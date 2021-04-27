С «Руслан-1» требуют взыскать экологический ущерб в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей

Ущерб природы был нанесён при строительстве автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, Грязинский межрайонный прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с ООО ТК «Руслан-1» экологический ущерб, причиненный почвам, при строительстве автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка» в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей.



Поставлением Управления Россельхознадзора ООО ТК «Руслан-1» признано виновным в порче почв. 15 июня 2020 года были составлены два протокола — по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ за порчу почв на площади 0, 09 га на земельном участке сельскохозяйственного значения в результате перекрытия её поверхности абиотическим наносом, и протокол по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ за порчу почв при снятии плодородного слоя на площади 2,11 га на земельном участке сельскохозяйственного значения. Управления Россельхознадзора в соответствие методикой Минприроды России рассчитало размер вреда, причиненный почвам, и получило 17 миллионов 240 тысяч рублей.



30 января прошлого года ООО ТК «Руслан-1» заключило договор субаренды земельного участка с ООО «АПО «Дружба»» на 11 месяцев для временного размещения грунта при строительстве дороги.



Когда участок площадью 6007,443 га, предназначенный для сельскохозяйственного производства, был проверен прокуратурой и специалистами Россельхознадзора, там на участке площадью 0,85 га обнаружили насыпи плодородного слоя почвы высотой от 2,2 до 3,3 метра, на участке площадью 0,074 га нашли остатки дерева и древесины, на участке площадью 0,07 га обнаружили кучи грунта. Там, где складировались щебень и песок, оказалось, что плодородный слой почвы снят и перекрыт абиотическим наносом.



При этом проекта рекультивации у ООО ТК «Руслан 1» нет. При проведении работ, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы, в администрацию Грязинского района не было подано соответствующее заявление о выдаче разрешения на такие работы, этот вопрос вообще никак не согласовывался. В Управление Россельхознадзора уведомления с проектом рекультивации земель также не поступало.



Так же обнаружили, что свободная от насыпей часть земельного участка на площади не менее 18 гектаров заросла многолетней сорной травой, а обязательные мероприятия по защите сельхозугодий не проводятся, что может привести к деградации земель.



- Выявлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, а именно: не проводятся мероприятия по защите земель от деградации, - отметили в прокуратуре. - Деяние ООО ТК «Руслан-1» приводит к негативному воздействию на окружающую среду, ухудшающему качественное состояние земель, в результате негативного антропогенного воздействия происходит деструкция рельефа, деструкция и девегетация почвенного покрова, разрушение среды обитания прилегающих биотопов, образование незакреплённых поверхностей, которые при неблагоприятных условиях могут привести к интенсивному пылеобразованию и активизации некоторых рельефообразующих процессов, в частности, к провоцированию выветривания, оползневых, обвально-осыпных, просадочных явлений, эрозионному размыву, активизации процессов оврагообразования.



Поэтому Грязинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ООО ТК «Руслан-1» в доход муниципального бюджета компенсации экологического вреда, причиненного окружающей среде.