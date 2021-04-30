Происшествия

сегодня, 16:19

Николай Двугрошев: «Мы сами приведем в порядок свою территорию, но нам в этом препятствуют»

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#конфликт #благоустройство
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Николай Двугрошев: «Мы сами приведем в порядок свою территорию, но нам в этом препятствуют»

Депутат Липецкого горсовета, у которого глава города захотела выкупить уродливый забор, сообщил GOROD48 свою версию событий.

Вчера GOROD48 рассказал увлекательную историю наведения порядка в Липецке, в ходе которой поссорились предприниматели с вьетнамского рынка, случился мордобой с участием ЧОПа, а мэр Евгения Уваркина предложила выкупить у депутата горсовета, учредителя ООО «ТЦ «Продсоюз» Николая Двугрошева уродующий Универсальный проезд забор за свои деньги. По горячим следам мы не смогли получить комментарии Николая Двугрошева, но сегодня он позвонил в редакцию и рассказал свою версию событий..

- Ситуация не такая простая, как ее преподнесли. «Продсоюз» давным-давно приобрел на Универсальном проезде комплекс зданий и сооружений, куда под разными литерами входили десятки объектов, в том числе и тот самый забор преткновения. Потом у нас появились соседи - «Пирамида-95» и «Русский лес», которые каким-то образом зарегистрировали ангары как объекты капстроя. В 2003 году «Пирамида» провела реконструкцию модуля, уничтожив часть имущества «Продсоюза». Эта организация обратилась в суд с желанием уничтожить наш забор, но суд подтвердил наше право на этот объект. В 2005 году другой предприниматель попытался оспорить наше право собственности на ограждение, но безрезультатно. Наконец, в 2019 году «Пирамида» обратилась в Арбитражный суд с иском о демонтаже забора. По иску была назначена землеустроительная экспертиза, которая установила, что истец незаконно сформировал земельный участок, который был в собственности «Продсоюза». И этот участок попал в собственность Николая Булыгина, - такова предыстория конфликта со слов Николая Двугрошева, закончившаяся в появление 28 апреля у спорного забора ЧОПа и последующих событий.

Николай Двугрошев подчеркивает, что изначально забор находился в собственности его предприятия, а потом частично оказался на земельном участке учредителя «Пирамиды-95». И сейчас Следственный комитет ведет проверку законности ухода ограждения в другие руки.

- Да, есть вступившее в силу решение Арбитражного суда об отсутствии у нас права собственности на несколько панелей этого забора, но нет никакого правового акта на его демонтаж. И об этом известно мэрии. Чиновники даже предупредили Булыгина в устной форме о незаконности его действий по сносу ограждения, - говорит депутат.

Желая пресечь действия собственника «Пирамиды-95», директор «Продсоюза» выставил ЧОП охранять забор. Но, по словам Николая Двугрошева, братья Булыгины все равно ломают ограждение, подпиливают его по ночам.

- ЧОП не раз вызывал полицию на место происшествия, и сейчас по нашим заявлениям идут проверки. Мы, кстати, тоже за то, чтобы тут был порядок. Реагируя на предписание городской администрации, мы наняли строительную организацию для проведения благоустройства, но ей мешают «Пирамида» и «Русский лес». ЧОП пытается остановить это безумие, но не может. А мы готовы навести на нашей территории порядок, мы этого хотим, - сказал депутат.
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#конфликт #благоустройство
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Комментарии (12)

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Фокс

5 минут назад
VUK, зато она сильна в том, как дизайн сопок Магадана перетащить в Липецк. Зайди в любой парк - чувствуется безлесая Колыма
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Центральный рынок

8 минут назад
вы думаете нравится липчанам и гостям города?
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Тем более ,зачем депутату забор ?

10 минут назад
- Да, есть вступившее в силу решение Арбитражного суда об отсутствии у нас права собственности на несколько панелей этого забора, но нет никакого правового акта на его демонтаж.
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Евгения Владимировна

11 минут назад
Как вьезжаешь в город с ктз справа одни странные сооружения, кот почему никто многие годы не приводил в порядок. У нас же город, а не скопище цементных сараев
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жители Липецка

13 минут назад
напишите про Облпотребсоюз и Двухгрошевых поподробнее
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Дед

40 минут назад
Раньше за межу собственники дрались до последнего, ныне бизнесмены - за забор. Преемники однако.
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Глубоководная Такса.

46 минут назад
Вот бы всем так покупать то , что не нравится.
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Наблюдатель

51 минуту назад
Общественная организация Облпотребсоюз по факту перетек Двугрошевым. Как так?
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И дальше что?

сегодня, 16:40
VUK. Ты веришь в справедливость судов?
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Садовод

сегодня, 16:38
Объявить памятником архитектуры - "Великая вьетнамская стена" и возить туда туристов за деньги, прямо из аэропорта, и под забор
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