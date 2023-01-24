На принятие на баланс мэрии всех бесхозяйных коммунальных сетей нужны 100 миллионов рублей

В этом году городской департамент ЖКХ потратит на это всего четыре миллиона.

На сегодняшнем заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета горячо обсуждали настоящее и будущее бесхозяйных коммунальных объектов, каковых в Липецке по состоянию на 10 января – 3299. Из них 2454 объекта – это водопроводные и канализационные сети, 18 – газовые магистрали, 827 – участки теплотрасс.



Заместитель председателя департамента ЖКХ Александр Целыковский сообщил депутатам, что ведомство ведет учет таких объектов инженерной инфраструктуры. Все они эксплуатируются соответствующими энергетическими организациями (ПАО «Россети», МУП «Липецктеплосеть», ООО «РВК-Липецк»). За счет средств городского бюджета в 2012-2022 годах была проведена инвентаризация всего 167 объектов теплоснабжения, 129 – водоотведения, 220 – водоснабжения, 128 – электроснабжения, 69 – газоснабжения. В прошлом году на паспортизацию 119 бесхозяйных объектов потратили около двух миллионов рублей. В этом году на эти цели предусмотрены уже четыре миллиона (это позволит получить документы ориентировочно на 130 объектов).



– Темпы принятия таких сетей и объектов на баланс крайне медленные. Если их сократить, потребуется более 20 лет, чтобы взять все бесхозяйное на баланс муниципалитета! – воскликнул и.о. спикера горсовета Борис Понаморев.



Александр Целыковский ответил, что принятие в муниципальном собственность бесхозяйных объектов зависит от финансирования. Сколько денег выделят, столько паспортов на ничейные трубы и будет выдано. Пока же ресурсники обслуживают такие сети, возмещая свои затраты за счёт роста тарифов для потребителей. Проблемы возникают только с АО «Газпром Газораспределение Липецк». Почти все бесхозяйные сети – это трубопроводы низкого давления, по которым подается газ в многоэтажные дома-новостройки. Но такие тупиковые сети застройщиков многоэтажек, не взявших их на свой баланс, не интересны дочке «Газпрома» (предприятие готово приобрести только газопроводы среднего и высокого давления).



Депутат Владимир Гугнин рассказал о многоквартирном доме по улица Ильича, 40, где обнаружился бесхозяйный элеваторный узел. Так как никто не несет ответственности за это оборудование, жители испытывают проблемы с качеством горячей воды и отопления. И жалобы этих людей просто гоняют по кругу. В ответ заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии посоветовал жильцам этого дома жаловаться в ЕДС.



– Не раз обращались. Результат ноль! Этой проблеме уже не первый год, – сказал депутат.



– Только прошлой осенью МУП «Липецктеплосеть» стал гарантирующим поставщиком тепла и горячей воды. Да, раньше этот вопрос пинали, но такие времена закончились. Жителей этого дома мы не бросим, – пообещал чиновник.



Депутат Алексей Харин рассказал о бесхозяйных сетях в микрорайоне «Европейский». После того, как обанкротился его застройщик, часть построенных им сетей попали в конкурсную массу, сделав проблемным их обслуживание ресурсными организациями. В итоге вода из порванных труб затапливает подвалы ЖК «Столица». Что делать?



Александр Целыковский ответил, что эта тема в департаменте ЖКХ на контроле. Он сообщил, что управляющая компания написала жалобу конкурсному управляющему, и если на него не будет ответа, УК стоит обратиться в прокуратуру. Алексей Харин возмутился такой постановкой вопроса, призвал чиновников к более решительным действиям.



Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова спросила, известно ли департаменту ЖКХ степень износа бесхозяйных сетей? В каком порядке определена очередность их паспортизации?



Председатель департамента ответил, что такой информацией не располагает. На то, мол, они и бесхозяйные, эти сети, что информации по их состоянию ни у кого нет. «Хорошо, если нам известен хотя бы год их постройки». В первую очередь бюджетные средства тратятся на инвентаризацию тех сетей, от которых запитаны жилые дома и соцкультбыт, в первую очередь, газовые.



Депутаты попросили мэрию добавить средств на паспортизацию бесхозяйных сетей при последующих корректировках бюджета.