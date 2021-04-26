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«Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера
В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина пообещала благоустроить территорию вначале проспекта, и на ней в выходные появились строители.
Как пояснили в городском управлении строительства, после того как специалисты завершат демонтажные работы, они приступят к укладке плитки. Новое покрытие появится на участках общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Оно будет тех же цветов, что используются в пешеходных зонах на проспекте Победы. Кроме того, в скверах установят малые архитектурные формы - лавочки и урны, а также посеют газон.
Но работы на проспекте Победы на этом не закончатся. В ближайшее время, возможно, уже в эту пятницу, подрядчику предстоит устранить ряд замечаний, выявленных в прошлом году. Они касаются, в том числе, ровности дорожного покрытия и обустройства примыканий к пешеходным дорожкам. Все выявленные недостатки подрядная организация обязана устранить летом.
Да
увы
Алебастер
Так и будет
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Лавочница
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Елена