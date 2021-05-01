Общество

33 минуты назад

Фирму, которая благоустраивает Заводскую площадь, собираются оштрафовать

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#благоустройство
Фирму, которая благоустраивает Заводскую площадь, собираются оштрафовать

«Строймастер» вовремя не сдал объект.

По контракту работы на Заводской площади должны были завершить к 1 мая. Однако объект ещё не готов. Подрядчик заверяет, что обустройство ливневой канализации затормозили переговоры с сетевой компанией.

На объекте сегодня побывала мэр Евгения Уваркина. Начальник городского управления строительства Сергей Алпатов доложил ей, что на Заводской площади выполнено более 90% от всего объема работ, поэтому было принято решение не расторгать контракт. А направить в адрес организации претензию, также к подрядчику будут применены штрафные санкции.

На выездном совещании уделили внимание и единому стилю оформления пространства. Ранее были претензии к фасадам торгового центра «Радуга». Однако сегодняшний выезд показал, что все замечания устранены.

Более сложная ситуация с ТЦ «Ивушка». Вопросы с собственником здания профильные службы пытались урегулировать неоднократно, но к должному результату это не привело, поэтому они были вынуждены обратиться в суд. Впрочем, сегодня продуктивный разговор всё-таки состоялся. Если в ближайшее время стороны придут к компромиссному решению, проблема решится в досудебном порядке.
 
— Прошу всех — подрядчика, бизнес и городские службы скооперироваться, чтобы максимально быстро навести здесь порядок. В противном случае будут штрафы и суды. По этому объекту также жду от подрядчика ежедневный отчет где, что и сколько сделано, — заключила Евгения Уваркина.

Глава города побывала и на улице Зегеля. Эту дорогу также, как и Заводскую площадь ремонтирует фирма «Строймастер».

Подрядчик уже убрал старые бордюры и приступил к демонтажу покрытия парковочных карманов. Следующий этап — работы на тротуарах и фрезерование покрытия проезжей части.

Евгения Уваркина потребовала уделить особое внимание минимизации неудобств для жителей и представителей бизнеса. Так, работы необходимо вести, предварительно продумав логистику, заходить на каждый участок поочередно и сразу выполнять весь комплекс мероприятий. При этом важно предусмотреть удобный проход для маломобильных граждан и мам с колясками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#благоустройство

Комментарии (2)

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Либерал

10 минут назад
Хватит кошмарить бизнес!!!!
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Где логика?

13 минут назад
Ей отдали улицу Зегеля.
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