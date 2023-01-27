Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался

Уроженца Армении осудили за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.

Тербунский районный суд Липецкой области вынес приговор приговор 28-летнему уроженцу Армении за приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, 24 октября 2022 года мужчину остановили пьяным за рулём и он предложил инспектору ДПС сначала в 20 тысяч рублей, а затем 100 тысяч рублей, но тот отказался.



Подсудимый вину признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.



А ранее Тербунский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере.



15 октября 2022 года пьяный водитель попал в ДТП и при оформлении протокола предложил сотрудникам ДПС взятку 20 тысяч рублей, но инспекторы отказались.



Этого водителя также приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.