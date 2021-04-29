Общество

48 минут назад

А куличи-то неосвященные!

12 888
#Пасха
А куличи-то неосвященные!

Церковь предупреждает липчан: в магазинах могут продаваться неканонические куличи.

На официальном сайте первого Липецкого благочиния появилось предупреждение: не стоит покупать якобы освященные в местах производства и торговли пасхальные куличи. «Будьте бдительны! Освящение пасхальных куличей в местах производства и торговли не имеет канонической силы!»

В епархии предупреждают, что «такие якобы «освященные» продукты не принесут никакой духовной пользы, поскольку такое «освящение» неканонично, незаконно и не имеет никакой силы» и просят освящать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.

Между тем перед пасхальными праздниками прошлого года, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих дома самостоятельно совершать благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.
12 888
#Пасха

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антисоветчик

5 минут назад
гость, нет. 9 мая день памяти и скорби по невинно убиенным в этой дурацкой мясорубке. Это не праздник.
ответить

лололо

7 минут назад
Кулич как фаллический символ приобретает смысл. Весна же. Плодитесь и живите.
ответить

Оказывается

9 минут назад
Куличи не халяльные!
ответить

гость

13 минут назад
Антисоветчик, Потом 9 мая. День трагедии европейского сообщества.
ответить

Кулич

15 минут назад
95% носят кресты на шее, при этом не живут по заповедям . А вы про какие-то куличи неосвящённые каким-то попом ))
ответить

Хам

18 минут назад
Да и ничего, сами "Отче наш....." над куличами. Тут ведь главное - Вера! Не так ли, отцы Православные?
ответить

Антисоветчик

25 минут назад
Грядёт череда праздников: вальпургиева ночь (30 апреля) -шабаш на Лысой горе, 1 мая- Международный день трудящихся, шабат на центральных площадях. 2 мая-Пасха, шабат везде. А потом русский праздник -Пятница!!!!
ответить

12

26 минут назад
самая проблема ....
ответить

« Иван Васильевич меняет профессию«

29 минут назад
« А говорят царь- то не настоящий»
ответить

ВОТ ДОСАДА

30 минут назад
Бабло движется мимо церковной кассы. Вот ироды!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей
#благоустройство
На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей

15 минут назад

Общество
Липецкие дорожники обещают установить рекорд
#дороги #ремонт
12
Липецкие дорожники обещают установить рекорд

сегодня, 15:55

Общество
«Это бессовестный торг!» - глава Липецка готова выкупить уродливый забор у депутата горсовета
#конфликт #благоустройство
38
«Это бессовестный торг!» - глава Липецка готова выкупить уродливый забор у депутата горсовета

сегодня, 15:19

Общество
В Липецкой области разрешили детские утренники
#коронавирус
3
В Липецкой области разрешили детские утренники

сегодня, 15:11

Общество
Дептранс мэрии Липецка признал слепоту приложения «Яндекс.Карты» для пользователей
#транспорт
15
Дептранс мэрии Липецка признал слепоту приложения «Яндекс.Карты» для пользователей

сегодня, 14:12

Общество
За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой
#тонировка
8
За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой

сегодня, 14:08

Общество