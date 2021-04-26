На въездах в Липецк установят скульптуры святых

Первая фигура, святого Николы Можайского, будет установлена на въезде в Липецк со стороны Елецкого шоссе уже 7 мая.

Как стало известно GOROD48, один из липецких аграриев задумал установить на четырех въездах в Липецк памятники русским святым.Первая скульптура - святого Николы Можайского появится в Липецке уже в ближайшее время. Открытие запланировано на 7 мая.Скульптуру установят на въезде в Липецк со стороны Елецкого шоссе – на улице Катукова, а пока на месте установки ведутся подготовительные работы.В администрации Липецка по этому поводу рассказали следующее:- Инициативная группа меценатов обратилась в администрацию Липецка с идеей установки памятника святителю Николаю Чудотворцу. Так как для установки памятников святым требуется разрешение епархии, этот вопрос был проработан ведомствами совместно, в результате получено благословение установить скульптурную композицию на въезде в Липецк со стороны Ельца. Специалистами выполнена эскизная проработка архитектурного решения с визуализацией объекта монументального искусства и вписыванием его в градостроительную среду. Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал внешний вид памятника, а также организацию подходов и подъездов к нему. Кроме того, рассматривается вопрос установки памятника святителю Тихону Задонскому со стороны Задонска. Однако он нуждается в детальной проработке.Мэрия предоставила GOROD48 эскизы скульптуры Николы Можайского и видеовизуализацию проекта.Образ Николы Можайского является вариантом иконографического типа Николы Зарайского. В обоих образах это святитель Николай Мирликийский, который представлен в полный рост с разведёнными руками. Особенностью образа Николы Можайского являются меч в правой руке и город в виде зубчатой крепостной стены (в позднейших списках иногда - храм) в левой. Прототипом этого образа считается резная трёхмерная икона святителя Николая, почти в рост человека, стоявшая на городских воротах города Можайска.Предание о происхождении образа связывает его с чудесным избавлением Можайска от врагов. По распространённой версии чудо датируют XIII или XIV веком, а осаждавшее город войско считают татарским. Святитель Николай возник на небе, в грозном виде стоящим над собором. Одной рукой он поднял сверкавший меч, готовый опуститься на головы врагов, в другой держал как бы град Можайск в знак охранения его. Устрашённые грозным знамением, враги в ужасе бежали от стен Можайска, а жители города вырезали из дерева изображение своего святого покровителя в том образе, который увидели на небе.Редкая на Руси скульптура стала предметом особого почитания. В древнем Можайске она находилась на главных крепостных воротах кремля, как охранитель города. Известный под именем «Николы Можайского» этот образ стал одним из самых распространенных и любимых на Руси. На поклонение чудотворному образу в Можайск ездили митрополиты и патриархи, великие князья и цари, тянулись богомольцы с разных концов русской земли. В Смутное время, после разграбления Можайска, поляки овладели Можайским образом и унесли его с собой при отступлении. Святыню вернули по Деулинскому перемирию в 1618 году. Древний Можайский образ был поставлен в городской собор. В 1922 году из собора изъяли ризу и митру с иконы, а в 1933 году - и сам образ, который с тех пор находится в Третьяковской галерее.