Общество
сегодня, 14:00
На принятие на баланс мэрии всех бесхозяйных коммунальных сетей нужны 100 миллионов рублей
В этом году городской департамент ЖКХ потратит на это всего четыре миллиона.
На сегодняшнем заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета горячо обсуждали настоящее и будущее бесхозяйных коммунальных объектов, каковых в Липецке по состоянию на 10 января – 3299. Из них 2454 объекта – это водопроводные и канализационные сети, 18 – газовые магистрали, 827 – участки теплотрасс.
Заместитель председателя департамента ЖКХ Александр Целыковский сообщил депутатам, что ведомство ведет учет таких объектов инженерной инфраструктуры. Все они эксплуатируются соответствующими энергетическими организациями (ПАО «Россети», МУП «Липецктеплосеть», ООО «РВК-Липецк»). За счет средств городского бюджета в 2012-2022 годах была проведена инвентаризация всего 167 объектов теплоснабжения, 129 – водоотведения, 220 – водоснабжения, 128 – электроснабжения, 69 – газоснабжения. В прошлом году на паспортизацию 119 бесхозяйных объектов потратили около двух миллионов рублей. В этом году на эти цели предусмотрены уже четыре миллиона (это позволит получить документы ориентировочно на 130 объектов).
– Темпы принятия таких сетей и объектов на баланс крайне медленные. Если их сократить, потребуется более 20 лет, чтобы взять все бесхозяйное на баланс муниципалитета! – воскликнул и.о. спикера горсовета Борис Понаморев.
Александр Целыковский ответил, что принятие в муниципальном собственность бесхозяйных объектов зависит от финансирования. Сколько денег выделят, столько паспортов на ничейные трубы и будет выдано. Пока же ресурсники обслуживают такие сети, возмещая свои затраты за счёт роста тарифов для потребителей. Проблемы возникают только с АО «Газпром Газораспределение Липецк». Почти все бесхозяйные сети – это трубопроводы низкого давления, по которым подается газ в многоэтажные дома-новостройки. Но такие тупиковые сети застройщиков многоэтажек, не взявших их на свой баланс, не интересны дочке «Газпрома» (предприятие готово приобрести только газопроводы среднего и высокого давления).
Депутат Владимир Гугнин рассказал о многоквартирном доме по улица Ильича, 40, где обнаружился бесхозяйный элеваторный узел. Так как никто не несет ответственности за это оборудование, жители испытывают проблемы с качеством горячей воды и отопления. И жалобы этих людей просто гоняют по кругу. В ответ заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии посоветовал жильцам этого дома жаловаться в ЕДС.
– Не раз обращались. Результат ноль! Этой проблеме уже не первый год, – сказал депутат.
– Только прошлой осенью МУП «Липецктеплосеть» стал гарантирующим поставщиком тепла и горячей воды. Да, раньше этот вопрос пинали, но такие времена закончились. Жителей этого дома мы не бросим, – пообещал чиновник.
Депутат Алексей Харин рассказал о бесхозяйных сетях в микрорайоне «Европейский». После того, как обанкротился его застройщик, часть построенных им сетей попали в конкурсную массу, сделав проблемным их обслуживание ресурсными организациями. В итоге вода из порванных труб затапливает подвалы ЖК «Столица». Что делать?
Александр Целыковский ответил, что эта тема в департаменте ЖКХ на контроле. Он сообщил, что управляющая компания написала жалобу конкурсному управляющему, и если на него не будет ответа, УК стоит обратиться в прокуратуру. Алексей Харин возмутился такой постановкой вопроса, призвал чиновников к более решительным действиям.
Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова спросила, известно ли департаменту ЖКХ степень износа бесхозяйных сетей? В каком порядке определена очередность их паспортизации?
Председатель департамента ответил, что такой информацией не располагает. На то, мол, они и бесхозяйные, эти сети, что информации по их состоянию ни у кого нет. «Хорошо, если нам известен хотя бы год их постройки». В первую очередь бюджетные средства тратятся на инвентаризацию тех сетей, от которых запитаны жилые дома и соцкультбыт, в первую очередь, газовые.
