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Липецких животных бесплатно протестируют на COVID-19
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Бесплатные исследования проведут для сбора информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России.
Как сообщает ТАСС, научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Липецк попал в число городов, где будут проводить такие исследования.
Бесплатные исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Федерального центра охраны здоровья животных и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
- Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски, - говорится в сообщении.
Бесплатные исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Федерального центра охраны здоровья животных и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
- Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски, - говорится в сообщении.
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