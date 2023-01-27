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сегодня, 18:55

Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября

5 977
#мост
1
Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября

Мост между улицами 40 лет октября и районом Коллективка пришел в крайне-аварийное состояние и требуется его демонтаж. По мосту ходить опасно.

На днях в социальных сетях появились фото и сообщения, что мост между сокольской улицей 40 лет Октября и районом Коллективка из-за образовавшейся наледи опасно накренился. Сокольцы предупредили друг друга, чтобы проявляли осторожность, при ходьбе по мосту, который был построен в сороковых годах.

В мэрии Липецка сообщили, что мостом лучше бы не пользоваться и вовсе.

«Липчан просят не пользоваться пешеходным мостом на улице 40 лет Октября, так как это может быть опасно, и использовать пути обхода – по улицам 2-я Карла Либкнехта или Северная.

Напомним, в 2021 году пешеходный мост в районе дома №21б по улице 40 лет Октября признали аварийным. Чтобы обезопасить липчан, здесь неоднократно устанавливали знаки, запрещающие проход. Однако результата это не принесло. А недавно в социальных сетях появилась информация, что сооружение накренилось. Для проведения обследования на место выехали сотрудники управления главного смотрителя.

- В соответствие с проведенной экспертизой, мост нужно демонтировать. Понимаем популярность переправы у липчан, но сейчас пользоваться ей опасно для жизни и здоровья. Поэтому во избежание происшествий просим жителей не пренебрегать собственной безопасностью и использовать маршруты обхода, - сообщили в управлении.

В ближайшее время на подходах к сооружению восстановят знаки, запрещающие его использование. В профильном департаменте уже прорабатывают вопрос обустройства кратчайшего альтернативного пешеходного пути», - сообщили в администрации Липецка.
5 977
#мост
1

Комментарии (5)

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Викторм

26 минут назад
Ты смотри... Никогда его не ремонтировали, а он взял и сломался! Даже целое управление выехало... Теперь дело закипит. В качестве знаков надо установить деревянные урны!
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*****

29 минут назад
Пытались повесить ремонт моста на завод, но видимо не договорились об ответном Спасибо. А халява не прошла
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Все превратилось

30 минут назад
В треш
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Фауст

сегодня, 19:21
Ну да, лучше бордюры менять, чем мост отремонтировать
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Чака

сегодня, 19:19
В Липецке вообще опасно, нужно использовать пути обхода
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