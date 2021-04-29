Происшествия

18 минут назад

«А тут мы всегда сливаем»: на улице 50 лет НЛМК поймали с поличным чёрного ассенизатора

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#экология
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Он оказался сотрудником МБУ «Управление благоустройства города Липецка».

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Сегодня во время рейда у долгостроя на улице 50 лет НЛМК на глаза сотрудников полиции и журналистов GOROD48 случайно попался чёрный ассенизатор.

Напротив здания Металлургического колледжа нечистоты сливали в канаву, откуда они попадут прямиком в реку Воронеж в районе городской Набережной. А вообще-то стоки должны отвезти на Липецкую станцию аэрации, которая ведёт деятельность по очистке сточных вод.

Водитель автомобиля спокойно признался, что работает в МБУ «Управление благоустройства города Липецка», и что воду выкачал на улице Адмирала Макарова.

- А тут мы всегда сливаем, и не я один, - сообщил мужчина.

И ведь не соврал: 21 апреля в редакцию GOROD48 точно такого же инцидента на улице 50 лет НЛМК, но с участием другой машины.

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- А кто вам разрешил здесь сливать? - Поинтересовались у водителя полицейские.

- Начальство! - Сообщил водитель и тут же уехал.

Мы обратились за комментарием к начальнику муниципального управления благоустройства Алексею Романчукевичу.

- Ассенизаторские машины управления должны сливать нечистоты на липецкой станции аэрации, на это есть разрешение, водителям выдаются соответствующие талоны. Никаких распоряжений по сливу в канаву на улице 50 лет НЛМК сотрудникам не давалось. К водителю, допустившему данное нарушение, будут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. За нанесение ущерба управление заплатит штраф, - заявил начальник управления благоустройства.

В пресс-службе администрации Липецка добавили, на предприятии будет проведена внутренняя проверка — уже запрошена информация по данным передвижения машин за последнее время, если утверждение водителя о частых сливах нечистот найдет подтверждение данными геолокации, к водителям этих машин также будут применены штрафные санкции.
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#экология
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