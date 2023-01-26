Происшествия

27 минут назад

В Липецке полицейского осудили за превышение должностных полномочий: он побил ни в чём не повинную женщину

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#полиция
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В Липецке полицейского осудили за превышение должностных полномочий: он побил ни в чём не повинную женщину

Полицейский оспаривает решение суда первой инстанции.

В Липецке вынесли приговор полицейскому по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия».

«Днем 30 апреля 2021 года полицейский, будучи в гражданской одежде и передвигаясь на личном автомобиле в поселке Заречье в Липецке, заметил идущую вдоль проезжей части женщину с рюкзаком. Для проверки версии о возможной её причастности к совершению тяжких преступлений, не представившись сотрудником полиции, он применил к женщине физическую силу и спецсредства – наручники. Принудительно поместив её в автомобиль, он нанес сопротивлявшейся потерпевшей удары кулаком по лицу и голове, причинив физическую боль и телесные повреждения. При выяснении личности задержанной и обстоятельств произошедшего в отделе полиции подозрения оперуполномоченного не подтвердились. За защитой прав и интересов потерпевшая обратилась в следственные органы», -  сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Вину полицейский не признал. Но суд первой инстанции вынес обвинительный приговор. Полицейскому назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.

Как стало известно GOROD48, полицейский подал апелляцию. 

«В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители  к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#полиция
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Комментарии (2)

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Эх

8 минут назад
Норм...
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Кажется

16 минут назад
Он задним числом уже уволен должен.
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