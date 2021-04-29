Общество
48 минут назад
А куличи-то неосвященные!
Церковь предупреждает липчан: в магазинах могут продаваться неканонические куличи.
На официальном сайте первого Липецкого благочиния появилось предупреждение: не стоит покупать якобы освященные в местах производства и торговли пасхальные куличи. «Будьте бдительны! Освящение пасхальных куличей в местах производства и торговли не имеет канонической силы!»
В епархии предупреждают, что «такие якобы «освященные» продукты не принесут никакой духовной пользы, поскольку такое «освящение» неканонично, незаконно и не имеет никакой силы» и просят освящать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.
Между тем перед пасхальными праздниками прошлого года, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих дома самостоятельно совершать благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.
В епархии предупреждают, что «такие якобы «освященные» продукты не принесут никакой духовной пользы, поскольку такое «освящение» неканонично, незаконно и не имеет никакой силы» и просят освящать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.
Между тем перед пасхальными праздниками прошлого года, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих дома самостоятельно совершать благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.
Комментарии (12)
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Антисоветчик
лололо
Оказывается
гость
Кулич
Хам
Антисоветчик
12
« Иван Васильевич меняет профессию«
ВОТ ДОСАДА