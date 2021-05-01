сегодня, 09:21
Площадь невезения
1 мая в Липецке должны были сдать в эксплуатацию площадь Заводскую на Соколе. Этого не случилось. Возможно, потому, что подрядчик перешел на новый объект - улицу Зегеля.
Реконструкция площади Заводской началась прошлым летом.
Как шла реконструкция, показывает ретроспектива обновления площади Заводской в заголовках GOROD48.
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Заводская площадь должна быть благоустроена к маю
Сегодня 1 мая. Конечный срок благоустройства площади Заводской компанией «Строймастер» (в декабре прошлого года в мэрии нам называли иную дату окончания работ - 1 апреля). Но вид площади мало чем отличается от ноябрьско-декабрьского.
май 2020 года
апрель 2021 года
Напомним, что летом прошлого года ремонт площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделало тамбовское ООО «Аркс 7» за 36,3 миллиона рублей. Подрядчик заменил изношенный асфальт, заменил бордюры, вымостил тротуары крупноформатной плиткой. В начале октября тот же подрядчик начал ремонт середины площади: фирма выиграла новый контракт на ее благоустройство ценой в 11,8 млн рублей. Ремонт планировалось закончить к 30 ноября. Сокольцам обещали к началу зимы 2,5 тысячи квадратных метров новой пешеходной зоны в плитке между зданием ТЦ «Радуга» и сокольским Домом торговли, 39 боллардов, которые защитят заезд на площадь, газоны и цветники, семь лип и кустарник, 16 скамеек, вазоны для цветов и бетонные урны.
Но проект, как оказалось, нуждался в срочной доработке из-за вечной лужи между стеной Дома торговли «Весна» и павильонами. Здесь, оказывается, нужно было еще лет двадцать назад проложить канализационный слив, но об этом в мэрии как-то забыли. Сделать слив на деньги нацпроекта «БКАД» мэрия не могла, так как переустройство инженерных сетей не входит в перечень возможных видов работ. Монтаж водоотводных каналов включили в работы по благоустройству площади.
В смету включили дополнительные работы по установке уличных светильников, а под них и под кабели нужно было копать ямы и траншеи. Это сильно задержало нового подрядчика городской администрации, ООО «Строймастер». Субподрядчик организации, МБУ «Липецкгорсвет», путался со своими кабелями под ногами подрядчика до конца года. А в конце года в наших широтах - зима. Но это не мешало строителям укладывать крупноформатную тротуарную плитку в мороз, что вызвало возмущение у очевидцев. Подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что гарантирует качество. Но, конечно, законы физики победили безумие и отвагу, и плитку по весне пришлось перекладывать.
- Ускоряйтесь, иначе вы не уложитесь в сроки, и у нас с вами будет уже другой разговор. В мае жители уже должны увидеть красивую и благоустроенную площадь, - заявила подрядчику во время своего последнего появления на площади Заводской в начале апреля Евгения Уваркина.
Но площадь до сих пор не готова. Возможно, частично из-за того, что ООО «Строймастер» приступил к работе на новом объекте - организация выиграла 70-миллионный муниципальный контракт на ремонт улицы Зегеля. На этой неделе, встречаясь с предпринимателями, Евгения Уваркина сообщила, что хотела бы увидеть обновленную улицу Зегеля к Дню города, в июле (срок договора по контракту истекает 1 сентября).
- Согласно контракту, подрядная организация должна была завершить работы на площади Заводской до 1 мая. Однако городское управление строительства понимает, что подрядчик не укладывается в сроки. При этом на объекте выполнено уже порядка 90% от общего объема работ, поэтому принято решение не разрывать контракт с подрядной организацией в одностороннем порядке. Подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии.
Владимир
Шофёр
Босоногий
По
Смотрящий
valerafromsplus
Нечего страшного.
Билли Кид
Чиновник
Сергей V