Площадь невезения

1 мая в Липецке должны были сдать в эксплуатацию площадь Заводскую на Соколе. Этого не случилось. Возможно, потому, что подрядчик перешел на новый объект - улицу Зегеля.





Реконструкция площади Заводской началась прошлым летом.



Как шла реконструкция, показывает ретроспектива обновления площади Заводской в заголовках GOROD48.



31.07.2020

Осенью на улице Водопьянова появится тротуар и велодорожка, а жители Сокола получат новую площадь



13.08.2020

На площади Заводской завершается укладка верхнего слоя асфальта



07.10.2020

«Незаконные здания сносите за свой счет! Фасады приводите в порядок за свой счет! С этим «шанхаем» надо кончать!»



19.10.2020

Первый же дождь выявил «косяки» реализации нацпроектов в Липецке



12.11.2020

Сроки завершения благоустройства Заводской площади сдвигаются



20.11.2020

Прокуратура через суд требует обустроить ливневую канализацию на Заводской площади



30.11.2020

В рамках благоустройства на площади Заводская смонтируют систему ливневой канализации



22.12.2020

На площади Заводской в мороз укладывают тротуарную плитку



17.03.2021

Благоустройство Заводской площади продолжится в апреле



10.04.2021

Заводская площадь должна быть благоустроена к маю



Сегодня 1 мая. Конечный срок благоустройства площади Заводской компанией «Строймастер» (в декабре прошлого года в мэрии нам называли иную дату окончания работ - 1 апреля). Но вид площади мало чем отличается от ноябрьско-декабрьского.







май 2020 года







апрель 2021 года



Напомним, что летом прошлого года ремонт площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделало тамбовское ООО «Аркс 7» за 36,3 миллиона рублей. Подрядчик заменил изношенный асфальт, заменил бордюры, вымостил тротуары крупноформатной плиткой. В начале октября тот же подрядчик начал ремонт середины площади: фирма выиграла новый контракт на ее благоустройство ценой в 11,8 млн рублей. Ремонт планировалось закончить к 30 ноября. Сокольцам обещали к началу зимы 2,5 тысячи квадратных метров новой пешеходной зоны в плитке между зданием ТЦ «Радуга» и сокольским Домом торговли, 39 боллардов, которые защитят заезд на площадь, газоны и цветники, семь лип и кустарник, 16 скамеек, вазоны для цветов и бетонные урны.



Но проект, как оказалось, нуждался в срочной доработке из-за вечной лужи между стеной Дома торговли «Весна» и павильонами. Здесь, оказывается, нужно было еще лет двадцать назад проложить канализационный слив, но об этом в мэрии как-то забыли. Сделать слив на деньги нацпроекта «БКАД» мэрия не могла, так как переустройство инженерных сетей не входит в перечень возможных видов работ. Монтаж водоотводных каналов включили в работы по благоустройству площади.



В смету включили дополнительные работы по установке уличных светильников, а под них и под кабели нужно было копать ямы и траншеи. Это сильно задержало нового подрядчика городской администрации, ООО «Строймастер». Субподрядчик организации, МБУ «Липецкгорсвет», путался со своими кабелями под ногами подрядчика до конца года. А в конце года в наших широтах - зима. Но это не мешало строителям укладывать крупноформатную тротуарную плитку в мороз, что вызвало возмущение у очевидцев. Подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что гарантирует качество. Но, конечно, законы физики победили безумие и отвагу, и плитку по весне пришлось перекладывать.



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Но площадь до сих пор не готова. Возможно, частично из-за того, что ООО «Строймастер» приступил к работе на новом объекте - организация выиграла 70-миллионный муниципальный контракт на ремонт улицы Зегеля. На этой неделе, встречаясь с предпринимателями, Евгения Уваркина сообщила, что хотела бы увидеть обновленную улицу Зегеля к Дню города, в июле (срок договора по контракту истекает 1 сентября).



