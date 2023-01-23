«Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны

Сегодня на Соколе побывали собаколовы и службы соцзащиты. Они навестила человека, которого местные жители назвали «лунным». Он находился под охраной стаи собак и общался с ними на непонятном языке.





Сегодня GOROD48 сообщили в мэрии Липецка, что собаколовы отправятся на Сокол отлавливать агрессивных собак и проверять биркованных. Одновременно с этим на Сокол поехали и представители центра социальной защиты населения Липецкой области.



Мужчину представители служб нашли. Социальные работники предложили ему несколько вариантов оказания помощи. Дом, в котором проживает мужчина, обычный, в собственности у этого человека. Но газ и электричество отрезаны за неуплату. Но в доме есть печка. Пока он остался дома, но соцслужбы навестят его через несколько дней.



- Сотрудники соцзащиты предложили ему и помощь в оформлении паспорта - он у него просроченный, в восстановлении инвалидности, в бытовых моментах. Он сказал: "Подумаю". Договорились, что если он в течение недели не обратится сам, то к нему снова приедут сотрудники соцзащиты, сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области.



Собаколовы, в свою очередь, поймали в окрестностях улицы пять бездомных собак, которых поместят в приют для животных. Накануне в соцсетях было распространено обращение липчан, жителей так называемой «Коллективки», района расположенного внутри микрорайона Сокол. Они рассказали о стаях собак в самом районе и на Коллективке, на улицах Репина, Ковалева, Свободный Сокол. По словам сокольцев, «вожаком» одной из агрессивных стай является человек. Больной мужчина опекает псов, а они согревают его теплом в его неотапливаемой лачуге и охраняют. При этом на других людей собаки часто кидаются. Мужчина общается с собаками на каком-то непонятном окружающим языке, за что его прозвали «Лунным человеком»Сегодня GOROD48 сообщили в мэрии Липецка, что собаколовы отправятся на Сокол отлавливать агрессивных собак и проверять биркованных. Одновременно с этим на Сокол поехали и представители центра социальной защиты населения Липецкой области.Мужчину представители служб нашли. Социальные работники предложили ему несколько вариантов оказания помощи. Дом, в котором проживает мужчина, обычный, в собственности у этого человека. Но газ и электричество отрезаны за неуплату. Но в доме есть печка. Пока он остался дома, но соцслужбы навестят его через несколько дней.- Сотрудники соцзащиты предложили ему и помощь в оформлении паспорта - он у него просроченный, в восстановлении инвалидности, в бытовых моментах. Он сказал: "Подумаю". Договорились, что если он в течение недели не обратится сам, то к нему снова приедут сотрудники соцзащиты, сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области.Собаколовы, в свою очередь, поймали в окрестностях улицы пять бездомных собак, которых поместят в приют для животных.