Депутаты попросили мэрию добавить средств на паспортизацию бесхозяйных сетей при последующих корректировках бюджета.
Заместитель председателя департамента ЖКХ Александр Целыковский сообщил депутатам, что ведомство ведет учет таких объектов инженерной инфраструктуры. Все они эксплуатируются соответствующими энергетическими организациями (ПАО «Россети», МУП «Липецктеплосеть», ООО «РВК-Липецк»). За счет средств городского бюджета в 2012-2022 годах была проведена инвентаризация всего 167 объектов теплоснабжения, 129 – водоотведения, 220 – водоснабжения, 128 – электроснабжения, 69 – газоснабжения. В прошлом году на паспортизацию 119 бесхозяйных объектов потратили около двух миллионов рублей. В этом году на эти цели предусмотрены уже четыре миллиона (это позволит получить документы ориентировочно на 130 объектов).
– Темпы принятия таких сетей и объектов на баланс крайне медленные. Если их сократить, потребуется более 20 лет, чтобы взять все бесхозяйное на баланс муниципалитета! – воскликнул и.о. спикера горсовета Борис Понаморев.
Александр Целыковский ответил, что принятие в муниципальном собственность бесхозяйных объектов зависит от финансирования. Сколько денег выделят, столько паспортов на ничейные трубы и будет выдано. Пока же ресурсники обслуживают такие сети, возмещая свои затраты за счёт роста тарифов для потребителей. Проблемы возникают только с АО «Газпром Газораспределение Липецк». Почти все бесхозяйные сети – это трубопроводы низкого давления, по которым подается газ в многоэтажные дома-новостройки. Но такие тупиковые сети застройщиков многоэтажек, не взявших их на свой баланс, не интересны дочке «Газпрома» (предприятие готово приобрести только газопроводы среднего и высокого давления).
Депутат Владимир Гугнин рассказал о многоквартирном доме по улица Ильича, 40, где обнаружился бесхозяйный элеваторный узел. Так как никто не несет ответственности за это оборудование, жители испытывают проблемы с качеством горячей воды и отопления. И жалобы этих людей просто гоняют по кругу. В ответ заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии посоветовал жильцам этого дома жаловаться в ЕДС.
– Не раз обращались. Результат ноль! Этой проблеме уже не первый год, – сказал депутат.
– Только прошлой осенью МУП «Липецктеплосеть» стал гарантирующим поставщиком тепла и горячей воды. Да, раньше этот вопрос пинали, но такие времена закончились. Жителей этого дома мы не бросим, – пообещал чиновник.
Депутат Алексей Харин рассказал о бесхозяйных сетях в микрорайоне «Европейский». После того, как обанкротился его застройщик, часть построенных им сетей попали в конкурсную массу, сделав проблемным их обслуживание ресурсными организациями. В итоге вода из порванных труб затапливает подвалы ЖК «Столица». Что делать?
Александр Целыковский ответил, что эта тема в департаменте ЖКХ на контроле. Он сообщил, что управляющая компания написала жалобу конкурсному управляющему, и если на него не будет ответа, УК стоит обратиться в прокуратуру. Алексей Харин возмутился такой постановкой вопроса, призвал чиновников к более решительным действиям.
Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова спросила, известно ли департаменту ЖКХ степень износа бесхозяйных сетей? В каком порядке определена очередность их паспортизации?
Председатель департамента ответил, что такой информацией не располагает. На то, мол, они и бесхозяйные, эти сети, что информации по их состоянию ни у кого нет. «Хорошо, если нам известен хотя бы год их постройки». В первую очередь бюджетные средства тратятся на инвентаризацию тех сетей, от которых запитаны жилые дома и соцкультбыт, в первую очередь, газовые.
Депутаты попросили мэрию добавить средств на паспортизацию бесхозяйных сетей при последующих корректировках бюджета.
Вот что интересно.
Житель
Эх
Я тут живу
Делёжка пошла.
Ник
Деньги то начали выделять.
Вася