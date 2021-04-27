Общество

40 минут назад

Участок от педагогического вуза до мэрии Липецка встал в пробке

3 949
#пробка #транспорт
2
Участок от педагогического вуза до мэрии Липецка встал в пробке

Транспорт попал в «бутылочное горлышко» спуска.

Сегодня до начала рабочего дня в Липецке образовалась дорожная пробка протяженностью почти в 2,5 км. Затор транспорта возник на участке от педагогического вуза до мэрии Липецка. Скорость движения автомобилей и автобусов здесь уступала пешеходу, то есть не превышала 5 км/ч.

Транспорт с улицы Ленина попадал в «бутылочное горлышко» Петровского спуска, где всего одна полоса для движения вниз. Транспорт стоит и возле площади Революции, где поток встречается с регулировкой движения светофора и кольцевой развязкой.
3 949
#пробка #транспорт
2

Комментарии (3)

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гость

27 минут назад
Так там кольцо все в ямах. Вот и результат. Непонятно чем в мэрии занимаются.
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как гость+++

28 минут назад
Такое было еще до перекрытия Зегеля. Каждое утро в час-пик...
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Один

33 минуты назад
Додумаются ведь реконструировать и эту дорогу: сделать две полосы на спуск...
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