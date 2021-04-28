Происшествия

44 минуты назад

«Киа» разворотила «ВАЗ-2112», остановившийся из-за поломки

3 582
#ДТП
«Киа» разворотила «ВАЗ-2112», остановившийся из-за поломки
Вечером 27 апреля на трассе Орел-Тамбов возле села Косыревка столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ-2112».

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Как сообщают очевидцы аварии,  «ВАЗ» остановился из-за поломки. В машине находились женщина и четверо детей. По данным ГИБДД, травмы получили девочки 15 и 16 лет.

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По словам водителя «Киа», «ВАЗ» стоял по дороге без аварийного знака и он не смог правильно оценить дорожную обстановку.

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#ДТП

Комментарии (3)

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Гость

7 минут назад
Я так и знала что кто-нибудь в неё врежется. Она стояла без аварийного знака, а когда трогаешься на зелёный сигнал светофора до моста видимость что впереди стоящая машина тоже едет а не стоит. Я тоже чуть не въехала в неё.
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Варавва

17 минут назад
неужели нельзя было перестроиться в правый ряд, ведь 100% в левом стояла без знака к тому же...жизнями не дорожат, а если бы фура то всех просто хана бы была
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007

27 минут назад
Газ в пол и Никого не вижу...
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