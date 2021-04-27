19 минут назад
«В парке этому памятнику - лучшее место»
Официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Липецке памятник Николе Можайскому не прошел.
- Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета. А тут аж четыре монумента! Кто их будет устанавливать, содержать? - обратился сегодня Александр Афанасьев к заместителю председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Пушилину.
Глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что инициатива установки памятников поступила от бизнеса. И что она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой.
В свою очередь, GOROD48 решил узнать, каким образом в Липецке можно поставить памятник? И выяснил, что в муниципалитете с 2008 года действует «Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в городе Липецке», в нарушение которого в городе не может появится даже памятная доска, а не то что памятник.
- Порядок для желающих увековечить чью-то память один - соответствующее письменное обращение в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в городе Липецке, действующую при мэрии. Если эта комиссия принимает положительное решение, то передает его на рассмотрение профильной комиссии Липецкого горсовета с соответствующим ходатайством главы города. Этот вопрос включают в повестку сессии горсовета, за него голосуют и при большинстве голосов «за» сессия дает добро заявителю, - рассказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Главным критерием, являющимся основанием для принятия решений об увековечении памяти, является значимость события для истории Липецка и России. Инициатор увековечения чьей-то памяти предоставляет комиссии мэрии перечень документов, в число которых входит историческая или историко-биографическая справка, при необходимости - копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги увековечиваемого лица, предложения по тексту надписи на памятнике, его форме, размерам, месту установки, смету расходов, обоснование выбора места установки памятного знака с представлением фотографии предполагаемого места
По данным GOROD48, в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в городе Липецке заявление о памятнике святому Николе Можайскому не поступало и, соответственно, не рассматривалось.
- Я удивлена, что глава Липецка на сессии назвала меня инициатором появления памятника святому у Молодежного парка. Это решение не мое. Идея возникла спонтанно у группы предпринимателей-меценатов. Год или два назад этот памятник хотели установить на Кольцевой площади. Да, прямо в круге, вокруг которого ездит транспорт. Но позже от этой идеи отказались. Там, на кольцевой развязке, мы планируем к 80-летию Победы построить часовню с колоколом. Да, есть в этом один минус - к часовне можно подойти лишь 9 мая, когда будет останавливаться движение транспорта. В любом случае, эта идея еще дискуссионная, мы будем ее еще обсуждать с общественностью, - рассказала нам экс-депутат горсовета Евдокия Бычкова.
- Мы делаем доброе дело. Существует предание о защите Можайска Николой. Этот небесный воин явился его жителям после из молитв о защите от врага. В одной руке у него был сверкающий меч, а в левой - город, который он защищал. И враги бежали. Поэтому мы хотим сделать подарок городу, 7 мая открыть памятник Николе Можайскому. Этому предшествовала масса согласований, в частности с епархией, Владыкой Арсением, краеведом Александром Клоковым, городской администрацией. Владыка Арсений сказал, что в парке этому памятнику - лучшее место. Поэтому за мэрией остались вопросы благоустройства места возведения памятника святому, а с нас - все финансовые вопросы, - сообщил GOROD48 один из инициаторов появления памятника Николе Можайскому, известный в регионе бизнесмен, попросивший не называть его имени.
В свою очередь, в пресс-службе мэрии Липецка нам сообщили, что установка памятника обсуждалась и была одобрена епархией, представителями союза архитекторов Липецкой области, Липецким областным краеведческим сообществом и лично его председателем Александром Клоковым.
Постамент памятнику святому Николе Можайскому уже почти готов. Он будет облицован мрамором. К 7 мая на него установят фигуру святого.
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