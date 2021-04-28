Происшествия
сегодня, 12:30
Водителю припаркованного у трамвайных путей автомобиля оставили нецензурное послание
Водитель «Лады Гранты» припарковал свой автомобиль рядом с трамвайными путями на выезде с парковки рядом со «старыми проходными» на улице 9 мая. Под щетку дворника машины кото-то и недовольных помехой водителей положил листок бумаги с оскорблениями.
- А могли бы и кирпич оставить, - написал автор присланных в редакцию фотографий.
Примечательно, что этим автомобилем заинтересовались и сотрудники ГИБДД.
- В такой постановке автомобиля наблюдается нарушение по пункту 12.4 ПДД - остановка запрещается, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- А могли бы и кирпич оставить, - написал автор присланных в редакцию фотографий.
Примечательно, что этим автомобилем заинтересовались и сотрудники ГИБДД.
- В такой постановке автомобиля наблюдается нарушение по пункту 12.4 ПДД - остановка запрещается, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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