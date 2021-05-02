Неделя 48
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Как много в жизни съедено впустую!
Итоги недели
На этой предпасхальной неделе в Липецке случилось чудо: без каких-либо официальных процедур и публичных обсуждений в городском парке Молодежный явился постамент под памятник святому Николе Можайскому! И еще на этих длинных майских каникулах на него водрузят фигуру этого чтимого Русской православной церковью мужа веры.
Никак вороне-атеистке не объяснить, откуда сыр!
В Википедии сказано: «Существует предание о защите Можайска Николой. Следуя ему, Можайск был осажден врагами, а жители города стали молиться Николаю Чудотворцу, и вдруг в небе над собором возник Святитель Николай в грозном виде - в правой руке он держал сверкающий меч, а в левой как бы град Можай, в знак охранения его. Враги в страхе бежали. С тех пор Святой Никола считается покровителем города». Добавим, Можайска, не Липецка! Но как бы то ни было, а фигуру святого планируют установить у входа в Молодежный парк уже 7 мая.
- Мы делаем доброе дело. Мы хотим сделать подарок городу, открыть памятник Николе Можайскому. Этому предшествовала масса согласований, в частности с епархией, Владыкой Арсением, краеведом Александром Клоковым, городской администрацией. Владыка Арсений сказал, что «В парке этому памятнику - лучшее место». Поэтому за мэрией остались вопросы благоустройства места возведения памятника святому, а с нас - все финансовые вопросы, - сообщил GOROD48 один из инициаторов появления памятника Николе Можайскому, известный в регионе бизнесмен, попросивший не называть его имени.
В свою очередь, в пресс-службе мэрии Липецка нам сообщили, что установка памятника обсуждалась и была одобрена епархией, представителями областного союза архитекторов, областным краеведческим сообществом и лично его председателем Александром Клоковым. Но GOROD48 выяснил, что официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Липецке памятник Николе Можайскому не прошел.
Парк Молодежный, кстати, является одним из 36-ти общественных пространств, за благоустройство которых липчанам предложено проголосовать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Никакого памятника в проекте благоустройства нет - тут планируется создать новые пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зону для барбекю. Впрочем, Никола Можайский будет не последним даром благотворителей - GOROD48 выяснил, что «На въездах в Липецк установят скульптуры святых» (говорят, один из главных их спонсоров разбился на въезде в город и счел свое исцеление чудом).
То есть теоретически в Липецке можно установить любой памятник? Главное - лишь заручиться поддержкой нужных людей? А может, в данном случае и в самом деле помогло божественное провидение?
- А может, всё-таки дороги отремонтировать нормально? - поинтересовался один из наших комментаторов.
- А как же мнение липчан и обсуждение? Или если это идея церкви, то все можно? Завтра идея будет повысить НДФЛ на 1%, а то в церквях региона прихожан все меньше, - возмутился другой комментатор.
- Власть грехи замаливать начала. Это дело, - предположила Елена.
«В горсовете удивились инициативе мэрии установить в Липецке четыре памятника святым» без ведома депутатов. А одобрение парламентариев обязательно по закону. «Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета», - развел руками его председатель Александр Афанасьев.
- Инициатива поступила от бизнеса. Она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой. Средства выделяются спонсорами, инвесторами, - сказала в ответ глава Липецка Евгения Уваркина.
Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов
Наш мэр и сама не спит, и другим спать не дает. Но порой не обходится без эксцессов. Так, 7 апреля во время рейда по Правобережному округу Липецка глава города обратила внимание на забор, окружающий «вьетнамский рынок». Разозленная ржавыми вывесками, истлевшими от времени баннерами и внешним видом бетонного забора Евгения Уваркина велела начальнику управления округом Вячеславу Погорелову срочно навести тут порядок. Но бетонный забор у рынка оказался собственностью депутата Липецкого горсовета Николая Двугрошева. В процесс демонтажа вмешалась нанятая депутатом группа быстрого реагирования ЧОПа. Все закончилось мордобоем и удивительной инициативой Евгении Уваркиной: «Глава Липецка готова выкупить уродливый забор у депутата горсовета».
