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«Это бессовестный торг!» - глава Липецка готова выкупить уродливый забор у депутата горсовета
Евгения Уваркина велела снести бетонный забор у вьетнамского рынка, оказавшийся собственностью Николая Двугрошева. В процесс демонтажа вмешалась нанятая депутатом группа быстрого реагирования ЧОПа, охранники скрутили двух предпринимателей.
Вчера собранный из железобетонных конструкций забор начали сносить братья Николай и Алексей Булыгины, соответственно, собственник и директор ООО ПКФ «ПИРАМИДА-95», владеющие строением 2П на Универсальном проезде, но их действия жестко пресекли бойцы ГБР ЧОПа «Безопасный город».
- Моего брата избили здорово, меня помяли, - рассказал GOROD48 Николай Булыгин.
По словам Николая Булыгина на территории так называемого вьетнамского рынка работают один крупный собственник территории и строений в лице депутата Липецкого горсовета Николая Двугрошева и два мелких, одним из которых является он, Николай Булыгин. С Николаем Двугрошевым, по его словам, у мелких собственников - натянутые отношения.
- Николай Двугрошев зарегистрировал забор вокруг всей этой территории как недвижимое имущество. Мы с ним судились два года. И вот в феврале этого года Высший арбитражный суд поставил точку споре, признав отсутствующим у Николая Двугрошева права собственности на ограждение. А весной мы получили предписание от администрации города демонтировать забор в соответствии с постановлением мэрии, по которому на территории Липецка не должно быть глухих бетонных ограждений. Кстати, как депутат Николай Двугрошев голосовал за это постановление. 21 апреля мы срезали с забора дикий виноград, который мешал демонтажу (мы хотели складировать железобетонные плиты, чтобы их потом отдать собственнику), но нам помешал ЧОП «Безопасный город», который привлек депутат. А вчера со стороны того же ЧОПа мы встретили жесткое сопротивление, - рассказал о кульминации конфликта Николай Булыгин.
Вчера же юрист Николая Двугрошева встретился с Николаем Булыгиным и другим мелким собственником. По словам Николая Булыгина, им было предложено отдать депутату 300 тысяч рублей, которые Двугрошев должен заплатить как издержки по решению суда. А сегодня на месте конфликта побывала Евгения Уваркина.
- Глава города дала правильную оценку действиям Николая Двугрошева, назвав его борьбу за забор спекуляцией. Она дала понять, что настроена решительно. А забор, сами посмотрите, опасен для окружающих, - Николай Булыгин легко раскачивает руками железобетонные конструкции. - Евгения Юрьевна даже сказала юристу Двугрошева, что готова выкупить забор за свои деньги и передать его нам, чтобы мы его снесли и сделали новое подходящее ограждение. Для решения проблемы нам даны майские праздники. Десять дней. Уверен, что за это время мы сможем навести порядок.
Порядок, стоит сказать, начал наводить и Николай Двугрошев, который снял наконец-то истлевший баннер с въезда на рынок и начал разбирать забор.
было...
... стало
А собственник соседнего земельного участка закрыл кривой забор из сетки-рабицы тканым материалом и возобновил на нем строительство - сегодня там работал автокран.
было ...
... стало
Мы обратились за комментариями ко вчерашнему инциденту к главе Липецка.
- Сегодня я узнала, что Николай Двугрошев ведет какие-то переговоры о выкупе забора с другими собственниками недвижимости на территории рынка. Я спросила у его представителя о том, правда ли, что Двугрошев хочет продать забор, чтобы потом его снести? Спросила, сколько денег хотите? На мой взгляд, это бессовестный торг! Забор надо снести - это просто архитектурный мусор. Его даже приводить в порядок не надо. Его надо убрать! И предприниматели его хотели убрать. Но их остановили ЧОПом и сказали, что это - движимое имущество! Мне кажется, это безобразно, неэтично, неправильно. И я была вынуждена предложить за свой счет, как физлицо, выкупить этот забор и отдать его предпринимателям для дальнейшего демонтажа, - сказала Евгения Уваркина.
GOROD48 несколько раз пыталcя связаться с депутатом Липецкого горсовета Николаем Двугрошевым, чтобы получить его комментарии, но безрезультатно.
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