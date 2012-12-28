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Происшествия
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сегодня, 12:23
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Попавшим в ДТП на мопеде школьникам — по 14-15 лет
Про предварительным данным, водитель мопеда не предоставил автомобилю преимущество в движении.
Напомним, cегодня в 08:30 утром в селе Колыбельское Чаплыгинского округа двое подростков ехали в школу на мопеде и столкнулись с автомобилем «Рено Дастер». Школьники госпитализированы. Сейчас на месте ДТП движение частично ограничено.
Мопедом управлял подросток 2011 года рождения, его пассажир — 2012 года рождения. За рулём автомобиля «Рено Дастер» находилась 37-летняя женщина.
Про предварительным данным, школьник выезжал с прилегающей территории и не предоставил водителю автомобиля преимущество в движении.
«Причины и условия автоаварии будут установлены в ходе расследования. Еще раз напоминаем, что управлять такой техникой можно только с 16 лет, получив специальное водительское удостоверение категории М или А1. А на мотоцикл обучиться на права возможно только по достижению совершеннолетия», — добавляют в Госавтоинспекции.
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