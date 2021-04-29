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Распыливший перцовый баллончик в полицейских на несогласованной акции Сергей Павлюткин проведет год в колонии-поселении

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#несанкционированная акция #Алексей Навальный #насилие в отношении представителя власти
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Судья Советского суда Наталья Демьяновская назначила участнику несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 25-летнего Сергею Павлюткину наказание в виде заключения на один год в колонии-поселении.

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Рассмотрение уголовного дела в суде началось две недели назад - 15 апреля. Сергея Павлюткина обвиняли в применении насилия к двум полицейским – командиру роты Павлу Лазареву и кинологу Александру Севостьянову. Следственным отделом по Советскому округу  Липецка СУ СК России по Липецкой области действия Сергея Павлюткина квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»).  

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По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин во время несанкционированного массового мероприятия на Соборной площади Липецка распылил в лица полицейским газовый баллончик «Шпага». Потом попытался с скрыться, но его задержали. 

Еще перед началом процесса Сергей Павлюткин рассказал журналистам, что он полностью признает вину, извинялся перед полицейскими и предлагал загладить нанесенный им моральный ущерб. 

Поддерживавший в суде обвинение заместитель прокурора области Руслан Стрельников, запросил для Сергея Павлюткина полтора года заключения в колонии-поселении.  Судья Наталья Демьяновская посчитала достаточным наказание в вид одного года в колонии-поселении, из этого срока исключены дни, которые Сергей Павлюткин провел под домашним арестом. К месту отбывания наказания Сергей Павлюткин должен отправится самостоятельно.
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#несанкционированная акция #Алексей Навальный #насилие в отношении представителя власти
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Комментарии (26)

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Билли Кид

3 минуты назад
Пeppи Mейcон = Билли Кид, кто мне платит, тот меня и танцует
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Билли Кид

4 минуты назад
Добрый Санитар, Совершенно верно!
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Добрый Санитар

6 минут назад
Фокс, тугоумие, весьма распространённое явление...
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Андрюха

7 минут назад
А теперь спрашивается ради кого
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Пeppи Mейcон = Билли Кид

13 минут назад
Этот тип с двумя высшими преклоняется перед иностранщиной , но убеждает всех , что он - рассеянский патриот,
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Билли Кид

13 минут назад
Википедия, постить инфу с Википедии в приличном обществе давно считается моветоном.. Или по вашему-зашквар))))
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Фокс

16 минут назад
Добрый Санитар, пять раз твою писанину прочитал и не понял ни чего.... Ты что сказать то хотел, бедолага....???
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Васек

16 минут назад
А у меня дядька плюнул в лицо сотруднику полиции четыре года отматал от звонка до звонка в Нижнем Тагиле !!!
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Мент Небритый

17 минут назад
Википедия, а я то думаю, откуда этот тип про цитодель демократии всë знает.....
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Джон Ленин

19 минут назад
Википедия, в точку....
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