- Согласно контракту, подрядная организация должна была завершить работы на площади Заводской до 1 мая. Однако городское управление строительства понимает, что подрядчик не укладывается в сроки. При этом на объекте выполнено уже порядка 90% от общего объема работ, поэтому принято решение не разрывать контракт с подрядной организацией в одностороннем порядке. Подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии.





В мае 2020 года, ходя по задворкам площади Заводской, являющим собой типичный провинциальный гадюшник, глава Липецка Евгения Уваркина назвала увиденное «безобразием» (ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала площадь «шанхаем», хотя видела ее только с дороги), пообещала кардинально изменить облик этого места уже в этом году. Так дело дошло до ремонта.Реконструкция площади Заводской началась прошлым летом.Как шла реконструкция, показывает ретроспектива обновления площади Заводской в заголовках GOROD48.31.07.202013.08.202007.10.202019.10.202012.11.202020.11.202030.11.202022.12.202017.03.202110.04.2021Сегодня 1 мая. Конечный срок благоустройства площади Заводской компанией «Строймастер» (в декабре прошлого года в мэрии нам называли иную дату окончания работ - 1 апреля). Но вид площади мало чем отличается от ноябрьско-декабрьского.Напомним, что летом прошлого года ремонт площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделало тамбовское ООО «Аркс 7» за 36,3 миллиона рублей. Подрядчик заменил изношенный асфальт, заменил бордюры, вымостил тротуары крупноформатной плиткой. В начале октября тот же подрядчик начал ремонт середины площади: фирма выиграла новый контракт на ее благоустройство ценой в 11,8 млн рублей. Ремонт планировалось закончить к 30 ноября. Сокольцам обещали к началу зимы 2,5 тысячи квадратных метров новой пешеходной зоны в плитке между зданием ТЦ «Радуга» и сокольским Домом торговли, 39 боллардов, которые защитят заезд на площадь, газоны и цветники, семь лип и кустарник, 16 скамеек, вазоны для цветов и бетонные урны.Но проект, как оказалось, нуждался в срочной доработке из-за вечной лужи между стеной Дома торговли «Весна» и павильонами. Здесь, оказывается, нужно было еще лет двадцать назад проложить канализационный слив, но об этом в мэрии как-то забыли. Сделать слив на деньги нацпроекта «БКАД» мэрия не могла, так как переустройство инженерных сетей не входит в перечень возможных видов работ. Монтаж водоотводных каналов включили в работы по благоустройству площади.В смету включили дополнительные работы по установке уличных светильников, а под них и под кабели нужно было копать ямы и траншеи. Это сильно задержало нового подрядчика городской администрации, ООО «Строймастер». Субподрядчик организации, МБУ «Липецкгорсвет», путался со своими кабелями под ногами подрядчика до конца года. А в конце года в наших широтах - зима. Но это не мешало строителям укладывать крупноформатную тротуарную плитку в мороз, что вызвало возмущение у очевидцев. Подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что гарантирует качество. Но, конечно, законы физики победили безумие и отвагу, и плитку по весне пришлось перекладывать. Ускоряйтесь, иначе вы не уложитесь в сроки, и у нас с вами будет уже другой разговор . В мае жители уже должны увидеть красивую и благоустроенную площадь, - заявила подрядчику во время своего последнего появления на площади Заводской в начале апреля Евгения Уваркина.Но площадь до сих пор не готова. Возможно, частично из-за того, что ООО «Строймастер» приступил к работе на новом объекте - организация выиграла 70-миллионный муниципальный контракт на ремонт улицы Зегеля. На этой неделе, встречаясь с предпринимателями, Евгения Уваркина сообщила, что хотела бы увидеть обновленную улицу Зегеля к Дню города, в июле (срок договора по контракту истекает 1 сентября).- Согласно контракту, подрядная организация должна была завершить работы на площади Заводской до 1 мая. Однако городское управление строительства понимает, что подрядчик не укладывается в сроки. При этом на объекте выполнено уже порядка 90% от общего объема работ, поэтому принято решение не разрывать контракт с подрядной организацией в одностороннем порядке. Подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии.