
4
На месте частного сектора улиц Радиаторная и Калинина планируется строительство нового микрорайона

Глава Липецка сообщила, что объявлен аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторная и Калинина.

Реновация района планировалась давно. Это один из самых старых районов города, затапливаемый каждую весну талыми водами или из отводного канала. Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, район решено преобразить.

«Сделали очередной шаг к решению проблем жителей улиц Радиаторная и Калинина – объявили аукцион на комплексное развитие квартала. Сейчас здесь 57 индивидуальных домов, 14 МКД и пять нежилых объектов. Большинство зданий имеют значительный износ.

Застройщику, выигравшему аукцион, предстоит возвести новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой. На реализацию проекта отводится 10 лет. Общая площадь территории, которую ждёт преображение, – 8,09 га.

В плане: строительство многоквартирных домов, детского сада, сетей электро-, водо- и теплоснабжения, обустройство спортивных и игровых площадок, озеленение и создание транспортной инфраструктуры», - сообщила глава Липецка в своем телеграмм-канале.
24 1465
#реновация #
4

Комментарии (25)

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Как гость
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Дед

9 минут назад
Самый неблагоустроенный район в Липецкой области ,это памятник руководства Гулевского и его команды
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Ваш

12 минут назад
При Сталине там бы построили лагерь.
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гость

12 минут назад
Вопрос, начиная от США , заканчивая Грузией .Молодёжь - свободные люди .
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А когда

39 минут назад
В Ссёлках ДК достроят?
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A Allex

44 минуты назад
в этом тихом месте нужно возводить максимум таунхаузы, или отдать под индивидуальную застройку, пусть ,у кого есть средства сами предлагают варианты расселения и выкупают земли по коттеджи. тогда не нужно тратить средства на садики, школы, стоянки и прочее
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гениальный генплановец

44 минуты назад
Да??, это еще только начало. как минимум еще строится две высотки за недостроем на ул 50 лет нлмк, анонсированы высотки ближе к мостув районе здания гибдд, а так же высоточки на месте недостроя около "метро". Вот тогда запоем.
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Вопрос

46 минут назад
Однако, здрасьте, и куда уезжает молодёжь?
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48

46 минут назад
Рынок Петровский также сносить! На этом гектаре концертный зал должен быть
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Вася

48 минут назад
Дима, а где ты лес увидел?
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гость

48 минут назад
Там Все это с 1964 года сносят ни как не снесут!
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