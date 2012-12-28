«Сатурн» собирает бывших игроков «Металлурга»

К «инопланетянам» присоединился «Спящий Гигант».

Бушуев провёл в составе «сталеваров» в 2024-25 гг. 40 матчей, забил 5 голов, отметился 1 результативной передачей. При этом не реализовывал много моментов, за что фактурного 189-сантиметровгго форварда болельщики прозвали «Спящим Гигантом» – такое же прозвище использовал Гус Хиддинк для форварда сборной «России» и «бронзового» призёра Евро-2008 Романа Павлюченко.









Бушуев забил за "Металлург" в первой же игре, но потом голы начали даваться со скрипом

В «Сатурне» Бушуев получит шанс реанимировать профессиональную карьеру и выйти на новые высоты, ведь ему всего 22 года.









Теперь он "инопланетянин". Фото ФК "Сатурн"