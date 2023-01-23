По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов

Район сокольской «Коллективки» терроризируют стаи собак. Вожаком одной из стай является человек — сообщают сокольцы. Они защищают мужчину, греют его, а он с ними общается на непонятном языке. Сокольцы зовут мужчину «лунным человеком».









В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что по указанным адресам на Сокол сегодня снова отправятся отловщики, чтобы выявить не биркованных животных, и проверить — проявляют ли агрессию собаки с бирками.



В то же время, в



Анастасия Максимовна: «Так у этой стаи есть вожак, больной человек, с травмой детства.

Они его и охраняют и отогревают. У него в доме нет отопления, а собаки его греют».



Светлана Дегтярева: «Ага, видела его он ещё как то странно с ними говорит и не гавкает и словами не говорит, так чудно, но у него поменьше стаю я видела»



Валентина Ночёвкина-Пискунова: «Да, мы его лунный человек называем. Он безобидный, с тележкой и собаками передвигается. Эти собаки уходят с ним домой в частный сектор».



Марина Шипулина: «По Ковалева и Репина - 3 собаки, моя дочь боится ходить в школу. Постоянно они кидаются и гавкают. А у больного свои собаки, другие, которые ходят с ним! Ужас просто, я сама гуляю с коляской и вижу порой как они набрасываются на людей, а особенно на детей!! И мусорные пакеты тоже хорошо разгрызают»



Анастасия Максимовна: «Я своими глазами видела как спустя минуту, когда я прошла с маленьким ребенком мимо него и стаи, когда он спал у мусорки. Стая собак после накинулась на проходящего мимо мальчика. Мы орали на него, на собак, люди с этажей орали, машины останавливались, чтобы спасти его! Ну и позвонила я смотрящему, и что… Как ходил он со стаей в нашу «5-ку» так и ходит»



Елена Полухина: «У него не травма детства, к сожалению! Была трепанация черепа, после этого человек болен. Родные есть, но за ним не смотрят! Есть нечего, дом без газа . Кормят добрые люди, соседи! Я писала в многие инстанции на счет него - молчат! Перезвонил адвокат платный - предложил взяться за его дело… Одна я не потяну услуги и адвокат здесь не нужен! Нужно его в приют для душевнобольных… Там хоть в тепле и сытым будет»



Как сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области, специалисты центра соцзащиты сегодня попытаются найти этого человека и предложат ему разные варианты решения его проблем.



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В адрес нескольких липецких сообществ в соцсетях, в том числе GOROD48, пришло сообщение о стаях собак в районе улиц Репина и Ковалева, на Соколе. Этот район еще имеет название «Коллективка». Жители «Коллективки» с осени пытаются решить проблему бродячих собак. Часть из них — с бирками. Но, по некоторым заявкам не всегда удается собак обнаружить, о чем мэрия уже информировала липчан. С недавних пор отловом собак в Липецке занимается компания из Тамбова. После новогодних праздников мэрия проверила ее работу. «К работе по отлову животных у есть замечания. С момента заключения контракта подрядчику было передано порядка 90 заявок от липчан. На сегодня, 11 января, было совершено около 50 выездов и поймано всего 15 собак. - У нас вызывают опасения «нулевые выезды». Готовим претензионное письмо и планируем следующую проверку. Условия контракта должны соблюдаться, в противном случае подрядчику грозят штрафы, - сообщили в мэрии.В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что по указанным адресам на Сокол сегодня снова отправятся отловщики, чтобы выявить не биркованных животных, и проверить — проявляют ли агрессию собаки с бирками.В то же время, в сокольском паблике , в который тоже обратились жители Коллективки, подписчики рассказывают удивительные вещи о стае собак, обитающей в районе улиц Репина и Ковалева:: «Так у этой стаи есть вожак, больной человек, с травмой детства.Они его и охраняют и отогревают. У него в доме нет отопления, а собаки его греют».: «Ага, видела его он ещё как то странно с ними говорит и не гавкает и словами не говорит, так чудно, но у него поменьше стаю я видела»: «Да, мы его лунный человек называем. Он безобидный, с тележкой и собаками передвигается. Эти собаки уходят с ним домой в частный сектор».: «По Ковалева и Репина - 3 собаки, моя дочь боится ходить в школу. Постоянно они кидаются и гавкают. А у больного свои собаки, другие, которые ходят с ним! Ужас просто, я сама гуляю с коляской и вижу порой как они набрасываются на людей, а особенно на детей!! И мусорные пакеты тоже хорошо разгрызают»: «Я своими глазами видела как спустя минуту, когда я прошла с маленьким ребенком мимо него и стаи, когда он спал у мусорки. Стая собак после накинулась на проходящего мимо мальчика. Мы орали на него, на собак, люди с этажей орали, машины останавливались, чтобы спасти его! Ну и позвонила я смотрящему, и что… Как ходил он со стаей в нашу «5-ку» так и ходит»: «У него не травма детства, к сожалению! Была трепанация черепа, после этого человек болен. Родные есть, но за ним не смотрят! Есть нечего, дом без газа . Кормят добрые люди, соседи! Я писала в многие инстанции на счет него - молчат! Перезвонил адвокат платный - предложил взяться за его дело… Одна я не потяну услуги и адвокат здесь не нужен! Нужно его в приют для душевнобольных… Там хоть в тепле и сытым будет»Как сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области, специалисты центра соцзащиты сегодня попытаются найти этого человека и предложат ему разные варианты решения его проблем.