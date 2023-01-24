Общество

21 минуту назад

Военный городок стал полноценной частью Липецка

1 289
#военный городок
Военный городок стал полноценной частью Липецка

Минобороны передало земельные участки и недвижимость муниципалитету.

Свершилось! То, о чем говорили несколько лет, стало реальностью. Заместителем министра обороны РФ 30 декабря прошлого года подписан приказ о передаче объектов недвижимого имущества военного городка из федеральной собственности в собственность Липецка. Сейчас идут документальные мероприятия по оформлению соответствующего акта приема—передачи между Минобороны РФ и мэрией.

Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета сегодня сообщила начальник управления имущественных и земельных отношений городской администрации Вера Андреева.

Мэрия ещё в июле 2022 года поставила на кадастровый учёт земельные участки на этой территории. Три из них сформированы под строительство школы, детсада и стадиона. В середине февраля должна закончиться государственная регистрация всех земельных участков.

Депутат Андрей Захаров, который несколько лет лоббировал передачу района муниципалитету, назвал случившееся эпохальным событием для жителей Военного городка. Ведь теперь на их улицы распространяются все городские программы.
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#военный городок

Комментарии (1)

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Плотная застройка.

2 минуты назад
Ну теперь можно и 25 этажек натыкать. Да так чтоб с соседниго окна можно было за соседкой наблюдать.
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