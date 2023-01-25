Парк Молодежный и сквер Маркова названы приоритетами благоустройства этого года в Липецке

Всего же в городе будут обустроены 15 общественных пространств.

Главный архитектор Липецка Светлана Сурмий рассказала депутатам городского Совета о тех общественных территориях, которые будут обустроены в этом году.По словам чиновницы, на этот год на эти цели выделены 221,7 млн рублей, из которых 149,6 миллиона – федеральное финансирование, а 55,3 миллиона – средства областного бюджета.Горожане выбирали места благоустройства из списка, в котором было 21 общественное пространство, и в итоге приоритетными были выбраны 15 из них. Это парк Молодежный (в нем должны появиться сеть велодорожек, освещение и детский игровой комплекс), площадь Клименкова, четыре новых сквера – в районе домов № 8-12 на проспекте Мира, сквер безопасности дорожного движения на Петровском спуске, сквер напротив ДК «Студеновский» на улице Шкатова, сквер на проспекте Мира в районе НЛМК. Объектами благоустройства также стали шесть пешеходных зон: в районе дома № 61а на улице Гагарина, в районе дома № 21 на улице Белана, в районе дома № 36 на улице Гагарина, в районе дома № 2 на улице Осканова, в районе домов № 4-14 на улице Катукова и пешеходная зона в районе дома № 128 на проспекте Победы. Будут обустроены площадка для занятия воркаутом на набережной реки Воронеж, место отдыха на Сокольском пляже и у пруда на 3-м участке в поселке ЛТЗ. По шести таким объектам подрядчики начали работу еще в конце прошлого года.Парк Молодежный и сквер Маркова, где продолжится благоустройство, начатое в прошлом году, Светлана Сурмий назвала приоритетами благоустройства этого года.Начиная с 2018 года в Липецке, по словам главного архитектора города, было благоустроено 135 общественных пространств. Из них на содержании подведомственных департаменту предприятий и учреждений находится 75 таких объектов.Члены комиссии по членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета высказали неудовольствие содержанием некоторых обновленных территорий. По словам депутатов Алексея Харина и Веры Урываевой, подчас новые объекты зарастают бурьяном, пока идет волокита по передаче их на баланс мэрии подрядчиками. Из-за этого порой новые объекты благоустройства выглядят хуже, чем места по соседству.– Кто должен косить траву, очищать переполненные мусором урны в это время, пока обновленные пространства обретают новых хозяев?Из ответа Светланы Сурмий и председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Дергунова следовало, что пока строители официально не сдадут свою работу, за объекты благоустройства отвечают они. Но порой процесс передачи построенного затягивается по причине выявленного заказчиком брака. И все то время, пока недобросовестные подрядчики устраняют замечания, новые газоны зарастают бурьяном. Но как только все документы окончательно подписаны, содержание благоустроенных территорий становится обязанностью управления главного смотрителя Липецка или МАУК «Культурные пространства Липецка».