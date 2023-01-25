В прошлом году в Липецке не освоили каждый четвертый рубль на возведении бюджетных объектов

В городской администрации не считают это проблемой: детские сады и дома для переселенцев достроят в этом году.

Липецк активно застраивают воронежские компании. Так, в этом году два детских сада – в «Звездном» и в «Университетском» – возведет ООО «ЖБИ-Капстрой». Эта же организация на минувшей неделе выдала ключи от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья в построенном 10-этажном 70-квартирном доме на улице Бачурина, 8. Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Андрей Казаков.На строительство социальных объектов в прошлом году ведомство получило чуть больше четырех миллиардов рублей, из которых только 401 миллион – средства городской казны (остальную сумму муниципалитет получил из вышестоящих бюджетов). Освоено было три миллиарда.Почему, спросили депутаты? Потому, что остальные средства перешли на продолжающиеся стройки. Только на возведение еще пяти домов для переселенцев – двух 10-этажек в поселке ЛТЗ (застройщик ООО «Липецксантехмонтаж-1») и трех 19-этажек в микрорайоне «Звездный» в районе Лебедянского шоссе (застройщик ООО СЗ «Строймастер») зарезервированы 600 млн рублей.На жилищное строительство в прошлом году заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», получило 1,9 млрд рублей. Два дома уже построены и сданы в эксплуатацию – 17-этажка по улице Стаханова на 350 семей в микрорайоне «Победа», которая обошлась бюджету в 909,4 млн рублей и уже упомянутый 70-квартирная десятиэтажка на улице Бачурина, 8, на которую было потрачено 255,3 млн рублей.К качеству строительства у депутатов претензий не было. Но был вопрос о том, почему департамент градостроительства и архитектуры совершенно не позаботился о том, в каком окружении будут находиться бюджетные новостройки?– Построили дом на улице Бачурина, 8. Это хорошо. Плохо, что территорией у дома никто не занимался. Дом заселяем, а рядом - руины хозпостроек, старые гаражи. При строительстве этот дом оградили, но теперь под забором появилась мусорная свалка. У этого дома на 70 квартир нет и двадцати парковочных мест. У других строящихся домов в этом же районе ситуация с паковочными местами будет еще хуже. Почему, если в поселке ЛТЗ полно мест, где модно было бы строить дома с большими парковками? – задал вопрос депутат Игорь Крутских, но ответа на него не услышал.Первоочередными задачами для городского управления строительства стало выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в селе Желтые Пески, обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в районе Быханова сада, квартала в границах улиц Фрунзе-Калинина-Неделина, благоустройство территорий общего пользования и строительстве кладбищ. В настоящее время ведомство Андрея Казакова в настоящее время занимается разработкой проекто-сметной документации на реконструкцию улицы Папина, двух мостов через реку Липовку по улицам Советской и Октябрьской, сети дорог в границах улиц Виктора Музыки, Михаила Трунова и Лебедянского шоссе. На это выделены 389,9 млн рублей.