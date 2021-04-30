Коронавирус

сегодня, 10:21

Липецких животных бесплатно протестируют на COVID-19

10 637
#коронавирус
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Липецких животных бесплатно протестируют на COVID-19

Бесплатные исследования проведут для сбора информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России.

Как сообщает ТАСС, научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Липецк попал в число городов, где будут проводить такие исследования.

Бесплатные исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе  Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Федерального центра охраны здоровья животных и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

- Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски, - говорится в сообщении.

10 637
#коронавирус
2

Комментарии (10)

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инквизитор Роспотребнадзора

22 минуты назад
тараканов на кухне то же надо проверить на ковид
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логика

23 минуты назад
зато приехавшие по 2 раза будут сдавать за свой счет
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Дома

24 минуты назад
У меня где то живёт таракан. Найдите его и протестируйте. Задолбал. Нормальные тараканы так не ведут себя
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Юлия

35 минут назад
Болела осенью коронавирусом, тест бесплатно делали только мне, ребенку не делали, сказали только по показаниям. Значит, на людей денег нет, а на животных деньги есть!????
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12

36 минут назад
Продам ковидных хомячков !.. Дорого !.. )))))))))
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Манагер

52 минуты назад
Надо списать тесты на кошек-людей тестировать не надо.
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Дмитрий

55 минут назад
Адрес в студию!
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Житель

56 минут назад
Очень прибыльное мероприятие!
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Варавва

57 минут назад
это тех, которые могут оплатить? т.е людей проверять денег у государства нет)
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Игорь

сегодня, 10:27
Комаров не забудьте.)))
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