Политика

13 минут назад

Дело главы Долгоруковского района направили в суд

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#суд #Долгоруковский район #Константин Моргачев
Дело главы Долгоруковского района направили в суд

Правда, какой суд будет рассматривать его дело окончательно не решено.

Дело главы Долгоруковского района Константина Моргачева поступило в Тербунский районный суд. К его территориальной подсудности относятся Долгоруковский, Воловский и Тербунский районы.

При этом вместе с делом в суд поступило и ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Ожидается, что в ближайшее время оно будет направлено в Липецкий областной суд для принятия решения по существу заявленного ходатайства, заявили в пресс-службе областного суда. Таким же образом в свое время поступили с  делом экс-мэра Липецка Сергея Иванова.

 — В целях достижения объективного рассмотрения уголовного дела, заявлено ходатайство о передаче его в другой суд по усмотрению Липецкого областного суда, — рассказала GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.  

Напомним, Константина Моргачева обвиняют в злоупотреблении полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. Это дело о квартирах для детей-сирот. Вину в совершении преступления Константин Моргачев не признал и от дачи показаний отказался. Инкриминируемая ему статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По ходатайству регионального Следственного комитета на время расследования уголовного дела Моргачев был отстранен от должности.


Между тем, в Долгоруковском районе с начала года пытаются выбрать нового главу, но пока безрезультатно. Две попытки закончились ничем.

фото: Инстаграм Константина Моргачева
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#суд #Долгоруковский район #Константин Моргачев

Комментарии (1)

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цирк

8 минут назад
глава в кавычках, да и суд похоже тоже-143 проц
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