Общество

25 минут назад

Видео с купанием ребёнка в крещенской проруби стало поводом для полицейской проверки

2 739
#Крещение #прорубь #дети
3

Ребёнок окунаться в ледяную воду явно не хочет, но его опускают туда силой.

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Уже 267 556 просмотров набрало «ВКонтакте» видео из села Доброе Липецкой области, на котором запечатлено купание ребёнка в проруби на Крещение.

Ребёнок кричит: «Не буду! Нет!», но взрослых это не останавливает, и двое мужчин всё же трижды окунают ребёнка в ледяную воду.

«Сотрудники полиции проведут проверку обстоятельств события, запечатленного на видео», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/myregion48

2 739
#Крещение #прорубь #дети
3

Комментарии (2)

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Патриот

20 минут назад
У полиции других дел нет? Лучше бы с коррупцией боролись!
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петр старик

21 минуту назад
в этот раз ему повезло,но....
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