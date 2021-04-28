Евгения Уваркина обсудила с бизнесом будущее улицы Зегеля

На обновленной улице останутся три полосы для транспорта вместо четырех существующих. По двум из них частный транспорт и автобусы будут двигаться в одном направлении, по третьей - в противоположном. И эту третью полосу выделят исключительно под общественный транспорт.





Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина рассказала владельцам расположенных на улице Зегеля торговых и иных заведений о будущем центра города.Как выяснилось, к обновлению улицы Зегеля мэриях готовились с прошлого года. Несколько месяцев Евгения Уваркина и ее команда обсуждали проект реконструкции улицы со специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ) и экспертами Инновационного центра «Сколково» и, как выяснилось, он еще пока так и не приобрел окончательный вид. Поэтому Евгения Уваркина решила привлечь к обсуждению важный деталей бизнес-сообщество.Мэр рассказала собравшимся о принципиальном решении оцифровать все процессы, связанные с развитием городской инфраструктуры. Одна из ее составных - развитие транспортно-дорожной сети. Задача - актуализировать к ноябрю этого года маршрутную сеть общественного транспорта, создать в местах пересечения пассажиропотоков пересадочные узлы, перейти наконец-то на востребованную горожанами пересадочную систему проезда в общественном транспорте по одному билету. По словам Евгении Уваркиной, эксперты ВШЭ и Сколково активно помогают советами, используя лучшие отечественные и зарубежные урбанистические практики.- Мы получили доступ к очень хорошим практикам. Обучение поднимает уровень управления в муниципалитете, дает нам массу новых необходимых контактов в правительстве, профильных ведомствах, институтах и университетах, - заявила Евгения Уваркина.ВШЭ и ведущий транспортный вуз страны, Российский университет транспорта, помогают мэрии разработать проекты реорганизации транспортного коридора по улицам Московской-Гагарина-Студеновской. В 2022 году Евгения Уваркина обещает реновацию улицы Московской. Цель - увеличение скорости транспортных потоков. Возможно, проектировщики вообще уйдут от тромбирующей трафик кольцевой развязки в районе ТРЦ «Ривьера». По мнению транспортников, кольцо порой лишь создает, а не решает проблемы. Начато проектирование и капитально ремонта улицы Плеханова. Ее ремонт также запланирован на следующий год, а в этом по требованию ГИБДД с улицы уберут разрушившиеся пешеходные переходы из тротуарной плитки.Вторая ключевая цель Евгении Уваркиной - обеспечить комплексный подход в развитии муниципалитета. Чтобы менять культуру горожан, их энергетику.- Если мы помоем пол в квартире, но забудем о порядке на полках, то никто не увидит чистый пол. Если мы сделаем хорошую дорогу на улице Зегеля, но оставим обшарпанную пешеходную зону, то горожане не заметят изменений. Только комплексный подход сможет сделать город краше.Обращаясь к бизнесменам, Евгения Уваркина привела в пример площадь Заводскую. Сначала бизнес встретил предложения о комплексном благоустройстве площади в штыки. Потом началась дискуссия. И вот сегодня, спустя два года, и предприниматели, и жители Сокола увидели другую, преобразившуюся территорию. А улица Зегеля приобретет новый вид уже в этом году. Вопрос один - когда? К Дню города в июле или, как предполагает муниципальный контракт с исполнителем работ, к сентябрю? Бизнес, как и мэр, тут оказались едины - чем раньше, тем лучше. А вот в остальных вещах мнения разошлись.В частности, трем из более чем трех десятков предпринимателей не понравилось просто то, что на улицу Зегеля вообще зашли строители! Концепция изменений, мол, сырая, раз имеет варианты. Лучшее, мол, враг хорошего. Асфальт на дороге, которую в последний раз ремонтировали в 2015 году, еще годный. В некоторых местах еще жива тротуарная плитка. Так зачем же вообще что-то менять?А перемены, кстати, предполагаются значительные. В частности, было предложение убрать с Зегеля общественный транспорт, полностью переведя его на улицу Плеханова. Но, взвесив все за и против, в мэрии от него отказались ради удобств горожан. Но зато мэрия оставляет на улице три полосы для транспорта вместо четырех существующих. По двум из них частный транспорт и автобусы будут двигаться в одном направлении, по третьей - в противоположном. И эту третью полосу выделят исключительно под общественный транспорт - по улице Зегеля ходят автобусы шести маршрутов. Дискуссионным пока остается вопрос: в какую сторону поедут два потока, а в какую - другой? Решить его нужно до конца мая, чтобы не задерживать строительные работы (размер дорожного полотна по ширине останется тем же - 14,5 метра). Кстати, на той стороне дороги, по которой поедет весь автотранспорт, появятся парковочные места «елочкой».Есть и еще одно, тоже пока дискуссионное предложение: организовать одностороннее движение по улице Желябова до улицы Угловой. И сделать на ней дополнительные парковочные места, которых не хватает в центре города.Тут же от представителей бизнеса прозвучало предложение ограничить время бесплатной парковки на улице Зегеля для удобства клиентов и увеличения трафика. Сейчас парковки на улице весь день занимают автомобили персонала магазинов, и у потенциальных клиентов бизнеса нет возможности оставить машину на час-два.Идея платного парковочного пространства в центре города не нова. Ее безуспешно пытались реализовать при мэре Сергее Иванове, но не нашли инвестора. Евгении Уваркиной предложение понравилось. Сославшись на соседний Воронеж, мэр сообщила, что там, где появились платные парковки, бизнес не только не пострадал, но даже выиграл от увеличения клиентского трафика.- Надо нагонять пешеходный трафик. Давайте на улице Зегеля сделаем Арбат, как в Москве. В нашем кофейном бизнесе есть такой девиз: «Трафик, трафик, трафик - все остальное нафиг!» - предложил представитель сети кофеен.Следующий приоритет мэрии - новые тротуары и двухполосная велодорожка по одной из сторон улицы. Решить, какой будет эта плитка (мостить предстоит 3,2 тысячи кв.м. ) и будет ли бизнес за свой счет финансировать ее укладку там, где кончается зона ответственности мэрии, нужно уже к концу майских праздников. Мэрия хотела бы изменения входных групп нескольких зданий. Следующий приоритет Евгении Уваркиной - стиль вывесок и малые архитектурные формы у магазинов.Начальник городского управления потребрынка Ася Франценюк попросила все такие вопросы обсуждать в специально созданный чатах по каждому дому улицы Зегеля. В чатах предпринимателям доступны контакты чиновников и подрядчика. В частности, нужно обсудить время подвоза товаров к магазинам. По мнению Евгении Уваркиной, грузовой транспорт сможет заезжать на тротуары только в определённые часы утром и вечером. Это - стандарт в цивилизованном обществе.