Общество

сегодня, 14:21

«Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера

10 833
#проспект Победы
«Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера

В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина пообещала благоустроить территорию вначале проспекта, и на ней в выходные появились строители.

У дома №6 и дома №10 на проспекте Победы появилась строительная техника ООО «Руслан-1», компании, которая в 2019-2020 годах за 1,1 млрд рублей реновировала дорогу и тротуары. Работы уже начались: подрядчик приступил к демонтажу старого покрытия и постамента, оставшегося от скульптуры солдата-победителя (липчане называют его «хлеборезом»), которую еще в 2005 году перевезли и установили у входа в парк Победы на проспекте 60-летия СССР.

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Как пояснили в городском управлении строительства, после того как специалисты завершат демонтажные работы, они приступят к укладке плитки. Новое покрытие появится на участках общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Оно будет тех же цветов, что используются в пешеходных зонах на проспекте Победы. Кроме того, в скверах установят малые архитектурные формы - лавочки и урны, а также посеют газон.

Но работы на проспекте Победы на этом не закончатся. В ближайшее время, возможно, уже в эту пятницу, подрядчику предстоит устранить ряд замечаний, выявленных в прошлом году. Они касаются, в том числе, ровности дорожного покрытия и обустройства примыканий к пешеходным дорожкам. Все выявленные недостатки подрядная организация обязана устранить летом.
10 833
#проспект Победы

Комментарии (10)

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Да

4 минуты назад
Опять они???? А органы где???
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увы

13 минут назад
бедные люди! третий год по окнами копают
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Алебастер

23 минуты назад
Снова плитка и бордюры! :)) под предлогом обустройства.
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Так и будет

37 минут назад
Все, пипец скверу........
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Студент

46 минут назад
Следственный Комитет им в помощь
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Серафим

49 минут назад
Алексей! Не стыдно? Всем рассказывал как надо работать, а сам не справился.....
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Житель

52 минуты назад
нет им покоя, пока хоть одно деревце уцелело. Опять наделают пеньков, положат плитку и на этом все.
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Лавочница

55 минут назад
Елена, Там один страшнее другого.
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Нардеп

сегодня, 14:28
Но Дорогу переделывать не будет??????
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Елена

сегодня, 14:25
Лучше бы асфальт правильно клали.
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