В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч, но часть бизнеса платит работникам в белую втрое меньше
Низам Латыпов из гимназии села Боринское участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2026 года
Происшествия
142
26 минут назад
Ещё одну женщину обманули при бронировании живописного домика
Она лишилась 10 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за аренду «Дома-релакс» она перевела мошенникам 10 000 рублей.
Жертвами такого обмана стали уже несколько человек. 19 августа в полицию обратилась 20-летняя липчанка, которая при бронировании отдыха в домике перевела мошенникам 17 000 рублей. А 17 августа полиция рассказала о шестерых обманутых по такой схеме.
Предложение по аренде двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа размещено на сайте, который содержит признаки обмана: на нём не указаны телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей — неактуальные. Оплату за бронирование предлагается переводить через систему быстрых платежей. При этом такого дома в Двуречках вообще нет — на фото надёрганные из интернета изображения базы отдыха в Краснодарском крае. УМВД России по Липецкой области уже отправило запрос на блокировку сайта.
Кроме того, вчера в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая установила вредоносное приложение и с её банковской карты пропали 95 000 рублей.
А 47-летнего жителя Тербунского округа обманули под предлогом оказания юридических услуг — он заплатил за них 32 000 рублей, но никакой юридической помощи ему оказано не было.
0
0
0
1
3
Комментарии