сегодня, 11:15
Распыливший перцовый баллончик в полицейских на несогласованной акции Сергей Павлюткин проведет год в колонии-поселении
Судья Советского суда Наталья Демьяновская назначила участнику несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 25-летнего Сергею Павлюткину наказание в виде заключения на один год в колонии-поселении.
По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин во время несанкционированного массового мероприятия на Соборной площади Липецка распылил в лица полицейским газовый баллончик «Шпага». Потом попытался с скрыться, но его задержали.
Еще перед началом процесса Сергей Павлюткин рассказал журналистам, что он полностью признает вину, извинялся перед полицейскими и предлагал загладить нанесенный им моральный ущерб.
Поддерживавший в суде обвинение заместитель прокурора области Руслан Стрельников, запросил для Сергея Павлюткина полтора года заключения в колонии-поселении. Судья Наталья Демьяновская посчитала достаточным наказание в вид одного года в колонии-поселении, из этого срока исключены дни, которые Сергей Павлюткин провел под домашним арестом. К месту отбывания наказания Сергей Павлюткин должен отправится самостоятельно.
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