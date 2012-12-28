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Спорт
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сегодня, 17:23
«Сатурн» собирает бывших игроков «Металлурга»
К «инопланетянам» присоединился «Спящий Гигант».
Бушуев провёл в составе «сталеваров» в 2024-25 гг. 40 матчей, забил 5 голов, отметился 1 результативной передачей. При этом не реализовывал много моментов, за что фактурного 189-сантиметровгго форварда болельщики прозвали «Спящим Гигантом» – такое же прозвище использовал Гус Хиддинк для форварда сборной «России» и «бронзового» призёра Евро-2008 Романа Павлюченко.
Бушуев забил за "Металлург" в первой же игре, но потом голы начали даваться со скрипом
После ухода из «Металлурга» весной этого года Бушуев долго искал команду. GOROD48 он рассказывал про вариант со ставропольским «Динамо». В итоге оказался в «Красном Знамени» из подмосковного Ногинска, которая выступает в ЛФЛ (третий дивизион). «Звёздным часом» знаменосцев стало выступление в Кубке России: любители сенсационно обыграли дома брянское «Динамо», которое гораздо выше их по статусу и выступает в подгруппе «Золото» – 2:0, причём Бушуев забил один из голов (в 2024 году он сделал за «Металлург» «дубль» в ворота динамовцев – видимо, любит эту команду). Затем «Красное Знамя» выбило из турнира владимирское «Торпедо», победив в гостях по пенальти – 0:0, 8:7 пен.
В «Сатурне» Бушуев получит шанс реанимировать профессиональную карьеру и выйти на новые высоты, ведь ему всего 22 года.
Теперь он "инопланетянин". Фото ФК "Сатурн"
Летом в подмосковную команду перешли два бывших «сталевара»: бомбардир Артур Максимчук, который забивает чуть ли не в каждой игре, и защитник Вильдан Ермилов, причём последний выступал за нашу команду ещё в нынешнем сезоне.
«Сатурн» идёт на 5-м месте – 20 матчей, 40 очков, «Металлург» на 7-й строчке – 20 матчей, 38 очков.
10 октября в Липецке команды встретятся между собой, по всей видимости, нас ждёт принципиальный матч – сразу три желающих у гостей реализовать «правило бывших». К слову, уже сейчас многие считают команду Раменского с её составом одним из главных фаворитов следующего сезона.
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