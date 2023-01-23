Общество
сегодня, 12:19
«Где бы не стоять, лишь бы не гоняли!»
Управление потребительского рынка мэрии решило организовать цивилизованный «блошиный рынок».
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Рядом с рынком 9-го района или, как его еще называют — «железным», уже не одно десятилетие по выходным действует нелегальный «блошиный рынок». Он протянулся на несколько сот метров и уже почти подпирает остановку на улице Циолковского.
Несмотря на то, что товар разложен прямо на земле, здесь четкая система: как в отделах магазинов. Продавцы одежды стоят рядом, те, кто торгует антиквариатом или различными железками с ними не перемешиваются. Чего здесь только нет.
Ковры, как у бабушки в деревне.
Можно даже найти VHS-кассеты с фильмами.
Огромное количество разнообразных фигурок, подсвечников, раритетные телефоны.
Наверное, не все знают, что это такое
В городском управлении потребительского рынка решили навести здесь порядок. Чиновники сразу оговорились, они не против «блошиного рынка». Такая форма торговли есть во многих городах. Но они выступают за цивилизованную торговлю. Поэтому объявили конкурс на организацию еженедельной непродовольственной ярмарки. Блошиный рынок 9-го микрорайона хотят перенести в сквер Маркова (он находится рядом с Областным ДК) Обещают, что там появятся 120 прилавков, половина из которых станет бесплатной. Выигравший конкурс предприниматель должен будет следить за чистотой и оборудовать площадку биотуалетами, контейнерами и урнами. Работать торговая площадка будет три дня в неделю.
Продавцы на «блошином рынке» в минувшие выходные активно обсуждали эту новость.
— Нам какая разница. Где бы не стоять, лишь бы не гоняли! — говорит Елена Ильинична.
Женщина второй год продает одежду. Уверяет, что все от родственников. Деньги нужны, вот и приходится стоять, не выбрасывать же. Дешевую одежду охотнее покупают гости из южных бывших союзных республик, липчане берут неохотно.
— Никто туда ходить не будет. Здесь народ на рынок 9-го микрорайона идет, много посетителей больницы. А там никого не будет. Это дохлый номер! Место неподходящее, — говорит мужчина торгующий антиквариатом.
При этом продавец соглашается, что подобная торговля на асфальте — это ненормально. И тут же предлагает сделать цивилизованную, но только рядом, а не через две остановки общественного транспорта.
— Я в Германии видел, ставят биотуалеты, стеллажи там, где народ ходит. Работники за символическую плату убирают мусор. Я готов платить в рамках разумного: 30-50 рублей за день. Но на это не все согласятся, бабушка может и не даст денег, — добавляет продавец.
В хороший день здесь можно продать товара на несколько тысяч рублей, рассказывают продавцы, а можно стоять несколько недель и бестолку.
— Во всех городах есть «блошиные рынки». Не верю, что бесплатные места дадут. Убирать, следить за порядком ведь организаторам придется. Не устраивает неизвестность. Здесь драк нет, все тихо, спокойно, без конфликтов, люди купили и разошлись. Что там будет, неизвестно, — опасается еще один продавец.
— Изменения никогда пользы не приносят. Редко бывает, что что-то хорошее сделают, — добавляет его сосед.
— А мне в принципе все равно. Может, там и лучше будет, — размышляет продавщица одежды.
В любом случае заявки от потенциальных организаторов в управлении потребительского рынка ждут до 20 февраля. С конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке. А дополнительную информацию узнать в городском управлении потребительского рынка на улице Советской, дом 1, кабинет № 3 или по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
Управление потребительского рынка уже несколько лет ведет с переменным успехом работу по ликвидации незаконной торговли. Часть популярных торговых мест чиновникам удалось привести в порядок. А где-то, как например, рядом с Центральным рынком, пока победа осталась за нелегальными торговцами. «Блошиный рынок» — самое большое на сегодня нелегальное торговое пространство.
Несмотря на то, что товар разложен прямо на земле, здесь четкая система: как в отделах магазинов. Продавцы одежды стоят рядом, те, кто торгует антиквариатом или различными железками с ними не перемешиваются. Чего здесь только нет.
Ковры, как у бабушки в деревне.
Можно даже найти VHS-кассеты с фильмами.
Огромное количество разнообразных фигурок, подсвечников, раритетные телефоны.
Наверное, не все знают, что это такое
В городском управлении потребительского рынка решили навести здесь порядок. Чиновники сразу оговорились, они не против «блошиного рынка». Такая форма торговли есть во многих городах. Но они выступают за цивилизованную торговлю. Поэтому объявили конкурс на организацию еженедельной непродовольственной ярмарки. Блошиный рынок 9-го микрорайона хотят перенести в сквер Маркова (он находится рядом с Областным ДК) Обещают, что там появятся 120 прилавков, половина из которых станет бесплатной. Выигравший конкурс предприниматель должен будет следить за чистотой и оборудовать площадку биотуалетами, контейнерами и урнами. Работать торговая площадка будет три дня в неделю.
Продавцы на «блошином рынке» в минувшие выходные активно обсуждали эту новость.
— Нам какая разница. Где бы не стоять, лишь бы не гоняли! — говорит Елена Ильинична.
Женщина второй год продает одежду. Уверяет, что все от родственников. Деньги нужны, вот и приходится стоять, не выбрасывать же. Дешевую одежду охотнее покупают гости из южных бывших союзных республик, липчане берут неохотно.
— Никто туда ходить не будет. Здесь народ на рынок 9-го микрорайона идет, много посетителей больницы. А там никого не будет. Это дохлый номер! Место неподходящее, — говорит мужчина торгующий антиквариатом.
При этом продавец соглашается, что подобная торговля на асфальте — это ненормально. И тут же предлагает сделать цивилизованную, но только рядом, а не через две остановки общественного транспорта.
— Я в Германии видел, ставят биотуалеты, стеллажи там, где народ ходит. Работники за символическую плату убирают мусор. Я готов платить в рамках разумного: 30-50 рублей за день. Но на это не все согласятся, бабушка может и не даст денег, — добавляет продавец.
В хороший день здесь можно продать товара на несколько тысяч рублей, рассказывают продавцы, а можно стоять несколько недель и бестолку.
— Во всех городах есть «блошиные рынки». Не верю, что бесплатные места дадут. Убирать, следить за порядком ведь организаторам придется. Не устраивает неизвестность. Здесь драк нет, все тихо, спокойно, без конфликтов, люди купили и разошлись. Что там будет, неизвестно, — опасается еще один продавец.
— Изменения никогда пользы не приносят. Редко бывает, что что-то хорошее сделают, — добавляет его сосед.
— А мне в принципе все равно. Может, там и лучше будет, — размышляет продавщица одежды.
В любом случае заявки от потенциальных организаторов в управлении потребительского рынка ждут до 20 февраля. С конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке. А дополнительную информацию узнать в городском управлении потребительского рынка на улице Советской, дом 1, кабинет № 3 или по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
Управление потребительского рынка уже несколько лет ведет с переменным успехом работу по ликвидации незаконной торговли. Часть популярных торговых мест чиновникам удалось привести в порядок. А где-то, как например, рядом с Центральным рынком, пока победа осталась за нелегальными торговцами. «Блошиный рынок» — самое большое на сегодня нелегальное торговое пространство.
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