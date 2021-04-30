сегодня, 16:19
Николай Двугрошев: «Мы сами приведем в порядок свою территорию, но нам в этом препятствуют»
Депутат Липецкого горсовета, у которого глава города захотела выкупить уродливый забор, сообщил GOROD48 свою версию событий.
- Ситуация не такая простая, как ее преподнесли. «Продсоюз» давным-давно приобрел на Универсальном проезде комплекс зданий и сооружений, куда под разными литерами входили десятки объектов, в том числе и тот самый забор преткновения. Потом у нас появились соседи - «Пирамида-95» и «Русский лес», которые каким-то образом зарегистрировали ангары как объекты капстроя. В 2003 году «Пирамида» провела реконструкцию модуля, уничтожив часть имущества «Продсоюза». Эта организация обратилась в суд с желанием уничтожить наш забор, но суд подтвердил наше право на этот объект. В 2005 году другой предприниматель попытался оспорить наше право собственности на ограждение, но безрезультатно. Наконец, в 2019 году «Пирамида» обратилась в Арбитражный суд с иском о демонтаже забора. По иску была назначена землеустроительная экспертиза, которая установила, что истец незаконно сформировал земельный участок, который был в собственности «Продсоюза». И этот участок попал в собственность Николая Булыгина, - такова предыстория конфликта со слов Николая Двугрошева, закончившаяся в появление 28 апреля у спорного забора ЧОПа и последующих событий.
Николай Двугрошев подчеркивает, что изначально забор находился в собственности его предприятия, а потом частично оказался на земельном участке учредителя «Пирамиды-95». И сейчас Следственный комитет ведет проверку законности ухода ограждения в другие руки.
- Да, есть вступившее в силу решение Арбитражного суда об отсутствии у нас права собственности на несколько панелей этого забора, но нет никакого правового акта на его демонтаж. И об этом известно мэрии. Чиновники даже предупредили Булыгина в устной форме о незаконности его действий по сносу ограждения, - говорит депутат.
Желая пресечь действия собственника «Пирамиды-95», директор «Продсоюза» выставил ЧОП охранять забор. Но, по словам Николая Двугрошева, братья Булыгины все равно ломают ограждение, подпиливают его по ночам.
- ЧОП не раз вызывал полицию на место происшествия, и сейчас по нашим заявлениям идут проверки. Мы, кстати, тоже за то, чтобы тут был порядок. Реагируя на предписание городской администрации, мы наняли строительную организацию для проведения благоустройства, но ей мешают «Пирамида» и «Русский лес». ЧОП пытается остановить это безумие, но не может. А мы готовы навести на нашей территории порядок, мы этого хотим, - сказал депутат.
Фокс
Центральный рынок
Тем более ,зачем депутату забор ?
Евгения Владимировна
жители Липецка
Дед
Глубоководная Такса.
Наблюдатель
И дальше что?
Садовод