Депутат горсовета, в свою очередь, рассказал GOROD48 свою версию событий (см. «Николай Двугрошев: «Мы сами приведем в порядок свою территорию, но нам в этом препятствуют»).
А вот и еще одна история пока так и не случившегося наведения порядка. Год назад, в мае 2020-го, ходя по задворкам площади Заводской, являвшим собой типичный провинциальный гадюшник, глава Липецка Евгения Уваркина назвала увиденное «безобразием» (ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала площадь «шанхаем», хотя видела ее только с дороги), пообещала кардинально изменить облик этого места уже в этом году. Так дело дошло до ремонта, вошедшего в зиму. Морозы не помешали строителям укладывать крупноформатную тротуарную плитку. Подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что, мол, гарантирует качество, а заказчик, мэрия, ему поддакивал. Но, конечно, безумие и отвага проиграли законам физики, и плитку по весне пришлось перекладывать заново.
- Ускоряйтесь, иначе вы не уложитесь в сроки, и у нас с вами будет уже другой разговор. В мае жители уже должны увидеть красивую и благоустроенную площадь, - заявила подрядчику во время своего последнего появления на площади Заводской в начале апреля Евгения Уваркина.
Но «Площадь невезения» до сих пор не готова, хотя 1 мая обязана была быть сдана в эксплуатацию. Возможно, подрядчик, ООО «Строймастер», просто не рассчитал сил, ведь он приступил к работе на новом объекте - организация выиграла 70-миллионный муниципальный контракт на ремонт улицы Зегеля.
На этой неделе, кстати, «Евгения Уваркина обсудила с бизнесом будущее улицы Зегеля». Изумленные предприниматели узнали, что мэрия оставит на ней три полосы для транспорта вместо четырех существующих. По двум из них частный транспорт и автобусы будут двигаться в одном направлении, по третьей - в противоположном. И эту третью полосу выделят исключительно под общественный транспорт. Евгения Уваркина сообщила, что хотела бы увидеть обновленную улицу Зегеля к Дню города, в июле (срок договора по контракту истекает 1 сентября). Но, судя по тому, как подрядчик волокитит с окончанием работ на площади Заводской (см. «Фирму, которая благоустраивает Заводскую площадь, собираются оштрафовать»), есть опасения, что ни о каком открытии улицы Зегеля в июле речи быть не может.
- Помните, вы заверяли, что выполните ремонт качественно и раньше срока. Поэтому за вами тотальный контроль, ежедневно жду отчет о выполненных работах, числе единиц техники и количестве специалистов на объекте, - обратилась вчера во время обхода улицы Зегеля Евгения Уваркина к представителю подрядчика.
Здесь трудно что-нибудь исправить, но есть возможность доломать
Улицу Зегеля на ремонт должны были перекрыть 19 апреля. Потом GOROD48 сообщил: «Перекрытие улицы Зегеля перенесли на 23 апреля». А по факту движение по ней закрыли в ночь на 27 апреля. Кстати, на уже упомянутой встрече мэра с бизнесом коммерсанты выразили недоумение темпами работ по демонтажу бордюров (бордюры - это такое же святое дело для любого уличного ремонта в Липецке, как крашеные яйца для пасхального стола). Мол, они видят всего нескольких рабочих и один трактор!
Как улица была перекрыта, так сразу «Участок от педагогического вуза до мэрии Липецка встал в пробке». Транспорт попал в «бутылочное горлышко» Петровского спуска. Скорость движения автомобилей и автобусов здесь уступала пешеходу, не превышая 5 км/ч. А как только будет перекрыт на ремонт дороги Манеж, встанут проспект Победы, улицы Неделина и Первомайская. Кстати, «Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК». В мае эта улица будет закрыта для транспорта. И, возможно, до осени следующего года.
Ремонт проезжей части улицы 50 лет НЛМК в последний раз проводили в 2005 году. Во время реконструкции 2021-2022 годов на Манеже приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Реконструкция закончится осенью 2022 года.
