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Ещё одну женщину обманули при бронировании живописного домика
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26 минут назад

Ещё одну женщину обманули при бронировании живописного домика

Она лишилась 10 000 рублей.

10 сентября в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая стала ещё одной жертвой фишингового сайта по бронированию домика для отдыха в селе Двуречки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за аренду «Дома-релакс» она перевела мошенникам 10 000 рублей.

Жертвами такого обмана стали уже несколько человек. 19 августа в полицию обратилась 20-летняя липчанка, которая при бронировании отдыха в домике перевела мошенникам 17 000 рублей. А 17 августа полиция рассказала о шестерых обманутых по такой схеме.

Предложение по аренде двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа размещено на сайте, который содержит признаки обмана: на нём не указаны телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей — неактуальные. Оплату за бронирование предлагается переводить через систему быстрых платежей. При этом такого дома в Двуречках вообще нет — на фото надёрганные из интернета изображения базы отдыха в Краснодарском крае. УМВД России по Липецкой области уже отправило запрос на блокировку сайта. 

Кроме того, вчера в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая установила вредоносное приложение и с её банковской карты пропали 95 000 рублей.

А 47-летнего жителя Тербунского округа обманули под предлогом оказания юридических услуг — он заплатил за них 32 000 рублей, но никакой юридической помощи ему оказано не было.
мошенничество
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