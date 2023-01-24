В Липецком горсовете попросили мэрию срочно решить вопрос с Крепостью.

В конце 2021 года прокуратура через суд понудила мэрию Липецка принять в муниципальную собственность Крепость, до этого бесхозный объект, расположенный во дворе домов по улице Водопьянова. Но кроме этого городская администрация с этим уникальным объектом ничего не сделала.– Мы просим мэрию дать нам всю информацию по крепости, решение суда, акт строительной экспертизы. Затягивание вопроса – не в интересах чиновников. По данным технического заключения, ее стены могут обрущиться в любой момент. Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется! – обратилась сегодня к представителям городской администрации председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета Светлана Бессонова.Беспокойство Светланы Бессоновой понятно: из средств ее «депутатского миллиона» была оплачена та самая экспертиза ООО «Геостройкадастр», которая пришла к выводу о том, что кирпичное строение находятся в ограниченно-работоспособном состоянии: средний фактический износ его элементов составляет 45,1%. Но с момента вынесения этого заключения прошло более двух лет. В прошлом году для определения технического состояния строительных конструкций было проведено экспертное обследования. По его итогам специалисты сделали вывод о необходимости полной перекладки стен Крепости в связи с их многочисленными повреждениями. Но восстановление объекта без усиления фундамента признано нецелесообразным по причине наличия просадок грунта под отмосткой. Мэрии рекомендовали демонтировать объект.Ранее, еще в 2018 году, пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошникова разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка.– В 20-м микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать ее ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, – написала тогда в своем обращении липчанка.Однако в реализации инициативы Елизавете Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений. И сейчас этот уникальный в своем роде детский городок продолжает ветшать.