На этой неделе, кстати, на глаза сотрудников полиции и журналистов GOROD48 попался водитель АС-машины, который напротив здания металлургического колледжа сливал нечистоты в канаву, откуда они прямиком попадут в реку Воронеж в районе набережной. А мы постоянно удивляемся тому, что воду в нашей реке каждым летом санитарные врачи постоянно объявляют кишащей кишечной палочкой и иными болезнетворными бактериями! Водитель-нарушитель признался, что работает в МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Вот так и получается, что одной рукой власти делают что-то хорошее, а другой в лице сотрудников муниципальных предприятий тут же все портят (см. «А тут мы всегда сливаем»: на улице 50 лет НЛМК поймали с поличным чёрного ассенизатора!»).
В скандал на этой неделе попала известная всем дорожно-строительная организация, которая два года капитально реконструировала проспект Победы. «С «Руслан-1» требуют взыскать экологический ущерб в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей» - ущерб природы был нанесен при строительстве автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Тем временем «Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера»: у дома №6 и дома №10 на проспекте Победы. Но работы на проспекте Победы на этом не закончатся. Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний, выявленных в прошлом году. Они касаются ровности дорожного покрытия и обустройства примыканий к пешеходным дорожкам. Все выявленные недостатки подрядная организация обязана устранить летом.
Жена в дверях стоит со скалкой. Наверно, будут пирожки!
«Распыливший перцовый баллончик в полицейских на несогласованной акции Сергей Павлюткин проведет год в колонии-поселении». Советский райсуд суд назначил 25-летнему участнику акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального наказание за применение насилия к двум полицейским, находившимся при исполнении должностных обязанностей».
На этой неделе в другом суде Липецка, Правобережном, поставили точку в громком уголовном деле по обвинению предпринимателя и бывшего главы фонда капремонта Александра Козина в мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимого приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Александра Козина взяли под стражу в зале суда». Осужденный собирается добиваться отмены обвинительного вердикта в судах всех инстанций, и, если понадобиться, то и в ЕСПЧ - кстати, еще недавно экс-депутат областного совета и руководитель ФКР имел жилье в Евросоюзе.
- Вы даете Козину Александру Сергеевичу 4 года 6 месяцев колонии общего режима (такого наказания добивалось гособвинение. - Прим. GOROD48) в надежде, что Козин должен там исправиться. Я хочу сказать, что Козина не надо исправлять. Стоящий перед вами человек не пьет, не курит, не дебоширит, не был судим. Чтобы вы понимали, мое воспитание, оно не позволяет мне совершать какие-то противоправные поступки, - сказал в прениях подсудимый.
Но суд решил иначе.
Еще одному представителю власти еще только предстоит изведать всех прелестей уголовного судопроизводства. «Дело главы Долгоруковского района направили в суд». Константина Моргачева обвиняют в злоупотреблении полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, чиновник совершил противозаконные действия при приобретении трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной стоимости.
А вот и вовсе удивительная новость, на этот раз федерального уровня. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал пожилой жительнице Саратова, что чиновники в России перестанут воровать! Вип-персона забыла, правда, процитировать смелой старушке поэта Некрасова: «Жаль только - жить в эту пору прекрасную Уж не придется - ни мне, ни тебе».
Ну и ну!
На этот раз в эту традиционную рубрику попало сразу несколько удивительных новостей.
«Юрист распространил в Сети видеоролик с историей попытки получения кредита под полицейским конвоем». У знакомого активиста ЛДПР Дениса Власова страж правопорядка будто бы вымогал 200 000 рублей. В УМВД РФ по Липецкой области начали проверку этой истории.
«Липецких животных бесплатно протестируют на COVID-19». Это сделают для сбора информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Мурзикам и Шарикам повезло больше их хозяев: цена тестирования на коронавирус для людей начинается от 700 рублей.
