Общество

49 минут назад

Липецкая вечЁрка: сбитые на тротуаре женщины и ребенок, закрытие ковидного госпиталя и продажа зданий «Липецккурорта»

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#вечЁрка #ДТП #госпиталь #"Липецккурорт"
Липецкая вечЁрка: сбитые на тротуаре женщины и ребенок, закрытие ковидного госпиталя и продажа зданий «Липецккурорта»

Сегодня, 28 апреля, стало известно, что в Ельце, на улице Яна Фабрициуса, автомобиль сбил двух женщин и ребенка, в Липецке закрывается ковидный госпиталь, а «Липецкурорт» распродает свою недвижимость.

В Ельце автомобиль «Лада Калина» буквально снес людей, которые стояли на пешеходном переходе, двух женщин 63-х и 38-ми лет и 4-летнего мальчика. По предварительной версии, 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и  вылетел на тротуар.

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Полиция возбудила уголовное дело. По данным GOROD48, ребенок находится в тяжелом состоянии

Еще одно ДТП произошло накануне вечером на трассе Орел-Тамбов возле села Косыревка. Там столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ-2112». Женщина - водитель «двенадцатой» остановилась из-за поломки. Иномарка буквально разворотила «ВАЗ». В аварии пострадали две девочки 15 и 16 лет.

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, в том числе пятеро детей.

Липчане уже сами пытаются «учить» нерадивых водителей. Одному из таких, припарковавшемуся у трамвайных путей на улице 9 мая, оставили нецензурное послание. А могли бы и кирпич оставить, — написал автор присланных в редакцию фотографий.

— Давно пора навести порядок перед старыми и новыми проходными, сталевары свои тазики бросают где хотят!!! — похвалил Автобусник.

В первый день лета роддом при горбольнице № 4 «Липецк-Мед», работающий, как ковидный госпиталь, снова вернут будущим матерям.

А уже к концу мая в главном коронавирусном госпитале региона, областной клинической инфекционной больнице, освободят под лечение иных инфекций отдельный корпус на 150 мест. В облздраве говорят, что здание перепрофилируют под нековидных инфекционных больных в преддверии сезона кишечных инфекций.

Для справки, сегодня оперштаб сообщил о трех умерших и о 63 новых случаях COVID-19 в Липецкой области.

Новость, которая взбаламутила липчан, «Липецккурорт» продает аж три здания. Неужели закрывают санаторий? Оказалось, что нет. Просто пятиэтажную гостиницу, курортный зал \и хозяйственный корпус курорт считает избыточными и неиспользуемыми активами.

— Это называется оптимизация, — пояснил Геннадий.

— Никому не нужен стал человек в этой жизни, смазочный материал для шестерёнок дикого капитализма. Что дальше то ждать, — сокрушается Семен.

— Гость, скоро Липецк весь распродадут с подачи мэра, которая на все только и ищет инвесторов да меценатов, — еще один комментарий.

Дорожники начали делать объездные пути улицы 50 лет НЛМК. Ее закрывают на двухлетнюю реконструкцию. Ожидается, что объездные пути обустроят к началу мая, тогда и станет известно, когда перекроют дорогу. 
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#вечЁрка #ДТП #госпиталь #"Липецккурорт"

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