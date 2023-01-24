Общество

сегодня, 12:51

«Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется!»

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#Липецкий горсовет #крепость
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«Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется!»

В Липецком горсовете попросили мэрию срочно решить вопрос с Крепостью.

В конце 2021 года прокуратура через суд понудила мэрию Липецка принять в муниципальную собственность Крепость, до этого бесхозный объект, расположенный во дворе домов по улице Водопьянова. Но кроме этого городская администрация с этим уникальным объектом ничего не сделала.

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– Мы просим мэрию дать нам всю информацию по крепости, решение суда, акт строительной экспертизы. Затягивание вопроса – не в интересах чиновников. По данным технического заключения, ее стены могут обрущиться в любой момент. Если стена обрушится на детей – всем мало не покажется! – обратилась сегодня к представителям городской администрации председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета Светлана Бессонова.

Беспокойство Светланы Бессоновой понятно: из средств ее «депутатского миллиона» была оплачена та самая экспертиза ООО «Геостройкадастр», которая пришла к выводу о том, что кирпичное строение находятся в ограниченно-работоспособном состоянии: средний фактический износ его элементов составляет 45,1%. Но с момента вынесения этого заключения прошло более двух лет. В прошлом году для определения технического состояния строительных конструкций было проведено экспертное обследования. По его итогам специалисты сделали вывод о необходимости полной перекладки стен Крепости в связи с их многочисленными повреждениями. Но восстановление объекта без усиления фундамента признано нецелесообразным по причине наличия просадок грунта под отмосткой. Мэрии рекомендовали демонтировать объект.

Ранее, еще в 2018 году, пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошникова разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка.

– В 20-м микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать ее ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, – написала тогда в своем обращении липчанка.

Однако в реализации инициативы Елизавете Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений. И сейчас этот уникальный в своем роде детский городок продолжает ветшать.
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#Липецкий горсовет #крепость
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Комментарии (4)

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Коммунист

45 минут назад
Права была внучка Брежнева. То, что её дед построил, нынешние даже покрасить не могут.
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А Лувр уже 300 лет стоит

50 минут назад
каммуняки строили - даже стенку не могли построить
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Ник

53 минуты назад
Снести его и посадить деревья. Самое простое решение и никто не пострадает
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Сколько можно мучается?

55 минут назад
Снести и на месте его влепить элитное жельё. Как в Быхановом саду на подобие жилой комплекс.
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