«А куличи-то неосвященные!» Церковь предупреждает липчан: в магазинах могут продаваться неканонические куличи и просит быть бдительными. Липчан просят освящать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов. Между тем перед пасхальными праздниками прошлого года, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих дома самостоятельно совершать благословение пасхальной снеди.
Никак вороне-атеистке не объяснить, откуда сыр!
В Википедии сказано: «Существует предание о защите Можайска Николой. Следуя ему, Можайск был осажден врагами, а жители города стали молиться Николаю Чудотворцу, и вдруг в небе над собором возник Святитель Николай в грозном виде - в правой руке он держал сверкающий меч, а в левой как бы град Можай, в знак охранения его. Враги в страхе бежали. С тех пор Святой Никола считается покровителем города». Добавим, Можайска, не Липецка! Но как бы то ни было, а фигуру святого планируют установить у входа в Молодежный парк уже 7 мая.
- Мы делаем доброе дело. Мы хотим сделать подарок городу, открыть памятник Николе Можайскому. Этому предшествовала масса согласований, в частности с епархией, Владыкой Арсением, краеведом Александром Клоковым, городской администрацией. Владыка Арсений сказал, что «В парке этому памятнику - лучшее место». Поэтому за мэрией остались вопросы благоустройства места возведения памятника святому, а с нас - все финансовые вопросы, - сообщил GOROD48 один из инициаторов появления памятника Николе Можайскому, известный в регионе бизнесмен, попросивший не называть его имени.
В свою очередь, в пресс-службе мэрии Липецка нам сообщили, что установка памятника обсуждалась и была одобрена епархией, представителями областного союза архитекторов, областным краеведческим сообществом и лично его председателем Александром Клоковым. Но GOROD48 выяснил, что официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Липецке памятник Николе Можайскому не прошел.
Парк Молодежный, кстати, является одним из 36-ти общественных пространств, за благоустройство которых липчанам предложено проголосовать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Никакого памятника в проекте благоустройства нет - тут планируется создать новые пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зону для барбекю. Впрочем, Никола Можайский будет не последним даром благотворителей - GOROD48 выяснил, что «На въездах в Липецк установят скульптуры святых» (говорят, один из главных их спонсоров разбился на въезде в город и счел свое исцеление чудом).
То есть теоретически в Липецке можно установить любой памятник? Главное - лишь заручиться поддержкой нужных людей? А может, в данном случае и в самом деле помогло божественное провидение?
- А может, всё-таки дороги отремонтировать нормально? - поинтересовался один из наших комментаторов.
- А как же мнение липчан и обсуждение? Или если это идея церкви, то все можно? Завтра идея будет повысить НДФЛ на 1%, а то в церквях региона прихожан все меньше, - возмутился другой комментатор.
- Власть грехи замаливать начала. Это дело, - предположила Елена.
«В горсовете удивились инициативе мэрии установить в Липецке четыре памятника святым» без ведома депутатов. А одобрение парламентариев обязательно по закону. «Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета», - развел руками его председатель Александр Афанасьев.
- Инициатива поступила от бизнеса. Она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой. Средства выделяются спонсорами, инвесторами, - сказала в ответ глава Липецка Евгения Уваркина.
Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов
Наш мэр и сама не спит, и другим спать не дает. Но порой не обходится без эксцессов. Так, 7 апреля во время рейда по Правобережному округу Липецка глава города обратила внимание на забор, окружающий «вьетнамский рынок». Разозленная ржавыми вывесками, истлевшими от времени баннерами и внешним видом бетонного забора Евгения Уваркина велела начальнику управления округом Вячеславу Погорелову срочно навести тут порядок. Но бетонный забор у рынка оказался собственностью депутата Липецкого горсовета Николая Двугрошева. В процесс демонтажа вмешалась нанятая депутатом группа быстрого реагирования ЧОПа. Все закончилось мордобоем и удивительной инициативой Евгении Уваркиной: «Глава Липецка готова выкупить уродливый забор у депутата горсовета».
Депутат горсовета, в свою очередь, рассказал GOROD48 свою версию событий (см. «Николай Двугрошев: «Мы сами приведем в порядок свою территорию, но нам в этом препятствуют»).
