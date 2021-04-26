Происшествия
сегодня, 12:26
Александра Козина взяли под стражу в зале суда
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Экс-депутата областного Совета и некогда успешного коммерсанта приговорили к 3,5 года лишения свободы.
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Сегодня в Правобережном районном суде Липецка в громком уголовном деле по обвинению предпринимателя и бывшего главы фонда капремонта Александра Козина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), поставили точку. Подсудимого приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но это еще не конец: осужденный собирается добиваться отмены обвинительного вердикта в судах всех инстанций, и, если понадобиться, то и в ЕСПЧ - кстати, еще недавно экс-депутат областного совета и руководитель ФКР имел жилье в Евросоюзе.
… Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 миллиона.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отдела СУ СК РФ по Липецкой области. Однако в июле того же года в следкоме пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался. «Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».
В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.
Уголовный процесс в Правобережном райсуде начался 16 марта 2020 года. В суде Александр Козин также категорически отрицал получение им займов, заявляя, что его подписи под кредитными договорами подделаны, и что ни следователь, ни прокуратура так и не разобрались в его уголовном деле. Он настаивал на том, что деньги наличкой не получал, а кредит был на него оформлен чисто номинально. И такая инициатива исходила не от него, а от банка. Мол, ему обещали, что через три месяца, когда он построит завод, кредит переведут на юридическое лицо.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор.
- Вы даете Козину Александру Сергеевичу 4 года 6 месяцев колонии общего режима в надежде, что Козин должен там исправиться. Я хочу сказать, что Козина не надо исправлять. Стоящий перед вами человек не пьет, не курит, не дебоширит, не был судим. Чтобы вы понимали, мое воспитание, оно не позволяет мне совершать какие-то противоправные поступки, - сказал в прениях подсудимый.
Но суд решил иначе.
… Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 миллиона.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отдела СУ СК РФ по Липецкой области. Однако в июле того же года в следкоме пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался. «Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».
В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.
Уголовный процесс в Правобережном райсуде начался 16 марта 2020 года. В суде Александр Козин также категорически отрицал получение им займов, заявляя, что его подписи под кредитными договорами подделаны, и что ни следователь, ни прокуратура так и не разобрались в его уголовном деле. Он настаивал на том, что деньги наличкой не получал, а кредит был на него оформлен чисто номинально. И такая инициатива исходила не от него, а от банка. Мол, ему обещали, что через три месяца, когда он построит завод, кредит переведут на юридическое лицо.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор.
- Вы даете Козину Александру Сергеевичу 4 года 6 месяцев колонии общего режима в надежде, что Козин должен там исправиться. Я хочу сказать, что Козина не надо исправлять. Стоящий перед вами человек не пьет, не курит, не дебоширит, не был судим. Чтобы вы понимали, мое воспитание, оно не позволяет мне совершать какие-то противоправные поступки, - сказал в прениях подсудимый.
Но суд решил иначе.
25 4581
Комментарии (25)
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дед Щукарь
Сс
Ага
Семен Васильич
ххх
А вот злорадствовать
Правда
Варавва
Липчанин
Зэки