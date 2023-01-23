Общество

11 минут назад

За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки

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#собаки #животные
3
За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки

1 520 собак нашли хозяев.

В 2022 году в Липецкой области было отловлено 4 753 бездомные собаки, что на 2 031 больше по сравнению с 2021 годом. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, после проведения маркирования, стерилизации и вакцинации 3 224 отловленных животных были возвращены в прежнюю среду обитания, передано новым владельцам 1 520 собак, пало 9 животных.

В Липецкой области в настоящее время функционируют два частных приюта для животных (в Тербунском и Липецком районах) общей вместимостью до 2 000 особей.

Напомним, федеральным законодательством определён следующий принцип обращения с животными – «ОСВВ» – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие не снимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. При этом органами местного самоуправления определён перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев.

Для отлова на общественных территориях городских и сельских поселений немаркированных (без ушных бирок) животных без владельцев, либо бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию, следует обращаться в органы местного самоуправления.
1 65
#собаки #животные
3

Комментарии (1)

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3 минуты назад
Живу недалеко от Звездного, собак уличных вообще не осталось от слова совсем! Интересно где они, если должны отпускать после стерилизации в среду обитания????
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