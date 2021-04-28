Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК

Ремонт улицы начнется в мае.

В районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов рабочие подрядчик уже демонтировал часть барьерного ограждения, выбрал грунт, обустроил песчано-щебеночную подушку и уложил асфальтобетон. Такая же работа проведена между автосалонами и существующим въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей.



- Этот объездной путь пройдет от улицы Механизаторов до магазина «Победа», для разграничения потоков и снижения интенсивности движения сквозного проезда между магазином и автомойкой «Tunnel» не будет, - отметили в городском управлении строительства.



От автомойки до улицы Неделина создадут еще один альтернативный проезд. Рабочие уже обустроили участок дороги от набережной к парковке ТРЦ «L`city» - его отсыпали крошкой. Сейчас дорожники готовят проезд между ТРЦ и гипермаркетом «Metro» - существующее асфальтобетонное покрытие приводят в нормативное состояние. Кроме того, отсыпают крошкой участок от улицы Чаплыгина к храму в честь святого равноапостольного князя Владимира и автомойке. Затем подрядчик обустроит проезд от «L`city» до ТЦ «Петровский пассаж».



- Пока мы планируем, что работы подрядная организация завершит в начале мая, после чего проезд по самой улице будет перекрыт. О точных сроках сообщим дополнительно, - сообщили в управлении строительства.



Улица 50 лет НЛМК открыта в 1980-х годах. Ремонт проезжей части в последний раз здесь проводили в 2005 году. Во время реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на улице приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Реконструкция закончится осенью 2022 года.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

