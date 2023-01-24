Общество

сегодня, 14:00

На принятие на баланс мэрии всех бесхозяйных коммунальных сетей нужны 100 миллионов рублей

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#сети
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На принятие на баланс мэрии всех бесхозяйных коммунальных сетей нужны 100 миллионов рублей

В этом году городской департамент ЖКХ потратит на это всего четыре миллиона.

На сегодняшнем заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета горячо обсуждали настоящее и будущее бесхозяйных коммунальных объектов, каковых в Липецке по состоянию на 10 января – 3299. Из них 2454 объекта – это водопроводные и канализационные сети, 18 – газовые магистрали, 827 – участки теплотрасс.

Заместитель председателя департамента ЖКХ Александр Целыковский сообщил депутатам, что ведомство ведет учет таких объектов инженерной инфраструктуры. Все они эксплуатируются соответствующими энергетическими организациями (ПАО «Россети», МУП «Липецктеплосеть», ООО «РВК-Липецк»). За счет средств городского бюджета в 2012-2022 годах была проведена инвентаризация всего 167 объектов теплоснабжения, 129 – водоотведения, 220 – водоснабжения, 128 – электроснабжения, 69 – газоснабжения. В прошлом году на паспортизацию 119 бесхозяйных объектов потратили около двух миллионов рублей. В этом году на эти цели предусмотрены уже четыре миллиона (это позволит получить документы ориентировочно на 130 объектов).

– Темпы принятия таких сетей и объектов на баланс крайне медленные. Если их сократить, потребуется более 20 лет, чтобы взять все бесхозяйное на баланс муниципалитета! – воскликнул и.о. спикера горсовета Борис Понаморев.

Александр Целыковский ответил, что принятие в муниципальном собственность бесхозяйных объектов зависит от финансирования. Сколько денег выделят, столько паспортов на ничейные трубы и будет выдано. Пока же ресурсники обслуживают такие сети, возмещая свои затраты за счёт роста тарифов для потребителей. Проблемы возникают только с АО «Газпром Газораспределение Липецк». Почти все бесхозяйные сети – это трубопроводы низкого давления, по которым подается газ в многоэтажные дома-новостройки. Но такие тупиковые сети застройщиков многоэтажек, не взявших их на свой баланс, не интересны дочке «Газпрома» (предприятие готово приобрести только газопроводы среднего и высокого давления).

Депутат Владимир Гугнин рассказал о многоквартирном доме по улица Ильича, 40, где обнаружился бесхозяйный элеваторный узел. Так как никто не несет ответственности за это оборудование, жители испытывают проблемы с качеством горячей воды и отопления. И жалобы этих людей просто гоняют по кругу. В ответ заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии посоветовал жильцам этого дома жаловаться в ЕДС.

– Не раз обращались. Результат ноль! Этой проблеме уже не первый год, – сказал депутат.

– Только прошлой осенью МУП «Липецктеплосеть» стал гарантирующим поставщиком тепла и горячей воды. Да, раньше этот вопрос пинали, но такие времена закончились. Жителей этого дома мы не бросим, – пообещал чиновник.

Депутат Алексей Харин рассказал о бесхозяйных сетях в микрорайоне «Европейский». После того, как обанкротился его застройщик, часть построенных им сетей попали в конкурсную массу, сделав проблемным их обслуживание ресурсными организациями. В итоге вода из порванных труб затапливает подвалы ЖК «Столица». Что делать?

Александр Целыковский ответил, что эта тема в департаменте ЖКХ на контроле. Он сообщил, что управляющая компания написала жалобу конкурсному управляющему, и если на него не будет ответа, УК стоит обратиться в прокуратуру. Алексей Харин возмутился такой постановкой вопроса, призвал чиновников к более решительным действиям.

Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова спросила, известно ли департаменту ЖКХ степень износа бесхозяйных сетей? В каком порядке определена очередность их паспортизации?

Председатель департамента ответил, что такой информацией не располагает. На то, мол, они и бесхозяйные, эти сети, что информации по их состоянию ни у кого нет. «Хорошо, если нам известен хотя бы год их постройки». В первую очередь бюджетные средства тратятся на инвентаризацию тех сетей, от которых запитаны жилые дома и соцкультбыт, в первую очередь, газовые.

Депутаты попросили мэрию добавить средств на паспортизацию бесхозяйных сетей при последующих корректировках бюджета.
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#сети
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Комментарии (8)

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Вот что интересно.

9 минут назад
Бесхозные коммуникации а плата идёт конкретной организации и так же водоотведения. И попробуй не заплатить. Это как объясняется?
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Житель

26 минут назад
Согласен. Дележка пошла! Руководитель РВК только интервью дает, как много они сделали для города! А на деле бесконечные аварийные отключения! Лед на дорогах от утечек воды!
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Эх

33 минуты назад
Интересно в союзе всё было чьё то, работало, крутилось, а сейчас бесхозное.
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Я тут живу

36 минут назад
Почему-то все ресурсоснабжающие организации молчат, что за эксплуатацию бесхозных сетей платить не надо.
ответить

Делёжка пошла.

40 минут назад
Пока федеральныф миллиард дойдёт до Липецка хорошо если хватит заменить 2 трубы. ПОЧЕМУ РАНЬШЕ НЕ ВОЗНИК ЭТОТ ВОПРОС? КОГДА РВК БРАЛАСЬ ЗА РАБОТУ В ГОРОДЕ. МИЛИАРД ВЫДЕЛЕН ДЛЯ ЗАМЕН КОМУНИКАЦИЙ, ДЛЯ МОДОРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ. НО НЕ НА ХОТЕЛКИ ЧИНОВНИКОВ КОТОРЫЕ ДОПУСТИЛИ К ТАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. ДА И ЭТИ ЧИНОВНИКИ бывшие ВСЁ РАБОТАЮТ и найти и спросить с них по полной.
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Ник

46 минут назад
Интересно, а возникают ли проблемы с оплатой горячей воды из бесхозного элеватора дома 40 по ул. Ильича. Смешно право. Я думаю, попробуй не заплати. :-)
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Деньги то начали выделять.

сегодня, 14:28
Как вчера объявили об выделении области миллиарда на замену, так вопрос начали подымать. А что каждый день по 20 улиц и более отключают, так вопросов не было.
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Вася

сегодня, 14:24
За двадцать лет примем. А сто миллионов дадите , к вечеру примем . Верной дорогой идёте , «господа» .
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