Происшествия

56 минут назад

Юрист распространил в Сети видеоролик с историей попытки получения кредита под полицейским конвоем

5 843
#афера
Юрист распространил в Сети видеоролик с историей попытки получения кредита под полицейским конвоем

В УМВД РФ по Липецкой области начали проверку этой истории.

В телеграмм-канале ЛДПР появился видеоролик активиста партии, юриста Дениса Власова, речь в котором идет о возможном преступлении полицейских.

Денис Власов рассказал, что утром 28 апреля ему позвонил знакомый Илья. Мужчина сообщил, что в его двери ломятся полицейские. Юрист попросил знакомого передать телефон одному из них и выяснил, что Илью забирают во второй отдел УМВД РФ по Липецку для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Утром 29 апреля Илью должны были освободить, но один из полицейских на личном автомобиле повез задержанного в банк оформлять кредит на 200 тысяч рублей, так как оформить займ онлайн не получилось. Но и в банке Илье в кредите отказали. Задержанного вернули в полицию, отпустив его лишь вечером.

GOROD48 обратился в УМВД Рф по Липецкой области за комментариями.

- Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявили публикацию и видео, на котором якобы сотрудник полиции совершает противоправные действия. По данному факту руководством УМВД РФ по Липецкой области организовало проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины сотрудника его привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
5 843
#афера

Комментарии (5)

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гость

14 минут назад
Сколько они так кредитов на людей оформили? И никаких мошенников не надо, полиция сама за них работает.
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Местный

19 минут назад
Раньше бандюки делали, а теперь мусора. Все поменялось местами
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Ленин

21 минуту назад
Ну так кто все-таки лучше: милиция или полиция?
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Не гость

30 минут назад
Похоже на какую то чушь
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Система48

38 минут назад
Да. до чего полиция опустилась кредиты на людей стали вешать как висяки не дай бог туды поподать а то ипотеку повесят
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