Участок от педагогического вуза до мэрии Липецка встал в пробке

Транспорт попал в «бутылочное горлышко» спуска.

Сегодня до начала рабочего дня в Липецке образовалась дорожная пробка протяженностью почти в 2,5 км. Затор транспорта возник на участке от педагогического вуза до мэрии Липецка. Скорость движения автомобилей и автобусов здесь уступала пешеходу, то есть не превышала 5 км/ч.



Транспорт с улицы Ленина попадал в «бутылочное горлышко» Петровского спуска, где всего одна полоса для движения вниз. Транспорт стоит и возле площади Революции, где поток встречается с регулировкой движения светофора и кольцевой развязкой.