Происшествия

44 минуты назад

Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался

6 653
#приготовление #взятка
Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался

Уроженца Армении осудили за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.

Тербунский районный суд Липецкой области вынес приговор приговор 28-летнему уроженцу Армении за приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, 24 октября 2022 года мужчину остановили пьяным за рулём и он предложил инспектору ДПС сначала в 20 тысяч рублей, а затем 100 тысяч рублей, но тот отказался.

Подсудимый вину признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

А ранее Тербунский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере.

15 октября 2022 года пьяный водитель попал в ДТП и при оформлении протокола предложил сотрудникам ДПС взятку 20 тысяч рублей, но инспекторы отказались.

Этого водителя также приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.
6 653
#приготовление #взятка

Комментарии (6)

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))))

13 минут назад
Только мне смешно?
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Колян

19 минут назад
Просто не умеют давать, этому нужно учиться.
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Корейко

24 минуты назад
надо было в долларах давать, деревянный нынче не в цене
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Где ж ты видел гад

26 минут назад
Чтобы инспектор ГИБДД взятки брал. Это же ГИБДД!!!
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?

29 минут назад
Цирк продолжается!!!
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котик

32 минуты назад
ни че се, и сколько же терь дать надо, чебы не отказался,...
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