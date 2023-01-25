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В Хлевном инспектор ДПС отказался от взятки в 20 000 рублей

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#покушение #взятка
В Хлевном инспектор ДПС отказался от взятки в 20 000 рублей

На женщину-водителя возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятке инспектору ДПС.

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в приготовлении к даче взятки инспектору ДПС.

По данным следствия, 21 января управлявшая машиной в состоянии алкогольного опьянения женщина была остановлена полицейским на улице Дон в селе Хлевное и предложила ему за не составление протокола взятку в сумме не менее 20 тысяч рублей. Но инспектор от получения взятки отказался и сообщил об этом в следственные органы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, формируется доказательственная база», - добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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#покушение #взятка

Комментарии (3)

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Вопрос

8 минут назад
Владимир, какой?
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Владимир

31 минуту назад
Обидела суммой взятки. Тариф другой
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Это где ж это виданно

56 минут назад
Чтоб инспектор ГИБДД взятки брал!!?!
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