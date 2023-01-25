В Хлевном инспектор ДПС отказался от взятки в 20 000 рублей

На женщину-водителя возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятке инспектору ДПС.

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в приготовлении к даче взятки инспектору ДПС.



По данным следствия, 21 января управлявшая машиной в состоянии алкогольного опьянения женщина была остановлена полицейским на улице Дон в селе Хлевное и предложила ему за не составление протокола взятку в сумме не менее 20 тысяч рублей. Но инспектор от получения взятки отказался и сообщил об этом в следственные органы.



«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, формируется доказательственная база», - добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.