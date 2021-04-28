Происшествия
44 минуты назад
«Киа» разворотила «ВАЗ-2112», остановившийся из-за поломки
Вечером 27 апреля на трассе Орел-Тамбов возле села Косыревка столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ-2112».
Как сообщают очевидцы аварии, «ВАЗ» остановился из-за поломки. В машине находились женщина и четверо детей. По данным ГИБДД, травмы получили девочки 15 и 16 лет.
По словам водителя «Киа», «ВАЗ» стоял по дороге без аварийного знака и он не смог правильно оценить дорожную обстановку.
Как сообщают очевидцы аварии, «ВАЗ» остановился из-за поломки. В машине находились женщина и четверо детей. По данным ГИБДД, травмы получили девочки 15 и 16 лет.
По словам водителя «Киа», «ВАЗ» стоял по дороге без аварийного знака и он не смог правильно оценить дорожную обстановку.
Гость
Варавва
007