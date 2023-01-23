Общество

сегодня, 11:43

По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов

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#бродячие собаки
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По Соколу ходит «лунный человек», которого защищает стая псов

Район сокольской «Коллективки» терроризируют стаи собак. Вожаком одной из стай является человек — сообщают сокольцы. Они защищают мужчину, греют его, а он с ними общается на непонятном языке. Сокольцы зовут мужчину «лунным человеком».

В адрес нескольких липецких сообществ в соцсетях, в том числе GOROD48, пришло сообщение о стаях собак в районе улиц Репина и Ковалева, на Соколе. Этот район еще имеет название «Коллективка». Жители «Коллективки» с осени пытаются решить проблему бродячих собак. Часть из них — с бирками. Но, по некоторым заявкам не всегда удается собак обнаружить, о чем мэрия уже информировала липчан. С недавних пор отловом собак в Липецке занимается компания из Тамбова. После новогодних праздников мэрия проверила ее работу. «К работе по отлову животных у есть замечания. С момента заключения контракта подрядчику было передано порядка 90 заявок от липчан. На сегодня, 11 января, было совершено около 50 выездов и поймано всего 15 собак. - У нас вызывают опасения «нулевые выезды». Готовим претензионное письмо и планируем следующую проверку. Условия контракта должны соблюдаться, в противном случае подрядчику грозят штрафы, - сообщили в мэрии.



В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что по указанным адресам на Сокол сегодня снова отправятся отловщики, чтобы выявить не биркованных животных, и проверить — проявляют ли агрессию собаки с бирками.

В то же время, в сокольском паблике, в который тоже обратились жители Коллективки, подписчики рассказывают удивительные вещи о стае собак, обитающей в районе улиц Репина и Ковалева:

Анастасия Максимовна: «Так у этой стаи есть вожак, больной человек, с травмой детства.
Они его и охраняют и отогревают. У него в доме нет отопления, а собаки его греют».

Светлана Дегтярева: «Ага, видела его он ещё как то странно с ними говорит и не гавкает и словами не говорит, так чудно, но у него поменьше стаю я видела»

Валентина Ночёвкина-Пискунова: «Да, мы его лунный человек называем. Он безобидный, с тележкой и собаками передвигается. Эти собаки уходят с ним домой в частный сектор».

Марина Шипулина: «По Ковалева и Репина - 3 собаки, моя дочь боится ходить в школу. Постоянно они кидаются и гавкают. А у больного свои собаки, другие, которые ходят с ним! Ужас просто, я сама гуляю с коляской и вижу порой как они набрасываются на людей, а особенно на детей!! И мусорные пакеты тоже хорошо разгрызают»

Анастасия Максимовна: «Я своими глазами видела как спустя минуту, когда я прошла с маленьким ребенком мимо него и стаи, когда он спал у мусорки. Стая собак после накинулась на проходящего мимо мальчика. Мы орали на него, на собак, люди с этажей орали, машины останавливались, чтобы спасти его! Ну и позвонила я смотрящему, и что… Как ходил он со стаей в нашу «5-ку» так и ходит»

Елена Полухина: «У него не травма детства, к сожалению! Была трепанация черепа, после этого человек болен. Родные есть, но за ним не смотрят! Есть нечего, дом без газа . Кормят добрые люди, соседи! Я писала в многие инстанции на счет него - молчат! Перезвонил адвокат платный - предложил взяться за его дело… Одна я не потяну услуги и адвокат здесь не нужен! Нужно его в приют для душевнобольных… Там хоть в тепле и сытым будет»

Как сообщили GOROD48 в центре социальной защиты населения Липецкой области, специалисты центра соцзащиты сегодня попытаются найти этого человека и предложат ему разные варианты решения его проблем.

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#бродячие собаки
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Комментарии (5)

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Домоседка

1 минуту назад
Почему человек остался без помощи и средств к существованию,куда смотрят социальные службы,оказалось,что собаки настоящие друзья человека,попал в тяжёлую ситуацию и никому не нужен ,соцслужбы ждут когда к ним на поклон придут,свои пятые точки от стульев не оторвут,хотя обязаны,а за собак низкий поклон что кто то их кормит делит с ними последний кусок, а мерия тратит миллионы впустую
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Человечность

2 минуты назад
У нас считают душевнобольными добрых людей. Лет 15 назад у меня был начальник-очень умный человек, заслуженный мастер своей профессии. Он очень любил собак, но для других он был больным... А может нечего пенять на других, обзывать. С себя начните, свои огрехи увидеть:как бухаете, материтесь, завидуете и прочее. И будет Вам счастье!
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***

33 минуты назад
вера, у вас что, зрение -10? Вы его видели? Он явно "особенный", собирает весь хлам, грязный весь. И вообще на соколе много где бегают собаки стаями и пытаются нападать. Ул. К.Либкнехта, рядом со складом материалом бывшим, там сейчас финская баня бегают собаки, просто пройти невозможно, бросаются. Остановка Свободный сокол- бегают 2 собаки, тоже не очень дружелюбные временами.
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вера

44 минуты назад
Видела и я его с тележкой .Собаки не бросались.Он говорил :Ну кому-то надо же их кормить.Унас если человек кормит животных ,значит ,он душевно-больной.А я думаю ,что он не больной ,а душевный.Не он же развел чипированных собак .И ,действительно ,их тоже надо кормить и где-то определять.
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Вий

сегодня, 11:59
Почему много недель не даете про стаи собак в Студгородке
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