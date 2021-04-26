Общество

47 минут назад

На въездах в Липецк установят скульптуры святых

16 812
#памятник
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Первая фигура, святого Николы Можайского, будет установлена на въезде в Липецк со стороны Елецкого шоссе уже 7 мая.

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Как стало известно GOROD48, один из липецких аграриев задумал установить на четырех въездах в Липецк памятники русским святым. 

Первая скульптура - святого Николы Можайского появится в Липецке уже в ближайшее время. Открытие запланировано на 7 мая.

Скульптуру установят на въезде в Липецк со стороны Елецкого шоссе – на улице Катукова, а пока на месте установки ведутся подготовительные работы.

В администрации Липецка по этому поводу рассказали следующее:

- Инициативная группа меценатов обратилась в администрацию Липецка с идеей установки памятника святителю Николаю Чудотворцу. Так как для установки памятников святым требуется разрешение епархии, этот вопрос был проработан ведомствами совместно, в результате получено благословение установить скульптурную композицию на въезде в Липецк со стороны Ельца. Специалистами выполнена эскизная проработка архитектурного решения с визуализацией объекта монументального искусства и вписыванием его в градостроительную среду.  Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал внешний вид памятника, а также организацию подходов и подъездов к нему. Кроме того, рассматривается вопрос установки памятника святителю Тихону Задонскому со стороны Задонска. Однако он нуждается в детальной проработке. 

Мэрия предоставила GOROD48  эскизы скульптуры Николы Можайского и видеовизуализацию проекта.

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Образ Николы Можайского является вариантом иконографического типа Николы Зарайского. В обоих образах это святитель Николай Мирликийский, который представлен в полный рост с разведёнными руками. Особенностью образа Николы Можайского являются меч в правой руке и город в виде зубчатой крепостной стены (в позднейших списках иногда - храм) в левой. Прототипом этого образа считается резная трёхмерная икона святителя Николая, почти в рост человека, стоявшая на городских воротах города Можайска.

Предание о происхождении образа связывает его с чудесным избавлением Можайска от врагов. По распространённой версии чудо датируют XIII или XIV веком, а осаждавшее город войско считают татарским. Святитель Николай возник на небе, в грозном виде стоящим над собором. Одной рукой он поднял сверкавший меч, готовый опуститься на головы врагов, в другой держал как бы град Можайск в знак охранения его. Устрашённые грозным знамением, враги в ужасе бежали от стен Можайска, а жители города вырезали из дерева изображение своего святого покровителя в том образе, который увидели на небе.

Редкая на Руси скульптура стала предметом особого почитания. В древнем Можайске она находилась на главных крепостных воротах кремля, как охранитель города. Известный под именем «Николы Можайского» этот образ стал одним из самых распространенных и любимых на Руси. На поклонение чудотворному образу в Можайск ездили митрополиты и патриархи, великие князья и цари, тянулись богомольцы с разных концов русской земли. В Смутное время, после разграбления Можайска, поляки овладели Можайским образом и унесли его с собой при отступлении. Святыню вернули по Деулинскому перемирию в 1618 году. Древний Можайский образ был поставлен в городской собор. В 1922 году из собора изъяли ризу и митру с иконы, а в 1933 году - и сам образ, который с тех пор находится в Третьяковской галерее.

16 812
#памятник
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Комментарии (16)

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Гражданин

3 минуты назад
Никакие скульптуры святых не помогут ни Липецку, ни России. Просто надо не воровать, особенно на верху. Ведь личный пример заразителен для всего общества.
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Алька

5 минут назад
Это очень здорово!!!
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Гость

6 минут назад
Это замечательно. Хорошо, что те люди, у которых есть деньги, вышли с такой инициативой к властям. Всегда так было и всегда так будет: бедные и богатые, один - рабочий, а другой - начальник. Иерархию никто не отменит и девиз про свободу, равенство и братство принёс только великую кровь. Так что не будем завидовать тем, у кого есть возможность это сделать для области . Хорошее дело.
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Пух

12 минут назад
Иван, мы не стадо....город не только для местных царьков...обсудили бы с людьми...думаю одобрили бы. А за 10 дне сказать что все решили и уже ставим....ПОЗОР для власти
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Прохожий

18 минут назад
Шоу продолжается. Зачем это нужно, с горожанами кто посоветовался? Лучше бы въездные группы с названием города достойные сделали. Со стороны Грязей вообще кошмар, да и остальные не лучше.
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Иван

18 минут назад
Спасибо большое,что есть такие люди ! Я думаю,что получится очень круто!
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!!!

18 минут назад
Уару Липецкому нужно скульптуру установить на въезде в Липецк! Сильный святой земли Липецкой!
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???

23 минуты назад
А может, всё - таки дороги отремонтировать нормально?
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Нардеп

23 минуты назад
В Липецке что то с этим святым связано???
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Интересно?

24 минуты назад
А как же мнение Липчан и обсуждение? или если это идея церкви то все можно завтра идея будет повысить ндфл на 1% а то в церквях региона прихожан все меньше.
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