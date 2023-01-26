В Липецке полицейского осудили за превышение должностных полномочий: он побил ни в чём не повинную женщину

Полицейский оспаривает решение суда первой инстанции.

В Липецке вынесли приговор полицейскому по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия».



«Днем 30 апреля 2021 года полицейский, будучи в гражданской одежде и передвигаясь на личном автомобиле в поселке Заречье в Липецке, заметил идущую вдоль проезжей части женщину с рюкзаком. Для проверки версии о возможной её причастности к совершению тяжких преступлений, не представившись сотрудником полиции, он применил к женщине физическую силу и спецсредства – наручники. Принудительно поместив её в автомобиль, он нанес сопротивлявшейся потерпевшей удары кулаком по лицу и голове, причинив физическую боль и телесные повреждения. При выяснении личности задержанной и обстоятельств произошедшего в отделе полиции подозрения оперуполномоченного не подтвердились. За защитой прав и интересов потерпевшая обратилась в следственные органы», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.



Вину полицейский не признал. Но суд первой инстанции вынес обвинительный приговор. Полицейскому назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.



Как стало известно GOROD48, полицейский подал апелляцию.



«В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

