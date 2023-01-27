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Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября
Мост между улицами 40 лет октября и районом Коллективка пришел в крайне-аварийное состояние и требуется его демонтаж. По мосту ходить опасно.
В мэрии Липецка сообщили, что мостом лучше бы не пользоваться и вовсе.
«Липчан просят не пользоваться пешеходным мостом на улице 40 лет Октября, так как это может быть опасно, и использовать пути обхода – по улицам 2-я Карла Либкнехта или Северная.
Напомним, в 2021 году пешеходный мост в районе дома №21б по улице 40 лет Октября признали аварийным. Чтобы обезопасить липчан, здесь неоднократно устанавливали знаки, запрещающие проход. Однако результата это не принесло. А недавно в социальных сетях появилась информация, что сооружение накренилось. Для проведения обследования на место выехали сотрудники управления главного смотрителя.
- В соответствие с проведенной экспертизой, мост нужно демонтировать. Понимаем популярность переправы у липчан, но сейчас пользоваться ей опасно для жизни и здоровья. Поэтому во избежание происшествий просим жителей не пренебрегать собственной безопасностью и использовать маршруты обхода, - сообщили в управлении.
В ближайшее время на подходах к сооружению восстановят знаки, запрещающие его использование. В профильном департаменте уже прорабатывают вопрос обустройства кратчайшего альтернативного пешеходного пути», - сообщили в администрации Липецка.
Викторм
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