Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки

Ребёнок окунаться в ледяную воду явно не хочет, но его опускают туда силой.

Уже 267 556 просмотров набрало «ВКонтакте» видео из села Доброе Липецкой области, на котором запечатлено купание ребёнка в проруби на Крещение.Ребёнок кричит: «Не буду! Нет!», но взрослых это не останавливает, и двое мужчин всё же трижды окунают ребёнка в ледяную воду.«Сотрудники полиции проведут проверку обстоятельств события, запечатленного на видео», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.