А вот и еще одна история пока так и не случившегося наведения порядка. Год назад, в мае 2020-го, ходя по задворкам площади Заводской, являвшим собой типичный провинциальный гадюшник, глава Липецка Евгения Уваркина назвала увиденное «безобразием» (ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала площадь «шанхаем», хотя видела ее только с дороги), пообещала кардинально изменить облик этого места уже в этом году. Так дело дошло до ремонта, вошедшего в зиму. Морозы не помешали строителям укладывать крупноформатную тротуарную плитку. Подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что, мол, гарантирует качество, а заказчик, мэрия, ему поддакивал. Но, конечно, безумие и отвага проиграли законам физики, и плитку по весне пришлось перекладывать заново.
- Ускоряйтесь, иначе вы не уложитесь в сроки, и у нас с вами будет уже другой разговор. В мае жители уже должны увидеть красивую и благоустроенную площадь, - заявила подрядчику во время своего последнего появления на площади Заводской в начале апреля Евгения Уваркина.
Но «Площадь невезения» до сих пор не готова, хотя 1 мая обязана была быть сдана в эксплуатацию. Возможно, подрядчик, ООО «Строймастер», просто не рассчитал сил, ведь он приступил к работе на новом объекте - организация выиграла 70-миллионный муниципальный контракт на ремонт улицы Зегеля.
На этой неделе, кстати, «Евгения Уваркина обсудила с бизнесом будущее улицы Зегеля». Изумленные предприниматели узнали, что мэрия оставит на ней три полосы для транспорта вместо четырех существующих. По двум из них частный транспорт и автобусы будут двигаться в одном направлении, по третьей - в противоположном. И эту третью полосу выделят исключительно под общественный транспорт. Евгения Уваркина сообщила, что хотела бы увидеть обновленную улицу Зегеля к Дню города, в июле (срок договора по контракту истекает 1 сентября). Но, судя по тому, как подрядчик волокитит с окончанием работ на площади Заводской (см. «Фирму, которая благоустраивает Заводскую площадь, собираются оштрафовать»), есть опасения, что ни о каком открытии улицы Зегеля в июле речи быть не может.
- Помните, вы заверяли, что выполните ремонт качественно и раньше срока. Поэтому за вами тотальный контроль, ежедневно жду отчет о выполненных работах, числе единиц техники и количестве специалистов на объекте, - обратилась вчера во время обхода улицы Зегеля Евгения Уваркина к представителю подрядчика.
Здесь трудно что-нибудь исправить, но есть возможность доломать
Улицу Зегеля на ремонт должны были перекрыть 19 апреля. Потом GOROD48 сообщил: «Перекрытие улицы Зегеля перенесли на 23 апреля». А по факту движение по ней закрыли в ночь на 27 апреля. Кстати, на уже упомянутой встрече мэра с бизнесом коммерсанты выразили недоумение темпами работ по демонтажу бордюров (бордюры - это такое же святое дело для любого уличного ремонта в Липецке, как крашеные яйца для пасхального стола). Мол, они видят всего нескольких рабочих и один трактор!
Как улица была перекрыта, так сразу «Участок от педагогического вуза до мэрии Липецка встал в пробке». Транспорт попал в «бутылочное горлышко» Петровского спуска. Скорость движения автомобилей и автобусов здесь уступала пешеходу, не превышая 5 км/ч. А как только будет перекрыт на ремонт дороги Манеж, встанут проспект Победы, улицы Неделина и Первомайская. Кстати, «Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК». В мае эта улица будет закрыта для транспорта. И, возможно, до осени следующего года.
Ремонт проезжей части улицы 50 лет НЛМК в последний раз проводили в 2005 году. Во время реконструкции 2021-2022 годов на Манеже приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Реконструкция закончится осенью 2022 года.
