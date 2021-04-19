Перекрытие улицы Зегеля перенесли на 23 апреля

Администрация Липецка подготовила схемы объезда.

Улицу Зегеля для ремонта проезжей части перекроют в ночь с 23 на 24 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Схема альтернативного движения транспорта уже согласована с ГИБДД. Сейчас подрядная организация закупает необходимые знаки и информационные щиты для размещения маршрутов объезда. Их установят уже в ближайшее время.



Перекрытие улицы, которое запланировано на ночь с пятницы 23 апреля на субботу 24 апреля, а также организацию объездных путей и движение городского пассажирского транспорта глава города Евгения Уваркина обсудила с начальником ОГИБДД УМВД России по Липецку Олегом Володиным на выездном совещании. На него также пригласили представителей профильных департаментов мэрии и подрядной организации.



По словам представителей компании-подрядчика, водоналивные барьеры, преграждающие въезд на улицу, установят в районе примыкания улицы Зегеля к улице Гагарина, а также в районе кольцевой развязки на пересечении с улицей Плеханова. Альтернативными маршрутами для автомобилей станут улицы Угловая, Пролетарская, Плеханова, Желябова, Липовская, Семашко и Верхняя Логовая. Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок.



Маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул.Гагарина - пл.Героев – ул.Плеханова – пл.Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр.Победы – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Плеханова – пл.Героев – …».



Автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова. Аналогично – в обратном направлении.



Маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул.Гагарина - ул.Ленина - пл.Соборная (мимо ЦУМа) – ул.Плеханова – пл.Героев -…».



Маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.



Обсудили на встрече и организацию дорожного движения после ремонта улицы. Изменения планируются незначительные. В районе кольцевой развязки на пересечении улиц Плеханова и Зегеля обустроят дополнительные направляющие островки – они ограничат заезд к детской поликлинике №1 со стороны площади Плеханова.



- Это позволит избавиться от заторов, которые здесь возникают и снизит аварийность, - пояснил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.



Кроме того, на всем протяжении улицы заменят перпендикулярные парковочные карманы на параллельные и установят дорожные знаки, запрещающие парковку в часы пик. Это также позволит снизить риск возникновения пробок.



- С инициативной перекрытия магистрали к нам обратился подрядчик, обещая взамен сокращение сроков работ. За его действиями мы будем следить особенно жестко, - отметила глава города Евгения Уваркина.



Также аргументами в пользу перекрытия улицы Зегеля стали сведение к минимуму работ в ночное время и забота о водителях – после фрезерования покрытия колодцы, расположенные на улице, будут возвышаться над проезжей частью, что сделает проезд здесь некомфортным.



Ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также на всем протяжении ремонтируемого участка специалисты заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.

