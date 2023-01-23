Общество

сегодня, 15:16

«Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны

6 1648
#собаки #отлов #
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«Лунный человек» с Сокола остался без своей собачьей охраны

Сегодня на Соколе побывали собаколовы и службы соцзащиты. Они навестила человека, которого местные жители назвали «лунным». Он находился под охраной стаи собак и общался с ними на непонятном языке.

Накануне в соцсетях было распространено обращение липчан, жителей так называемой «Коллективки», района расположенного внутри микрорайона Сокол. Они рассказали о стаях собак в самом районе и на Коллективке, на улицах Репина, Ковалева, Свободный Сокол. По словам сокольцев, «вожаком» одной из агрессивных стай является человек. Больной мужчина опекает псов, а они согревают его теплом в его неотапливаемой лачуге и охраняют. При этом на других людей собаки часто кидаются. Мужчина общается с собаками на каком-то непонятном окружающим языке, за что его прозвали «Лунным человеком»

Сегодня GOROD48 сообщили в мэрии Липецка, что собаколовы отправятся на Сокол отлавливать агрессивных собак и проверять биркованных. Одновременно с этим на Сокол поехали и представители центра социальной защиты населения Липецкой области.

Мужчину представители служб нашли. Социальные работники предложили ему несколько вариантов оказания помощи. Дом, в котором проживает мужчина, обычный, в собственности у этого человека. Но газ и электричество отрезаны за неуплату. Но в доме есть печка. Пока он остался дома, но соцслужбы навестят его через несколько дней.

- Сотрудники соцзащиты предложили ему и помощь в оформлении паспорта - он у него просроченный, в восстановлении инвалидности, в бытовых моментах. Он сказал: "Подумаю". Договорились, что если он в течение недели не обратится сам, то к нему снова приедут сотрудники соцзащиты, сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области.

Собаколовы, в свою очередь, поймали в окрестностях улицы пять бездомных собак, которых поместят в приют для животных.
6 1648
#собаки #отлов #
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Комментарии (6)

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***

4 минуты назад
всего 5? там 25 как минимум можно найти... Проверьте улицу К. Либкнехта, ближе с автосервису, под мостом
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Эх

5 минут назад
От собак видно помощи больше...
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гость

20 минут назад
Да, тоже мое мнение надо помочь. Есть такие растерявшиеся.Или от рождения или в процессе жизни стали такими.
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Мнение .

31 минуту назад
Такое внимани привлекло соцзащиту дом а не человек. Темболее он является собственником и больным. Что у нас мало людей без определенного места жительства и ими не занимаются они.
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Тут

38 минут назад
Пол липецка лунных
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.

45 минут назад
Жалко человека, ему надо помочь.
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