На этой неделе, кстати, на глаза сотрудников полиции и журналистов GOROD48 попался водитель АС-машины, который напротив здания металлургического колледжа сливал нечистоты в канаву, откуда они прямиком попадут в реку Воронеж в районе набережной. А мы постоянно удивляемся тому, что воду в нашей реке каждым летом санитарные врачи постоянно объявляют кишащей кишечной палочкой и иными болезнетворными бактериями! Водитель-нарушитель признался, что работает в МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Вот так и получается, что одной рукой власти делают что-то хорошее, а другой в лице сотрудников муниципальных предприятий тут же все портят (см. «А тут мы всегда сливаем»: на улице 50 лет НЛМК поймали с поличным чёрного ассенизатора!»).
В скандал на этой неделе попала известная всем дорожно-строительная организация, которая два года капитально реконструировала проспект Победы. «С «Руслан-1» требуют взыскать экологический ущерб в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей» - ущерб природы был нанесен при строительстве автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Тем временем «Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера»: у дома №6 и дома №10 на проспекте Победы. Но работы на проспекте Победы на этом не закончатся. Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний, выявленных в прошлом году. Они касаются ровности дорожного покрытия и обустройства примыканий к пешеходным дорожкам. Все выявленные недостатки подрядная организация обязана устранить летом.
Жена в дверях стоит со скалкой. Наверно, будут пирожки!
«Распыливший перцовый баллончик в полицейских на несогласованной акции Сергей Павлюткин проведет год в колонии-поселении». Советский райсуд суд назначил 25-летнему участнику акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального наказание за применение насилия к двум полицейским, находившимся при исполнении должностных обязанностей».
На этой неделе в другом суде Липецка, Правобережном, поставили точку в громком уголовном деле по обвинению предпринимателя и бывшего главы фонда капремонта Александра Козина в мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимого приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Александра Козина взяли под стражу в зале суда». Осужденный собирается добиваться отмены обвинительного вердикта в судах всех инстанций, и, если понадобиться, то и в ЕСПЧ - кстати, еще недавно экс-депутат областного совета и руководитель ФКР имел жилье в Евросоюзе.
- Вы даете Козину Александру Сергеевичу 4 года 6 месяцев колонии общего режима (такого наказания добивалось гособвинение. - Прим. GOROD48) в надежде, что Козин должен там исправиться. Я хочу сказать, что Козина не надо исправлять. Стоящий перед вами человек не пьет, не курит, не дебоширит, не был судим. Чтобы вы понимали, мое воспитание, оно не позволяет мне совершать какие-то противоправные поступки, - сказал в прениях подсудимый.
Но суд решил иначе.
Еще одному представителю власти еще только предстоит изведать всех прелестей уголовного судопроизводства. «Дело главы Долгоруковского района направили в суд». Константина Моргачева обвиняют в злоупотреблении полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, чиновник совершил противозаконные действия при приобретении трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной стоимости.
А вот и вовсе удивительная новость, на этот раз федерального уровня. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал пожилой жительнице Саратова, что чиновники в России перестанут воровать! Вип-персона забыла, правда, процитировать смелой старушке поэта Некрасова: «Жаль только - жить в эту пору прекрасную Уж не придется - ни мне, ни тебе».
Ну и ну!
На этот раз в эту традиционную рубрику попало сразу несколько удивительных новостей.
«Юрист распространил в Сети видеоролик с историей попытки получения кредита под полицейским конвоем». У знакомого активиста ЛДПР Дениса Власова страж правопорядка будто бы вымогал 200 000 рублей. В УМВД РФ по Липецкой области начали проверку этой истории.
«Липецких животных бесплатно протестируют на COVID-19». Это сделают для сбора информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Мурзикам и Шарикам повезло больше их хозяев: цена тестирования на коронавирус для людей начинается от 700 рублей.
«А куличи-то неосвященные!» Церковь предупреждает липчан: в магазинах могут продаваться неканонические куличи и просит быть бдительными. Липчан просят освящать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов. Между тем перед пасхальными праздниками прошлого года, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих дома самостоятельно совершать благословение пасхальной снеди.
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11.04.2021 08:00Неделя 48
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