Общество

сегодня, 12:54

В прошлом году в Липецке не освоили каждый четвертый рубль на возведении бюджетных объектов

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#ветхое и аварийное жилье
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В прошлом году в Липецке не освоили каждый четвертый рубль на возведении бюджетных объектов

В городской администрации не считают это проблемой: детские сады и дома для переселенцев достроят в этом году.

Липецк активно застраивают воронежские компании. Так, в этом году два детских сада – в «Звездном» и в «Университетском» – возведет ООО «ЖБИ-Капстрой». Эта же организация на минувшей неделе выдала ключи от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья в построенном 10-этажном 70-квартирном доме на улице Бачурина, 8. Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Андрей Казаков.

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На строительство социальных объектов в прошлом году ведомство получило чуть больше четырех миллиардов рублей, из которых только 401 миллион – средства городской казны (остальную сумму муниципалитет получил из вышестоящих бюджетов). Освоено было три миллиарда.

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Почему, спросили депутаты? Потому, что остальные средства перешли на продолжающиеся стройки. Только на возведение еще пяти домов для переселенцев – двух 10-этажек в поселке ЛТЗ (застройщик ООО «Липецксантехмонтаж-1») и трех 19-этажек в микрорайоне «Звездный» в районе Лебедянского шоссе (застройщик ООО СЗ «Строймастер») зарезервированы 600 млн рублей.

На жилищное строительство в прошлом году заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», получило 1,9 млрд рублей. Два дома уже построены и сданы в эксплуатацию – 17-этажка по улице Стаханова на 350 семей в микрорайоне «Победа», которая обошлась бюджету в 909,4 млн рублей и уже упомянутый 70-квартирная десятиэтажка на улице Бачурина, 8, на которую было потрачено 255,3 млн рублей.

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К качеству строительства у депутатов претензий не было. Но был вопрос о том, почему департамент градостроительства и архитектуры совершенно не позаботился о том, в каком окружении будут находиться бюджетные новостройки?

– Построили дом на улице Бачурина, 8. Это хорошо. Плохо, что территорией у дома никто не занимался. Дом заселяем, а рядом - руины хозпостроек, старые гаражи. При строительстве этот дом оградили, но теперь под забором появилась мусорная свалка. У этого дома на 70 квартир нет и двадцати парковочных мест. У других строящихся домов в этом же районе ситуация с паковочными местами будет еще хуже. Почему, если в поселке ЛТЗ полно мест, где модно было бы строить дома с большими парковками? – задал вопрос депутат Игорь Крутских, но ответа на него не услышал.

Первоочередными задачами для городского управления строительства стало выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в селе Желтые Пески, обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в районе Быханова сада, квартала в границах улиц Фрунзе-Калинина-Неделина, благоустройство территорий общего пользования и строительстве кладбищ. В настоящее время ведомство Андрея Казакова в настоящее время занимается разработкой проекто-сметной документации на реконструкцию улицы Папина, двух мостов через реку Липовку по улицам Советской и Октябрьской, сети дорог в границах улиц Виктора Музыки, Михаила Трунова и Лебедянского шоссе. На это выделены 389,9 млн рублей.
2 379
#ветхое и аварийное жилье
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Комментарии (2)

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Елена

сегодня, 13:29
"задал вопрос депутат Игорь Крутских, но ответа на него не услышал" .... Так и живем, зачем думать о людях, когда нужно заниматься разработкой проекто-сметной документацией.
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Эх

сегодня, 13:19
какая же досада, ну ничего в этом году наверстаете
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