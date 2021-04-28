Происшествия

сегодня, 15:05

По факту наезда на двух женщин и ребенка в Ельце возбуждено уголовное дело

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#авария #ДТП
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По факту наезда на двух женщин и ребенка в Ельце возбуждено уголовное дело

4-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

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Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 по факту ДТП, произошедшего 27 апреля в Ельце на улице Яна Фабрициуса, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» после столкновения с «Ладой Грантой»  потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края  тротуара стояли две женщины 63-х и 38-ми лет и 4-летний мальчик.  Машина буквально снесла людей и врезалась в столб.

Пострадавших госпитализировали. По данным GOROD48, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Фото  vk.com/elec_online.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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СУД

41 минуту назад
Зачем подходить с ребенком к перекрестку к самому краю дороги ,ну голова где????я прежде чем перейти дорогу отхожу подальше,не дай Бог что случись,ну нет просто слов.Этого водятла посадить на пожизненно , у него скорость какая была ????угробил детя!!!!!!!!!!!!!!
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Автомобилист

50 минут назад
Штрафы за превышение и пьянку должны быть неподьемными.
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митьки

54 минуты назад
Детей каждый день сбивают на пешеходных переходах, тротуарах. Гаишники обленились в конец. В другую область приезжаешь, гайцы на всех перекрестках и светофорах сидят, пешеходов по 30 в день и водителей по 100 в день оформляют в городе таком же по населению как Елец. Не хотят работать как и вся полиция в целом, апатия у них.
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