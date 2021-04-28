Происшествия
сегодня, 15:05
По факту наезда на двух женщин и ребенка в Ельце возбуждено уголовное дело
4-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
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Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 по факту ДТП, произошедшего 27 апреля в Ельце на улице Яна Фабрициуса, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края тротуара стояли две женщины 63-х и 38-ми лет и 4-летний мальчик. Машина буквально снесла людей и врезалась в столб.
Пострадавших госпитализировали. По данным GOROD48, ребенок находится в тяжелом состоянии.
Фото vk.com/elec_online.
Напомним, 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края тротуара стояли две женщины 63-х и 38-ми лет и 4-летний мальчик. Машина буквально снесла людей и врезалась в столб.
Пострадавших госпитализировали. По данным GOROD48, ребенок находится в тяжелом состоянии.
Фото vk.com/elec_online.
СУД
Автомобилист
митьки