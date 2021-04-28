Происшествия

сегодня, 12:30

Водителю припаркованного у трамвайных путей автомобиля оставили нецензурное послание

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#ПДД #парковка
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Водителю припаркованного у трамвайных путей автомобиля оставили нецензурное послание
Водитель «Лады Гранты» припарковал свой автомобиль рядом с трамвайными путями на выезде с парковки рядом со «старыми проходными» на улице 9 мая. Под щетку дворника машины кото-то и недовольных помехой водителей положил листок бумаги с оскорблениями. 

- А могли бы и кирпич оставить, - написал автор присланных в редакцию фотографий.

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Примечательно, что этим автомобилем заинтересовались и сотрудники ГИБДД.

- В такой постановке автомобиля наблюдается нарушение по пункту 12.4 ПДД - остановка запрещается, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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#ПДД #парковка
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Комментарии (14)

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Лавочница

5 минут назад
Енот, Парковка там, где припарковался. Разве не так? За выброшенным уже не возвращаются. Термин совсем не подходит к описанию.
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Енот

14 минут назад
Лавочница, паркуют на парковке ,а на дороге бросают!
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Антиспонсор ГИБДД

14 минут назад
Ровно в таком же положении сегодня утром автомобиль ГИБДД стоял на пересечении улиц Мичурина и Неделина... почему не заинтересоваться бы этим фактом (без включенных маячков)?
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Лавочница

20 минут назад
Енот, Биосают енотов, а машины паркуют.
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Манагер

24 минуты назад
Может не ишак а ишачка. Что сразу паниковать.
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Енот

24 минуты назад
Там рядом номер лежит,наверное такого же любителя бросать свою повозку где попало.
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Лавочница

35 минут назад
Автобусник, Не бросают, а припарковывают.
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Осел

39 минут назад
Не надо сравнивать меня с эти организмом. Меня это оскорбляет.
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Автобусник

40 минут назад
Давно пора навести порядок перед старыми и новыми проходными, сталевары свои тазики бросают где хотят !!!
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Лавочница

47 минут назад
Молодец! Борец за свободу парковать свою машину, там где удобно.
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