Общество

37 минут назад

Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК

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#реконструкция улицы 50 лет НЛМК
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Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК

Ремонт улицы начнется в мае.

В районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов рабочие подрядчик уже демонтировал часть барьерного ограждения, выбрал грунт, обустроил песчано-щебеночную подушку и уложил асфальтобетон. Такая же работа проведена между автосалонами и существующим въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей. 

- Этот объездной путь пройдет от улицы Механизаторов до магазина «Победа», для разграничения потоков и снижения интенсивности движения сквозного проезда между магазином и автомойкой «Tunnel» не будет, - отметили в городском управлении строительства.

От автомойки до улицы Неделина создадут еще один альтернативный проезд. Рабочие уже обустроили участок дороги от набережной к парковке ТРЦ «L`city» - его отсыпали крошкой. Сейчас дорожники готовят проезд между ТРЦ и гипермаркетом «Metro» - существующее асфальтобетонное покрытие приводят в нормативное состояние. Кроме того, отсыпают крошкой участок от улицы Чаплыгина к храму в честь святого равноапостольного князя Владимира и автомойке. Затем подрядчик обустроит проезд от «L`city» до ТЦ «Петровский пассаж».

- Пока мы планируем, что работы подрядная организация завершит в начале мая, после чего проезд по самой улице будет перекрыт. О точных сроках сообщим дополнительно, - сообщили в управлении строительства.

Улица 50 лет НЛМК открыта в 1980-х годах. Ремонт проезжей части в последний раз здесь проводили в 2005 году. Во время реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на улице приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Реконструкция закончится осенью 2022 года.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#реконструкция улицы 50 лет НЛМК
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Комментарии (4)

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Житель частного сектора

5 минут назад
А ничего, что строители мусор вывозят не на мусорку? Куда только не возят, а в смете стоит утилизация, талоны, а возят в частный сектор, отсыпают участки. Кто будет это контролировать? За что им платить, за захламление? Где росприроднадзор, прокуратура, куда УКС смотрит. Почему - это не контролируют?
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Ванга

21 минуту назад
Новая дорога через год будет вся в ямах, запомните это!
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Алексей Мартынов

23 минуты назад
Как закроют Манеж автобус №28 Сырский- НЛМК будет ходить раз в 40-60 мин как пить дать уже проходили во время перекрытия 2-рой очереди Проспекта Победы. А то ужас конкуренция будет 308к маршруту у нас же департамент транспорта думает за частные маршруты без сомнений урежут расписание 28-ого Сырский- НЛМК раза в 2 если сейчас раз в 20 мин то будет раз в 40 мин и а может и еще реже по хлеще того же 24-ого будет ездить по аналогии 24 и 324.А будешь обращаться почему сделали раз в 40 мин сообщат что маршрут обслуживается согласно сложившимся пассажира потоку.
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Ir_net

24 минуты назад
Ничего непонятно как будем проезжать, лучше бы видео сделали
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