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Липецкая вечЁрка: сбитые на тротуаре женщины и ребенок, закрытие ковидного госпиталя и продажа зданий «Липецккурорта»
Сегодня, 28 апреля, стало известно, что в Ельце, на улице Яна Фабрициуса, автомобиль сбил двух женщин и ребенка, в Липецке закрывается ковидный госпиталь, а «Липецкурорт» распродает свою недвижимость.
Полиция возбудила уголовное дело. По данным GOROD48, ребенок находится в тяжелом состоянии.
Еще одно ДТП произошло накануне вечером на трассе Орел-Тамбов возле села Косыревка. Там столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ-2112». Женщина - водитель «двенадцатой» остановилась из-за поломки. Иномарка буквально разворотила «ВАЗ». В аварии пострадали две девочки 15 и 16 лет.
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, в том числе пятеро детей.
Липчане уже сами пытаются «учить» нерадивых водителей. Одному из таких, припарковавшемуся у трамвайных путей на улице 9 мая, оставили нецензурное послание. А могли бы и кирпич оставить, — написал автор присланных в редакцию фотографий.
— Давно пора навести порядок перед старыми и новыми проходными, сталевары свои тазики бросают где хотят!!! — похвалил Автобусник.
В первый день лета роддом при горбольнице № 4 «Липецк-Мед», работающий, как ковидный госпиталь, снова вернут будущим матерям.
А уже к концу мая в главном коронавирусном госпитале региона, областной клинической инфекционной больнице, освободят под лечение иных инфекций отдельный корпус на 150 мест. В облздраве говорят, что здание перепрофилируют под нековидных инфекционных больных в преддверии сезона кишечных инфекций.
Для справки, сегодня оперштаб сообщил о трех умерших и о 63 новых случаях COVID-19 в Липецкой области.
Новость, которая взбаламутила липчан, «Липецккурорт» продает аж три здания. Неужели закрывают санаторий? Оказалось, что нет. Просто пятиэтажную гостиницу, курортный зал \и хозяйственный корпус курорт считает избыточными и неиспользуемыми активами.
— Это называется оптимизация, — пояснил Геннадий.
— Никому не нужен стал человек в этой жизни, смазочный материал для шестерёнок дикого капитализма. Что дальше то ждать, — сокрушается Семен.
— Гость, скоро Липецк весь распродадут с подачи мэра, которая на все только и ищет инвесторов да меценатов, — еще один комментарий.
Дорожники начали делать объездные пути улицы 50 лет НЛМК. Ее закрывают на двухлетнюю реконструкцию. Ожидается, что объездные пути обустроят к началу мая, тогда и станет известно, когда перекроют дорогу.