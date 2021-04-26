Происшествия

сегодня, 12:26

Александра Козина взяли под стражу в зале суда

25 4581
#Александр Козин
2

Экс-депутата областного Совета и некогда успешного коммерсанта приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Загрузка плеера
Сегодня в Правобережном районном суде Липецка в громком уголовном деле по обвинению предпринимателя и бывшего главы фонда капремонта Александра Козина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), поставили точку. Подсудимого приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но это еще не конец: осужденный собирается добиваться отмены обвинительного вердикта в судах всех инстанций, и, если понадобиться, то и в ЕСПЧ - кстати, еще недавно экс-депутат областного совета и руководитель ФКР имел жилье в Евросоюзе.   

… Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 миллиона. 

Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отдела СУ СК РФ по Липецкой области. Однако в июле того же года в следкоме пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался. «Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».

В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.

Уголовный процесс в Правобережном райсуде начался 16 марта 2020 года. В суде Александр Козин также категорически отрицал получение им займов, заявляя, что его подписи под кредитными договорами подделаны, и что ни следователь, ни прокуратура так и не разобрались в его уголовном деле. Он настаивал на том, что деньги наличкой не получал, а кредит был на него оформлен чисто номинально. И такая инициатива исходила не от него, а от банка. Мол, ему обещали, что через три месяца, когда он построит завод, кредит переведут на юридическое лицо. 

Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор.

- Вы даете Козину Александру Сергеевичу 4 года 6 месяцев колонии общего режима в надежде, что Козин должен там исправиться. Я хочу сказать, что Козина не надо исправлять. Стоящий перед вами человек не пьет, не курит, не дебоширит, не был судим. Чтобы вы понимали, мое воспитание, оно не позволяет мне совершать какие-то противоправные поступки, - сказал в прениях подсудимый.

Но суд решил иначе. 

25 4581
#Александр Козин
2

Комментарии (25)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дед Щукарь

5 минут назад
В областной Совете от Единой России избирался? Единорос? В
ответить

Сс

10 минут назад
В декабре 2013-январе 2014 уехал в в Швейцарские Альпы кататься на лыжах, а простые работяги не увидели своей зарплаты за сентябрь-октябрь. Работали сами на капремонт и пожаловаться не к кому было. Пинали в разные стороны, он же у нас Шишка. Сколько верёвочке не виться.....
ответить

Ага

13 минут назад
Следствие по чиновником Облздрава и ФОМСА тоже будет долгим.
ответить

Семен Васильич

14 минут назад
Тибя посодют, а ты не воруй ! Твой дом - тюрьма !!!
ответить

ххх

17 минут назад
35 млн. -3,5 лет ипотека 2,5 млн.- 30 лет
ответить

А вот злорадствовать

27 минут назад
все же не надо. Грех - это. Страстная неделя началась. В нашей стране "правосудия" каждый может сесть.
ответить

Правда

29 минут назад
Зря не убежал. Надо было к Мишке Захарову ехать!
ответить

Варавва

33 минуты назад
Свобода слова, за тех вообще молчите, сплошные откаты с аукционов, гос.имущество продали за бесценок, и никто не собирается это пересматривать и расследовать, на одно надеемся, что данное преступление является длящимся, т.е. в настоящее время нет его прекратить в силу обстановки и бездействия органов.
ответить

Липчанин

34 минуты назад
Одного помню из мрск обвиняли в 400 с лишним лямов обвиняли и что
ответить

Зэки

34 минуты назад
Ждём с нетерпением!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей
#кража
3
Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей

18 минут назад

Происшествия
В Хлевенском районе нашли потерявшегося молодого человека
#пропавшие без вести
В Хлевенском районе нашли потерявшегося молодого человека

сегодня, 11:51

Происшествия
В Липецке вандалы снова разбили остановку
#хулиганство
32
В Липецке вандалы снова разбили остановку

сегодня, 10:46

Происшествия
На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»
#МЧС #пожар
13
На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»

сегодня, 10:04

Происшествия
В авариях пострадали двое детей
#авария #ДТП
2
В авариях пострадали двое детей

сегодня, 09:10

Происшествия
Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп
#авария #ДТП
26
Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп

вчера, 18:18

Происшествия